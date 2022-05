Arus Balik: 549 Ribu Kendaraan Kembali ke Jakarta

SEBANYAK hampir 550 ribu kendaraan mulai kembali ke Jakarta. Polisi terus berupaya memastikan lalu lintas lancar memasuki puncak arus balik.

“Kurang lebih 549 ribu kendaraan yang melintas masuk ke arah Jakarta,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Halim, Jakarta Timur, Jumat (6/5)

Listyo mengatakan masih ada sekitar 1,7 juta kendaraan bakal ke Ibu Kota melalui tol. Kemudian 480.833 kendaraan melalui jalur arteri. “Jadi tentunya peningkatan arus akan terus terjadi,” ujar dia.

Listyo mengatakan polisi bakal memantau dinamika lalu lintas di lapangan. Sejumlah rekayasa lalu lintas telah dilakukan seperti satu arah (one way) dan contra flow.

Listyo mencontohkan sistem one way dari tol Kalikangkung ke arah Jakarta kilometer (KM) 47. Kebijakan itu diterapkan mulai pukul 14.00 WIB lantaran volume kendaraan meningkat di atas lima ribu per jam.

“Kalau arus balik semakin padat, (one way) akan ditarik hingga KM 3 500 atau tol Halim,” jelas mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri itu.

Sistem tersebut bisa diperluas hingga tol Semanggi. Kebijakan itu diterapkan bila lalu lintas selama one way hingga Halim masih padat.

“Kami juga mengatur mana yang melalui arteri bagi masyarakat yang mengarah ke Bandung dan Jawa Tengah. Kita siapkan jalur alternatif untuk mengurangi risiko kepadatan,” pungkas mantan ajudan Presiden Joko Widodo itu. (OL-8)