Asal Usul dan Cara Membuat Susu Ikan yang Lezat dan Bergizi

Susu ikan adalah inovasi unik dalam dunia kuliner yang kaya protein dan omega-3. Meskipun disebut "susu," produk ini bukan susu biasa, melainkan olahan dari ikan yang dihasilkan melalui proses teknologi khusus. Artikel ini akan membahas asal usul susu ikan, manfaatnya, dan cara membuatnya di rumah dengan langkah-langkah sederhana yang mudah diikuti.
Susu ikan pertama kali dikembangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Di Indonesia, inovasi ini lahir dari kemitraan antara Koperasi Nelayan Mina Bahari di Indramayu dan PT Berikan Teknologi Indonesia, binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tujuannya adalah menciptakan produk olahan ikan yang bergizi, mudah dikonsumsi, dan memiliki daya simpan lebih lama dibandingkan ikan segar.
Permen ikan, ikan kaleng, atau ikan asap sudah biasa. Namun, susu ikan menawarkan cara baru untuk menikmati ikan, terutama bagi anak-anak yang sering tidak suka dengan rasa amis. Produk ini kaya akan nutrisi seperti protein, kalsium, dan omega-3, yang baik untuk pertumbuhan dan kesehatan jantung serta otak.
Susu ikan mulai populer di berbagai daerah, termasuk Indramayu, Jawa Barat. Inovasi ini juga membantu nelayan meningkatkan pendapatan dengan mengolah ikan menjadi produk bernilai tinggi. Beberapa merek lokal kini mulai memasarkan susu ikan, menjadikannya alternatif minuman sehat.
Susu ikan bukan hanya lezat, tetapi juga penuh manfaat kesehatan. Berikut adalah beberapa keunggulan mengonsumsi susu ikan:
Membuat susu ikan di rumah ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Dengan bahan sederhana dan alat dapur biasa, kamu bisa menciptakan minuman sehat ini. Berikut langkah-langkahnya:
Susu ikan bisa dinikmati dingin atau hangat. Tambahkan sedikit madu atau susu kental manis untuk rasa yang lebih manis. Simpan di lemari es dan konsumsi dalam 2-3 hari untuk menjaga kesegaran.
Susu ikan adalah inovasi kuliner yang menarik dan bergizi, berasal dari kreativitas anak bangsa untuk memanfaatkan potensi perikanan. Dengan mengikuti cara membuat susu ikan di atas, kamu bisa menikmati minuman sehat ini di rumah. Yuk, coba resepnya dan rasakan manfaatnya untuk kesehatanmu!
