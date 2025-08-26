Resmi Umumkan Kampanye Baru dan Jalin Kolaborasi dengan Boyband Korea

Mister Potato menggelar acara bertajuk 'Mister Potato x Noraevibes: JinjjaCrunch' yang merupakan bagian dari kampanye terbaru Mister Potato dengan menghadirkan kolaborasi bersama Joshua, DK, dan DINO dari boyband Korea ternama, Seventeen.(Dok. Mister Potato)

MISTER Potato menggelar acara bertajuk 'Mister Potato x Noraevibes: JinjjaCrunch' yang merupakan bagian dari kampanye terbaru Mister Potato dengan menghadirkan kolaborasi bersama Joshua, DK, dan DINO dari boyband Korea ternama, Seventeen. Acara ini turut dihadiri oleh Head of Marketing Indonesia, Inneke Christiana, Mamee Double Decker Sdn Bhd, serta Dee Aryani dari 17Carats INA, bersama para penggemar dan tamu undangan lainnya.

"Di Mister Potato, passion adalah inti dari segala hal yang kami lakukan, mulai dari membuat camilan yang lezat dan menggugah selera, hingga menghadirkan momen-momen seru bagi para konsumen kami. Komitmen kami untuk selalu memberi lebih menjadi inti dari brand kami yang diwujudkan melalui semangat #BeraniNgasihLebih. Hari ini, kami dengan bangga mengumumkan kampanye terbaru kami kepada audiens Indonesia, khususnya Carats, melalui kolaborasi seru dengan Joshua, DK, and DINO of Seventeen: JinjjaCrunch," ucap Inneke.

Melalui kolaborasi seru dengan Joshua, DK, and DINO of Seventeen, Mister Potato menghadirkan rangkaian kegiatan seru dan promo eksklusif yang dirancang khusus untuk menghibur para penggemar Mister Potato di Indonesia.

"Inisiatif ini mencerminkan komitmen kami untuk terus menghadirkan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus merayakan semangat #BeraniNgasihLebih," bebernya.

Adapun kampanye ini mencakup kemasan edisi khusus yang menampilkan Joshua, DK, and Dino of Seventeen, memberikan sentuhan collectible yang wajib dimiliki di setiap potato crisp, Jungle Jinjja Crunch bersama Joshua, DK, and Dino of Seventeen, jingle competition di media sosial, mengajak para fans untuk menampilkan kreativitas dan kecintaan mereka untuk Mister Potato, postcard Seventeen edisi terbatas, serta rasa-rasa baru yang akan hadir, termasuk rasa edisi terbatas dan varian Ghost Pepper yang baru.

"Sejak awal, Mister Potato hadir dengan satu tujuan utama, memberikan lebih kepada konsumen, semangat yang kami wujudkan melalui spirit brand kami, #BeraniNgasihLebih. Melalui peluncuran kampanye Jinjja Crunch, kami membawa komitmen ini ke level berikutnya dengan menjangkau para penggemar K-pop, khususnya Carats. Lewat kolaborasi yang seru ini, kami mengundang semua Carats untuk ikut merasakan keseruan dan sensasi Jinjja Crunch, di mana setiap gigitan Mister Potato menghadirkan kegembiraan dan keseruan. Kami juga mengajak semua konsumen di Indonesia untuk mencoba Mister Potato dan membuktikan sendiri mengapa kami benar #BeraniNgasihLebih," pungkas Inneke. (Fal/E-1)