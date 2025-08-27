10 Rekomendasi Bubur Ayam Salatiga Terlezat, Wajib Coba!

Rekomendasi bubur ayam di Salatiga yang enak.(Context.id)

BUBUR ayam Salatiga adalah pilihan sarapan favorit dengan cita rasa khas, tekstur lembut, dan topping melimpah. Di kota kecil ini, banyak kedai menyajikan bubur ayam yang bikin ketagihan, mulai dari gerobak sederhana hingga warung legendaris. Berikut adalah 10 rekomendasi tempat makan bubur ayam terbaik di Salatiga yang ramah di kantong dan pasti memanjakan lidah Anda!

1. Bubur Ayam Khas Jakarta Mas Oni

Nikmati bubur ayam Salatiga dengan cita rasa khas Jakarta di Bubur Ayam Mas Oni. Bubur ini hadir dengan tekstur lembut, suwiran ayam melimpah, dan kuah kuning gurih. Topping seperti kerupuk dan bawang goreng menambah kenikmatan.

Alamat: Jalan Merak No.1, Klaseman, Mangunsari, Kec. Sidomukti, Salatiga

Jam Buka: Hingga 10.00 WIB

Rating: 4,8/5 (87 ulasan)

2. Bubur Kaloka

Bubur Kaloka menawarkan pengalaman unik dengan kuah sambal goreng pedas gurih. Isiannya meliputi ayam suwir, telur setengah matang, krecek, daun bawang, dan bawang goreng, cocok untuk pecinta rasa pedas.

Alamat: Sidorejo, Kota Salatiga

Rating: 5/5 (2 ulasan)

3. Tjangking Aneka Bubur

Terletak dekat Masjid Raya Darul Amal, Tjangking Aneka Bubur menyajikan bubur ayam Salatiga dengan tekstur halus dan suwiran ayam yang melimpah. Suasana nyaman dan harga terjangkau membuatnya jadi favorit.

Alamat: Jalan Seruni No.195, Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Salatiga

Jam Buka: Mulai 07.00 WIB

Rating: 4,7/5 (106 ulasan)

4. Bubur Ayam Kemiri Barat

Bubur Ayam Kemiri Barat menyajikan bubur kental tanpa kuah dengan topping suwiran ayam, cakwe, dan telur rebus. Cocok untuk Anda yang suka tekstur bubur yang padat.

Alamat: Jalan Kemiri Barat No.24, Sidorejo, Salatiga

Jam Buka: Mulai 06.15 WIB

Rating: 4,2/5 (47 ulasan)

5. Purridge

Purridge menawarkan variasi bubur ayam Salatiga seperti bubur ayam jamur dan bubur manado. Selain bubur, tersedia menu nasi dan katsu yang tak kalah lezat.

Alamat: Jl. Pemotongan No.40, Kalicacing, Kec. Sidomukti, Salatiga

Jam Buka: Mulai 07.00 WIB

Rating: 4,8/5 (427 ulasan)

6. Bubur Ayam Cianjur (BAC) Sawargi Salatiga

BAC Sawargi Salatiga menghadirkan bubur ayam khas Cianjur dengan rasa autentik. Menu lain seperti kupat sayur juga tersedia untuk variasi sarapan Anda.

Alamat: Jalan Pemuda No.1, Kec. Sidorejo, Salatiga

Harga: Rp15.000

Rating: 4,2/5

7. Bubur Ayam Kak Lis Pancasila

Bubur Ayam Kak Lis menawarkan bubur ayam komplit dengan sate usus dan telur puyuh. Rasanya yang lezat dan harga terjangkau membuatnya populer di kalangan warga lokal.

Alamat: Jl. Brigjen Sudiarto No.1B, Sidomukti, Salatiga

Harga: Rp11.500

Rating: 4,3/5

8. Bubur Ayam Jakarta, Nakula Sadewa

Kedai ini menyajikan bubur ayam Salatiga dengan topping usus crispy dan sate telur puyuh. Pilihan paket hemat juga tersedia untuk rombongan.

Alamat: Jl. Nakula Sadewa No.2, Salatiga

Harga: Rp10.000

Rating: 4,5/5

9. Bubur Ayam Niki Eco

Bubur Ayam Niki Eco adalah pilihan tepat untuk sarapan cepat. Kedai ini terkenal dengan bubur ayam Salatiga yang ringan namun tetap kaya rasa.

Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.76, Sidomukti, Salatiga

Jam Buka: 05.00-08.15 WIB

Rating: Tidak tersedia

10. Bubur Ayam "Maranti" Reksa

Bubur Ayam "Maranti" Reksa menawarkan bubur ayam Salatiga dengan harga terjangkau dan rasa mewah. Cocok untuk sarapan hemat namun lezat.

Alamat: Semarang-Surakarta, Kalicacing, Sidomukti, Salatiga

Jam Buka: 04.45-10.00 WIB (Senin-Sabtu)

Harga: Rp15.000

Rating: 4,7/5 (700+ ulasan)

Mengapa Bubur Ayam Salatiga Begitu Spesial?

Bubur ayam Salatiga terkenal karena perpaduan tekstur lembut, kuah kaldu yang hangat, dan topping yang bervariasi seperti ayam suwir, cakwe, dan bawang goreng. Banyak kedai di Salatiga juga menawarkan cita rasa khas, mulai dari kuah kuning Jakarta hingga kuah sambal goreng yang pedas. Selain itu, harga yang ramah di kantong membuat bubur ayam jadi pilihan sarapan favorit warga lokal dan wisatawan.

Tips Menikmati Bubur Ayam di Salatiga

Untuk pengalaman terbaik, datanglah pagi-pagi karena beberapa kedai tutup sebelum tengah hari. Jangan lupa mencoba tambahan seperti sate usus atau telur puyuh untuk rasa yang lebih kaya. Jika Anda suka pedas, tambahkan sambal untuk sensasi ekstra!

Kesimpulan

Dengan banyaknya pilihan bubur ayam Salatiga, Anda pasti menemukan kedai yang sesuai selera. Dari Bubur Ayam Mas Oni yang khas hingga Bubur Kaloka dengan kuah pedas, setiap tempat menawarkan keunikan tersendiri.