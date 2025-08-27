10 Rekomendasi Bubur Ayam Salatiga Terlezat, Wajib Coba!

Headline
BUBUR ayam Salatiga adalah pilihan sarapan favorit dengan cita rasa khas, tekstur lembut, dan topping melimpah. Di kota kecil ini, banyak kedai menyajikan bubur ayam yang bikin ketagihan, mulai dari gerobak sederhana hingga warung legendaris. Berikut adalah 10 rekomendasi tempat makan bubur ayam terbaik di Salatiga yang ramah di kantong dan pasti memanjakan lidah Anda!
Nikmati bubur ayam Salatiga dengan cita rasa khas Jakarta di Bubur Ayam Mas Oni. Bubur ini hadir dengan tekstur lembut, suwiran ayam melimpah, dan kuah kuning gurih. Topping seperti kerupuk dan bawang goreng menambah kenikmatan.
Alamat: Jalan Merak No.1, Klaseman, Mangunsari, Kec. Sidomukti, Salatiga
Jam Buka: Hingga 10.00 WIB
Rating: 4,8/5 (87 ulasan)
Bubur Kaloka menawarkan pengalaman unik dengan kuah sambal goreng pedas gurih. Isiannya meliputi ayam suwir, telur setengah matang, krecek, daun bawang, dan bawang goreng, cocok untuk pecinta rasa pedas.
Alamat: Sidorejo, Kota Salatiga
Rating: 5/5 (2 ulasan)
Terletak dekat Masjid Raya Darul Amal, Tjangking Aneka Bubur menyajikan bubur ayam Salatiga dengan tekstur halus dan suwiran ayam yang melimpah. Suasana nyaman dan harga terjangkau membuatnya jadi favorit.
Alamat: Jalan Seruni No.195, Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Salatiga
Jam Buka: Mulai 07.00 WIB
Rating: 4,7/5 (106 ulasan)
Bubur Ayam Kemiri Barat menyajikan bubur kental tanpa kuah dengan topping suwiran ayam, cakwe, dan telur rebus. Cocok untuk Anda yang suka tekstur bubur yang padat.
Alamat: Jalan Kemiri Barat No.24, Sidorejo, Salatiga
Jam Buka: Mulai 06.15 WIB
Rating: 4,2/5 (47 ulasan)
Purridge menawarkan variasi bubur ayam Salatiga seperti bubur ayam jamur dan bubur manado. Selain bubur, tersedia menu nasi dan katsu yang tak kalah lezat.
Alamat: Jl. Pemotongan No.40, Kalicacing, Kec. Sidomukti, Salatiga
Jam Buka: Mulai 07.00 WIB
Rating: 4,8/5 (427 ulasan)
BAC Sawargi Salatiga menghadirkan bubur ayam khas Cianjur dengan rasa autentik. Menu lain seperti kupat sayur juga tersedia untuk variasi sarapan Anda.
Alamat: Jalan Pemuda No.1, Kec. Sidorejo, Salatiga
Harga: Rp15.000
Rating: 4,2/5
Bubur Ayam Kak Lis menawarkan bubur ayam komplit dengan sate usus dan telur puyuh. Rasanya yang lezat dan harga terjangkau membuatnya populer di kalangan warga lokal.
Alamat: Jl. Brigjen Sudiarto No.1B, Sidomukti, Salatiga
Harga: Rp11.500
Rating: 4,3/5
Kedai ini menyajikan bubur ayam Salatiga dengan topping usus crispy dan sate telur puyuh. Pilihan paket hemat juga tersedia untuk rombongan.
Alamat: Jl. Nakula Sadewa No.2, Salatiga
Harga: Rp10.000
Rating: 4,5/5
Bubur Ayam Niki Eco adalah pilihan tepat untuk sarapan cepat. Kedai ini terkenal dengan bubur ayam Salatiga yang ringan namun tetap kaya rasa.
Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.76, Sidomukti, Salatiga
Jam Buka: 05.00-08.15 WIB
Rating: Tidak tersedia
Bubur Ayam "Maranti" Reksa menawarkan bubur ayam Salatiga dengan harga terjangkau dan rasa mewah. Cocok untuk sarapan hemat namun lezat.
Alamat: Semarang-Surakarta, Kalicacing, Sidomukti, Salatiga
Jam Buka: 04.45-10.00 WIB (Senin-Sabtu)
Harga: Rp15.000
Rating: 4,7/5 (700+ ulasan)
Bubur ayam Salatiga terkenal karena perpaduan tekstur lembut, kuah kaldu yang hangat, dan topping yang bervariasi seperti ayam suwir, cakwe, dan bawang goreng. Banyak kedai di Salatiga juga menawarkan cita rasa khas, mulai dari kuah kuning Jakarta hingga kuah sambal goreng yang pedas. Selain itu, harga yang ramah di kantong membuat bubur ayam jadi pilihan sarapan favorit warga lokal dan wisatawan.
Untuk pengalaman terbaik, datanglah pagi-pagi karena beberapa kedai tutup sebelum tengah hari. Jangan lupa mencoba tambahan seperti sate usus atau telur puyuh untuk rasa yang lebih kaya. Jika Anda suka pedas, tambahkan sambal untuk sensasi ekstra!
Dengan banyaknya pilihan bubur ayam Salatiga, Anda pasti menemukan kedai yang sesuai selera. Dari Bubur Ayam Mas Oni yang khas hingga Bubur Kaloka dengan kuah pedas, setiap tempat menawarkan keunikan tersendiri.
