Inovasi Rasa! Menu Baru Grand Pasundan Convention Hotel dengan Cita Rasa Unik dan Harga Terjangkau

MENYAMBUT bulan September, Grand Pasundan Convention Hotel terus berinovasi menghadirkan rangkaian menu baru yang membuat gembira para pecinta kuliner dengan rasa yang autentik dan penyajian yang sangat spesial. Menu ini dihadirkan untuk memberikan pengalaman makan yang berbeda, menggabungkan konsep modern dan tradisional dalam satu sajian.

Pilihan menu terbaru ini dibuat oleh chef berpengalaman dengan bahan-bahan pilihan, menghadirkan sensasi rasa yang bikin ngiler:

Giant Burger – sensasi burger berukuran ekstra besar, cocok untuk menu berbagi

Iga Bakar Maranggi Sambal Matah – perpaduan daging iga empuk dengan bumbu maranggi khas dan sambal matah segar dan pedas.

Laksa Salmon – hidangan berkuah dengan cita rasa otentik berpadu potongan salmon.

Udang Goreng Mayonaise – udang renyah yang dipadukan dengan saus mayonaise creamy.

Ikan Mas Pindang Seruni – sajian ikan mas dengan kuah pindang yang kaya akan rempah dan cita rasa tradisional.

Harga mulai dari Rp50.000, dan setiap pembelian menu baru ini sudah termasuk FREE Iced Tea atau Iced Lemon Tea untuk melengkapi pengalaman makan yang tiada duanya.

Chef Grand Pasundan Convention Hotel, Chef Dani, mengungkapkan, “Kami ingin menghadirkan variasi menu yang bukan hanya enak di lidah, tetapi juga memberikan pengalaman makan yang berbeda bagi setiap tamu. Setiap menu kami olah dengan bahan segar pilihan, memadukan rasa autentik dengan sentuhan kekinian agar sesuai dengan selera semua orang, dan tentunya dengan harga yang tetap terjangkau.”

Menu spesial ini mulai tersedia di bulan September 2025, jadi pastikan anda menjadi orang pertama yang mencobanya. Nikmati suasana yang berbeda di Grand Pasundan Convention Hotel sambil mencicipi kreasi menu terbaru kami, baik untuk makan siang, pertemuan bisnis, maupun momen spesial bersama keluarga dan sahabat. (H-2)

