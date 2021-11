Calon Ketum BPC Hipmi Jakarta Barat, Biantra Wiyogo Bertekad Perkuat Kolaborasi dan Networking  

MENJELANG kontestasi pemilihan Badan Pengurus Cabang (BPC) Hipmi di lima wilayah Kota Jakarta, pengusaha muda Biantra Ardhana Wiyogo muncul sebagai salah satu kandidat sebagai Ketum BPC Hipmi Jakarta Barat periode 2021-2024. Salah satu alasan Biantra mencalonkan diri adalah ingin melanjutkan pengabdian bapak dan kakeknya untuk berkontribusi secara nyata membangun bangsa dan negara ini.

Biantra merupakan pengusaha muda sekaligus pengurus BPC Hipmi Jakarta Barat dengan posisi sebagai Wakil Sekretaris. Saat ini Biantra juga menjabat sebagai CFO Genco Jaya.

Biantra yang merupakan lulusan Bachelor of Science in Business Administration, University of San Francisco dan Master of Business Administration, Lincoln University (AS), optimistis bisa memimpin BPC Hipmi Jakarta Barat ke arah yang lebih baik.

Sebagai salah satu calon Ketum BPC Hipmi Jakarta Barat, Biantra memiliki visi dan misi bersinergi secara kolektif bersama BPC HIPMI Jaya, mendorong program kerja BPD HIPMI Jaya (Jaya Collab), mengembangkan sistem teknologi yang terintegrasi (Jaya Network), menjadi wadah bagi lahirnya pengusaha-pengusaha baru (Jaya Academy), dan membantu pelaku usaha dalam mengakses permodalan (Jaya Capital).

Jika terpilih sebagai Ketua Umum BPC Hipmi Jakarta Barat, Biantra sudah menyiapkan program prioritas yang merupakan penjabaran dari visi dan misinya. Di antara program prioritasnya adalah HIPMI Collab and Synergy dan HIPMI Network.

“Nantinya saya akan menerapkan beberapa program prioritas seperti membangun kolaborasi antara BPC HIPMI dengan BPD HIPMI serta membuka jaringan seluas-luasnya bagi para anggota. Kolaborasi ini sangat penting agar bisnis kita bisa tumbuh dan berkembang bersama-sama,” kata Biantra, Selasa (16/11).

Meskipun begitu, Biantra mengatakan, dalam menjalankan program prioritas ini dia butuh dukungan dari para anggota sehingga program ini benar-benar terealisasi.

“Dalam implementasinya kita akan berkolaborasi antarsesama BPC Hipmi Jaya dalam berbagai event, seperti Forum Group Discussion, Social Event, dan Gathering Event. Sementara untuk program Jaya Network, kita akan melakukan promosi bisnis anggota BPC Hipmi Jakarta Barat agar bisa melebarkan sayapnya (ekspansi) ke Hipmi Jaya,” jelas Biantra.

Tak lupa, Biantra juga mengucapkan terima kasih kepada Sona Maesana sebagai Ketum Hipmi Jaya yang selama ini telah memberikan bimbingan dan kesempatan kepada dirinya untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum BPC Hipmi Jakarta Barat. (RO/OL-7)