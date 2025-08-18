Cara Membuat Minyak Ayam Sendiri, Mudah dan Simple

MINYAK ayam adalah minyak yang diperoleh dari lemak ayam yang dimasak atau dilelehkan, biasanya dari kulit atau bagian lemak lain.
Minyak ini memiliki aroma dan rasa gurih khas ayam, sehingga sering digunakan sebagai bahan tambahan masakan untuk meningkatkan cita rasa.
Bahan-Bahan
- 500 gram lemak ayam, bisa dari kulit atau bagian lemak ayam
- 1 sdm minyak goreng, untuk membantu proses
- 1-2 siung bawang putih digeprek, untuk aroma
- Wadah bersih untuk menyimpan minyak
Alat-alat
- Wajan atau panci anti lengket
- Saringan atau kain bersih
- Sendok kayu atau spatula
Langkah-langkah Membuat Minyak Ayam
- Potong lemak ayam menjadi ukuran kecil agar lebih cepat meleleh saat dipanaskan.
- Panaskan wajan dengan api kecil, tambahkan sedikit minyak goreng jika perlu.
- Masukkan lemak ayam ke wajan, masak dengan api kecil hingga lemak mencair dan kulit ayam menjadi garing.
- Tambahkan bawang putih jika ingin aroma lebih harum, masak sebentar hingga bawang putih menguning.
- Saring lemak cair menggunakan saringan atau kain bersih agar minyak ayam murni.
- Tunggu minyak ayam dingin, kemudian tuang ke dalam wadah bersih.
- Simpan di kulkas untuk penggunaan jangka panjang, bisa bertahan 1 sampai 2 minggu.
Saat membuat minyak ayam, baiknya gunakan api kecil agar lemak tidak gosong dan warnanya tetap jernih.
Minyak ayam bisa dipakai untuk menggoreng, menumis, atau menambah rasa gurih pada masakan. Sisa kulit ayam bisa digoreng hingga renyah sebagai camilan. (Z-4)