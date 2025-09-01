Headline
Jaga Indonesia

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Inovasi Rasa! Menu Baru Grand Pasundan Convention Hotel dengan Cita Rasa Unik dan Harga Terjangkau

Media Indonesia
01/9/2025 12:58
Inovasi Rasa! Menu Baru Grand Pasundan Convention Hotel dengan Cita Rasa Unik dan Harga Terjangkau
Ilustrasi(Dok Grand Pasundan Convention Hotel)

MENYAMBUT bulan September, Grand Pasundan Convention Hotel terus berinovasi menghadirkan rangkaian menu baru yang membuat gembira para pecinta kuliner dengan rasa yang autentik dan penyajian yang sangat spesial. Menu ini dihadirkan untuk memberikan pengalaman makan yang berbeda, menggabungkan konsep modern dan tradisional dalam satu sajian.

Pilihan menu terbaru ini dibuat oleh chef berpengalaman dengan bahan-bahan pilihan, menghadirkan sensasi rasa yang bikin ngiler:

  • Giant Burger – sensasi burger berukuran ekstra besar, cocok untuk menu berbagi
  • Iga Bakar Maranggi Sambal Matah – perpaduan daging iga empuk dengan bumbu maranggi khas dan sambal matah segar dan pedas.
  • Laksa Salmon – hidangan berkuah dengan cita rasa otentik berpadu potongan salmon.
  • Udang Goreng Mayonaise – udang renyah yang dipadukan dengan saus mayonaise creamy.
  • Ikan Mas Pindang Seruni – sajian ikan mas dengan kuah pindang yang kaya akan rempah dan cita rasa tradisional.

Harga mulai dari Rp50.000, dan setiap pembelian menu baru ini sudah termasuk FREE Iced Tea atau Iced Lemon Tea untuk melengkapi pengalaman makan yang tiada duanya.

Chef Grand Pasundan Convention Hotel, Chef Dani, mengungkapkan, “Kami ingin menghadirkan variasi menu yang bukan hanya enak di lidah, tetapi juga memberikan pengalaman makan yang berbeda bagi setiap tamu. Setiap menu kami olah dengan bahan segar pilihan, memadukan rasa autentik dengan sentuhan kekinian agar sesuai dengan selera semua orang, dan tentunya dengan harga yang tetap terjangkau.”

Menu spesial ini mulai tersedia di bulan September 2025, jadi pastikan anda menjadi orang pertama yang mencobanya. Nikmati suasana yang berbeda di Grand Pasundan Convention Hotel sambil mencicipi kreasi menu terbaru kami, baik untuk makan siang, pertemuan bisnis, maupun momen spesial bersama keluarga dan sahabat. (H-2)
 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved