Rayakan Mooncake Festival 2025 dengan Mooncake Premium

Magnolia Restaurant, The Westin Surabaya, kembali mempersembahkan koleksi Mooncake Festival 2025 atau kue bulan untuk menyambut Mid-Autumn Festival 2025 yang jatuh pada 6 Oktober 2025.(Dok. The Westin Surabaya)

MID-AUTUMN Festival 2025 segera tiba, menghadirkan harmoni budaya Tionghoa yang berpadu indah dengan kekayaan budaya Nusantara. Tahun ini menjadi semakin istimewa karena bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Tiongkok, sebuah momen penting yang menegaskan ikatan persahabatan dan pertukaran budaya kedua negara.

Faisol Amin, Assistant Director of Food & Beverage The Westin Surabaya, memaparkan, menyambut momen istimewa ini, Magnolia Restaurant, The Westin Surabaya, kembali mempersembahkan koleksi Mooncake Festival 2025 atau kue bulan untuk menyambut Mid-Autumn Festival 2025 yang jatuh pada 6 Oktober 2025. Perayaan yang dirayakan setiap tanggal 15 bulan ke-8 kalender lunar ini bukan hanya sekadar tradisi, melainkan perayaan yang melambangkan persatuan dalam keberagaman, kebersamaan, rasa syukur, dan tradisi keluarga yang terus terjaga lintas generasi.

Tahun ini, Mooncake Festival 2025 The Westin Surabaya hadir dalam bentuk tas jinjing geometris yang stylish. Dikemas dengan perpaduan warna pastel, hijau, dan merah, tas jinjing edisi terbatas ini dapat digunakan sebagai tas tangan, tas bahu, atau clutch. Tak hanya sekadar hampers, desainnya yang mewah dan berkelas menjadikan momen Mid-Autumn Festival 2025 semakin istimewa.

Produk unggulan dari koleksi Mooncake Festival 2025 The Westin Surabaya adalah Black Charcoal Golden Naiwong Custard Mooncake, perpaduan custard lembut berwarna keemasan dengan kulit hitam pekat berbahan charcoal, menyajikan kombinasi rasa dan tampilan yang unik.

"Sejalan dengan komitmen The Westin Surabaya sebagai wellness hotel, koleksi hampers Mooncake Festival 2025 ini juga menghadirkan varian rendah gula seperti White Lotus dan Red Bean, ideal bagi siapa pun yang ingin menikmati kue bulan sambil tetap menjaga kesehatan," ujar Faisol.

Selain itu, tersedia pula pilihan rasa autentik yang kaya aroma seperti pandan dan green tea. Bagi para penikmat rasa yang lebih unik, varian seperti Yam Taro Lotus dan Black Sesame menawarkan cita rasa baru namun tetap menghormati warisan tradisi.

"Tahun ini, The Westin Surabaya dengan bangga mempersembahkan koleksi hampers mooncake untuk merayakan Mid-Autumn Festival 2025, memadukan warna-warna ceria yang tetap memancarkan kesan elegan dan mewah. Tas jinjing geometris yang stylish ini hadir dalam pilihan warna pastel, hijau, dan merah, dengan desain multifungsi yang dapat digunakan sebagai tas tangan, tas bahu, maupun clutch," ujarnya.

Hampers Mooncake Festival 2025 The Westin Surabaya ditawarkan mulai dari IDR 728.000++, berisi empat mooncake premium, tas jinjing geometris, dan kartu ucapan eksklusif. Dengan desain unik serta pilihan rasa yang beragam, hampers mooncake ini menjadi pilihan hadiah Mid-Autumn Festival 2025 yang cocok untuk keluarga, sahabat, maupun rekan bisnis di Surabaya dan sekitarnya. (Ant/E-1)