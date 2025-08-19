Asal Usul dan Cara Membuat Susu Ikan yang Lezat dan Bergizi

Ilustrasi(freepik)

Susu ikan adalah inovasi unik dalam dunia kuliner yang kaya protein dan omega-3. Meskipun disebut "susu," produk ini bukan susu biasa, melainkan olahan dari ikan yang dihasilkan melalui proses teknologi khusus. Artikel ini akan membahas asal usul susu ikan, manfaatnya, dan cara membuatnya di rumah dengan langkah-langkah sederhana yang mudah diikuti.

Asal Usul Susu Ikan

Susu ikan pertama kali dikembangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Di Indonesia, inovasi ini lahir dari kemitraan antara Koperasi Nelayan Mina Bahari di Indramayu dan PT Berikan Teknologi Indonesia, binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tujuannya adalah menciptakan produk olahan ikan yang bergizi, mudah dikonsumsi, dan memiliki daya simpan lebih lama dibandingkan ikan segar.

Mengapa Susu Ikan Dibuat?

Permen ikan, ikan kaleng, atau ikan asap sudah biasa. Namun, susu ikan menawarkan cara baru untuk menikmati ikan, terutama bagi anak-anak yang sering tidak suka dengan rasa amis. Produk ini kaya akan nutrisi seperti protein, kalsium, dan omega-3, yang baik untuk pertumbuhan dan kesehatan jantung serta otak.

Baca juga : Susu Ikan dan Literasi Protein

Perkembangan Susu Ikan di Indonesia

Susu ikan mulai populer di berbagai daerah, termasuk Indramayu, Jawa Barat. Inovasi ini juga membantu nelayan meningkatkan pendapatan dengan mengolah ikan menjadi produk bernilai tinggi. Beberapa merek lokal kini mulai memasarkan susu ikan, menjadikannya alternatif minuman sehat.

Susu ikan bukan hanya lezat, tetapi juga penuh manfaat kesehatan. Berikut adalah beberapa keunggulan mengonsumsi susu ikan:

Kaya Protein: Membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh.

Membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Sumber Omega-3: Baik untuk kesehatan jantung dan fungsi otak.

Baik untuk kesehatan jantung dan fungsi otak. Kalsium Tinggi: Mendukung kesehatan tulang dan gigi.

Mendukung kesehatan tulang dan gigi. Rendah Lemak: Cocok untuk diet sehat tanpa khawatir kolesterol.

Cara Membuat Susu Ikan di Rumah

Membuat susu ikan di rumah ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Dengan bahan sederhana dan alat dapur biasa, kamu bisa menciptakan minuman sehat ini. Berikut langkah-langkahnya:

Bahan yang Dibutuhkan

Ikan segar (misalnya ikan tenggiri atau sarden) - 500 gram

Air bersih - 1 liter

Garam - 1 sendok teh

Gula (opsional) - 1 sendok makan

Perasan jeruk nipis - 1 sendok makan (untuk menghilangkan bau amis)

Langkah-Langkah Pembuatan

Bersihkan Ikan: Cuci ikan hingga bersih, buang kepala, tulang, dan kulit. Ambil dagingnya saja. Rebus Ikan: Rebus daging ikan dalam air selama 15 menit hingga empuk. Tambahkan perasan jeruk nipis untuk mengurangi bau amis. Blender: Setelah dingin, blender daging ikan dengan air rebusan hingga halus. Saring: Saring hasil blender menggunakan kain saring atau saringan halus untuk mendapatkan cairan yang lembut. Tambahkan Bumbu: Tambahkan garam dan gula sesuai selera, lalu aduk rata. Rebus Kembali: Panaskan kembali cairan selama 5 menit untuk memastikan kebersihan dan kekentalan. Dinginkan dan Simpan: Setelah dingin, susu ikan siap disajikan atau disimpan di lemari es dalam wadah kedap udara.

Tips Penyajian

Susu ikan bisa dinikmati dingin atau hangat. Tambahkan sedikit madu atau susu kental manis untuk rasa yang lebih manis. Simpan di lemari es dan konsumsi dalam 2-3 hari untuk menjaga kesegaran.

Kesimpulan

Susu ikan adalah inovasi kuliner yang menarik dan bergizi, berasal dari kreativitas anak bangsa untuk memanfaatkan potensi perikanan. Dengan mengikuti cara membuat susu ikan di atas, kamu bisa menikmati minuman sehat ini di rumah. Yuk, coba resepnya dan rasakan manfaatnya untuk kesehatanmu!