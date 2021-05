TransJakarta Operasikan Kembali 2 Bus Wisata

PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) membuka kembali dua rute Non Bus Rapid Transit atau Non BRT yakni rute Taman Intan-Museum Bahari (GR4) dan rute Kota Tua Explorer (GR5). Kedua rute ini sekalius menjadi rute ke 152 dan 153 yang telah dioperasikan kembali di masa pandemi.

“Kedua rute ini sempat kami hentikan sementara sebagai upaya menekan dan memutus rantai penyebaran virus covid-19. Seiring pulihnya kegiatan masyarakat, mulai hari ini, Kamis (20/5) layanan ini sudah efektif melayani masyarakat kembali,” kata Direktur Utama PT TransJakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo dalam keterangan resmi, Kamis (20/5).

Jhony menambahkan untuk menikmati layanan ini, masyarakat diwajibkan untuk melakukan tap in dan tap out pada mesin tap on bus (TOB) yang tersedia di dalam armada.

“Masyarakat dapat menikmati layanan ini dengan tarif Rp0 alias gratis.Kami harap pembukaan kedua rute ini bisa membantu mobilitas masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya,” katanya.

Kemudian, sambung Jhony, semua armada bus yang beroperasi juga dipastikan telah memenuhi standar keamanan saat pandemi seperti dilakukan sterilisasi menggunakan cairan disinfektan secara berkala, terpasang tanda jarak aman baik di kursi dan di lantai bus hingga ketersediaan di hand sanitizer pada setiap armada yang bisa digunakan pelanggan.

Baca juga : Gubernur DKI Jakarta Terbitkan Pergub Penataan Pulau Reklamasi

“Jumlah pelanggan masih dibatasi yakni maksimal 50% dari kapasitas total, di mana untuk bus sedang diisi maksimal 30 orang. Dengan ini pelanggan bisa merasa aman dan nyaman ketika berkegiatan bersama TransJakarta,” tutupnya.

Sebagai tambahan, dengan dibukanya keempat rute ini sehingga saat ini sudah ada sebanyak 153 rute Trans-Jakarta yang beroperasi di saat pandemi.

Ke depannya, perseroan akan membuka rute-rute lainnya secara bertahap. Adapun pembukaan rute ini menindaklanjuti masukan yang dating dari masyarakat, baik melalui call center di nomor 1500-102 maupun media sosial resmi Trans-Jakarta.

Di luar itu, Trans-Jakarta tetap mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah apabila tidak ada keperluan mendesak. Namun, jika harus ke luar rumah karena terpaksa, selalu pastikan untuk selalu menerapkan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. (OL-7)