Inovasi Produk Coffee Ini Disajikan Kurang dari 10 Detik

TANAMERA Coffee resmi meluncurkan produk terbarunya, Draft Coffee, di gerai Pasaraya Blok M, Jakarta, Jumat (13/2). Produk ini menghadirkan sistem penyajian kopi melalui keran khusus yang memungkinkan penyajian kurang dari 10 detik per gelas.

General Manager Tanamera Coffee, Rangga Hady Tama, mengatakan inovasi tersebut merupakan hasil riset dan pengembangan selama 1 hingga 1,5 tahun. Menurut dia, ide Draft Coffee berangkat dari kebutuhan masyarakat perkotaan yang serba cepat.

“Kami mau kopi yang bisa mengikuti fase cepat, terutama ibu kota. Kami mau kopi itu cepat, tapi tetap fresh, smooth, dan effortless,” ujar Rangga di Tanamera Coffee Pasaraya Blok M, Jakarta.

Ia menjelaskan, jika biasanya kopi berkualitas membutuhkan waktu persiapan cukup lama, sistem draft memangkas waktu tunggu karena kopi sudah tersedia di dalam tabung dan siap dituang melalui keran.

Secara teknis, sistem ini bekerja mirip dengan alat penarik minuman bir, namun menggunakan gas khusus yang dirancang untuk kopi. Gas tersebut berfungsi menurunkan suhu cairan secara alami sehingga kopi dapat disajikan dingin tanpa tambahan es batu. “Ini memberikan foam dan natural sweetness,” kata Rangga.

Menurut dia, gas tersebut juga menciptakan tekstur busa serta mengunci rasa manis alami dari biji kopi tanpa tambahan gula. Dengan begitu, konsumen dapat menikmati sensasi manis yang muncul secara alami dari karakter buah kopi.

TIGA VARIAN UTAMA

Draft Coffee tersedia dalam tiga varian utama, yakni Black untuk pecinta kopi hitam, White untuk penikmat kopi susu dengan rasa lebih lembut, serta Caramel bagi pelanggan yang menyukai sentuhan manis lebih intens.

Seluruh varian diseduh menggunakan metode cold brew atau penyeduhan dengan air suhu ruang. Setelah proses tersebut, kopi dimasukkan ke dalam sistem pipa draft yang telah dirancang khusus.

Minuman ini disajikan dalam ukuran 10 ons tanpa es. Menurut Rangga, porsi kopi yang diterima konsumen lebih banyak dibandingkan minuman es ukuran 12 ons yang umumnya setengah volumenya diisi es batu.

Berdasarkan data internal perusahaan, varian Black menjadi produk terlaris dengan kontribusi penjualan 40%, disusul White 35% dan Caramel 25%. Rangga menilai tingginya minat pada varian Black menunjukkan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap gaya hidup sehat. “Kami melihat ada tren pekerja kantor yang mulai mengurangi konsumsi gula berlebih, sehingga varian Black justru paling diminati,” ujarnya.

Untuk Draft Coffee, Tanamera menggunakan campuran biji kopi dari tiga daerah, yakni Aceh, Toraja, dan Bali. Produk ini sebelumnya telah diperkenalkan di Singapura pada Agustus 2025.

EKSPANSI BERTAHAP

Saat ini, Draft Coffee baru tersedia di gerai Tanamera Coffee Pasaraya Blok M. Rangga mengatakan ekspansi akan dilakukan secara bertahap karena membutuhkan mesin khusus dan ruang tambahan sekitar 1,5 meter di area bar.

“Karena membutuhkan mesin khusus dan ruang sekitar 1,5 meter di area bar, produk ini akan diprioritaskan untuk gerai-gerai baru yang akan dibuka di Jakarta dan Jawa,” kata Rangga.

Selain itu, perusahaan juga menyiapkan toko pop-up di sejumlah lokasi perkantoran yang akan fokus menjual Draft Coffee. Ke depan, Tanamera menargetkan penambahan hingga enam jenis keran dengan varian rasa berbeda, termasuk opsi susu alternatif. Draft Coffee dipasarkan mulai harga Rp30.000 per gelas