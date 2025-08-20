5 Rekomendasi Bubur Ayam Salatiga Paling Enak, Wajib Coba!

Ilustrasi(Dok Pinterest)

Sedang mencari sarapan lezat di Salatiga? Bubur ayam Salatiga adalah pilihan tepat untuk memulai hari! Kota kecil ini punya banyak kedai bubur ayam dengan cita rasa khas, tekstur lembut, dan topping melimpah. Dari gerobak sederhana hingga warung legendaris, berikut adalah lima tempat terbaik untuk menikmati bubur ayam di Salatiga yang dijamin bikin ketagihan!

1. Bubur Ayam Niki Eco

Bubur Ayam Niki Eco adalah salah satu tempat favorit warga Salatiga untuk sarapan. Terletak di Jl. Jenderal Sudirman No. 76, Sidomukti, kedai ini menawarkan bubur ayam Salatiga dengan tekstur kental dan suwiran ayam yang melimpah. Kuah opor kuningnya yang gurih, ditambah topping seperti bawang goreng, kacang, dan kerupuk, bikin rasanya semakin nikmat. Buka setiap hari dari pukul 05.00 sampai 08.15 WIB, tapi datanglah pagi karena sering habis sebelum jam 8! Harga per porsi sekitar Rp15.000, sangat terjangkau untuk porsi yang mengenyangkan.

2. Bubur Ayam dan Ronde Sekoteng Mak Indhus

Berlokasi di Jl. Merak No. 3, Sidomukti, Mak Indhus menyajikan bubur ayam Salatiga dengan rasa manis gurih yang khas. Bubur di sini dilengkapi suwiran ayam pedas atau manis, cakwe, kacang goreng, dan kerupuk. Tempat ini juga terkenal dengan ronde sekotengnya yang cocok untuk malam hari. Buka dari pukul 06.00 hingga 22.00 WIB (kecuali Jumat tutup), kedai ini ramai dikunjungi karena pelayanannya yang ramah dan tempatnya yang bersih. Harga mulai dari Rp17.000 per porsi.

3. Bubur Ayam Maranti Reksa

Untuk kamu yang suka bubur ayam dengan kuah kecap, Bubur Ayam Maranti Reksa di kawasan Semarang-Surakarta, Kalicacing, adalah pilihan tepat. Bubur di sini disajikan dengan topping ayam suwir, bawang daun, cakwe, dan kacang kedelai. Dengan harga sekitar Rp15.000 per porsi, kedai ini mendapat rating 4,7 dari 700 ulasan di GoFood. Buka dari Senin hingga Sabtu, pukul 04.45 sampai 09.30 WIB, tempat ini cocok untuk sarapan cepat sebelum memulai aktivitas.

4. Bubur Ayam Pak Ali

Salah satu kedai legendaris sejak 1978, Bubur Ayam Pak Ali di Jl. Patimura, Sidorejo, menawarkan bubur ayam Salatiga dengan porsi besar dan rasa yang konsisten. Selain bubur, kamu juga bisa menikmati sate jeroan dan keripik usus sebagai pelengkap. Buka dari Selasa hingga Minggu, pukul 06.00 sampai 15.00 WIB, harga per porsi sekitar Rp45.000–50.000. Meski sedikit lebih mahal, rasa gurih dan topping melimpahnya sepadan dengan harganya!

5. Purridge

Purridge di Jl. Pemotongan No. 40, Kalicacing, menawarkan variasi bubur ayam yang unik, seperti bubur ayam jamur dan bubur manado. Tekstur buburnya lembut, dan porsinya besar dengan harga terjangkau. Tempat ini juga menyediakan menu lain seperti nasi dan katsu, tapi bubur ayamnya tetap jadi favorit. Buka setiap hari kecuali Minggu, dari pukul 07.00 sampai 14.00 WIB, Purridge punya rating 4,8 dari 427 ulasan. Cocok untuk kamu yang ingin coba bubur ayam Salatiga dengan sentuhan modern.

Mengapa Bubur Ayam Salatiga Begitu Istimewa?

Bubur ayam di Salatiga dikenal karena teksturnya yang lembut dan perpaduan bumbu yang pas. Banyak kedai menawarkan kuah kuning atau kecap yang gurih, ditambah topping seperti cakwe, kacang, dan bawang goreng yang bikin rasanya lebih kaya. Selain itu, harganya yang murah dan porsi yang mengenyangkan membuatnya jadi pilihan sarapan favorit warga lokal dan wisatawan.

Tips Menikmati Bubur Ayam di Salatiga

Datang Pagi: Banyak kedai bubur ayam Salatiga habis sebelum tengah hari, jadi datanglah lebih awal!

Banyak kedai bubur ayam Salatiga habis sebelum tengah hari, jadi datanglah lebih awal! Coba Topping Tambahan: Sate jeroan, telur, atau keripik usus bisa menambah kenikmatan buburmu.

Sate jeroan, telur, atau keripik usus bisa menambah kenikmatan buburmu. Pilih Sesuai Selera: Jika suka rasa gurih, pilih bubur dengan kuah opor. Kalau suka manis, cari yang pakai kuah kecap.

Kesimpulan

Bubur ayam Salatiga adalah kuliner wajib coba saat berkunjung ke kota ini. Dari Bubur Ayam Niki Eco yang legendaris hingga Purridge dengan variasi modern, setiap kedai punya keunikan sendiri. Jadi, tunggu apa lagi? Catat alamat-alamat di atas dan nikmati sarapan lezat yang bikin hari makin semangat!