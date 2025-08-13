20 Inspirasi Resep Menu Makan Siang Lezat dan Mudah Dibuat
Gana Buana
13/8/2025 13:45
MENU makan siang yang bervariasi dan lezat bisa membuat hari Anda lebih menyenangkan. Berikut adalah 20 resep menu makan siang yang mudah dibuat, sehat, dan cocok untuk keluarga. Dari hidangan tradisional hingga modern, semua resep ini dilengkapi bahan, takaran, dan cara membuat yang jelas. Yuk, coba sekarang!
1. Nasi Goreng Ayam Spesial
Nasi goreng adalah menu makan siang favorit yang praktis dan lezat.
Bahan-bahan:
Nasi putih - 2 piring
Dada ayam fillet, potong dadu - 200 gram
Telur ayam - 2 butir
Bawang putih, cincang - 3 siung
Kecap manis - 2 sdm
Garam - 1 sdt
Minyak goreng - 3 sdm
Cara Membuat:
Panaskan minyak, tumis bawang putih hingga harum.
Masukkan ayam, masak hingga matang.
Tambahkan telur, orak-arik hingga setengah matang.
Tambahkan saus tiram dan garam, masak hingga layu.
Angkat dan sajikan.
6. Pepes Ikan
Pepes ikan kaya rempah, cocok untuk menu makan siang spesial.
Bahan-bahan:
Ikan kembung - 2 ekor
Kunyit, haluskan - 1 sdt
Kemiri, haluskan - 2 butir
Daun pisang - secukupnya
Daun kemangi - 50 gram
Garam - 1 sdt
Cara Membuat:
Campur ikan dengan kunyit, kemiri, dan garam.
Tambahkan kemangi, bungkus dengan daun pisang.
Kukus selama 30 menit.
Bakar sebentar di atas teflon, sajikan.
7. Sayur Asem
Sayur asem segar, cocok untuk menu makan siang ringan.
Bahan-bahan:
Jagung manis, potong - 1 buah
Labu siam, potong - 100 gram
Asam jawa - 1 sdm
Gula merah - 1 sdm
Air - 1 liter
Garam - 1 sdt
Cara Membuat:
Rebus air, masukkan jagung dan labu siam.
Tambahkan asam jawa, gula merah, dan garam.
Masak hingga sayuran empuk.
Sajikan hangat.
8. Ayam Bakar
Ayam bakar dengan bumbu manis pedas, favorit keluarga.
Bahan-bahan:
Ayam, potong - 300 gram
Kecap manis - 3 sdm
Bawang merah, haluskan - 3 butir
Cabai rawit - 5 buah
Garam - 1 sdt
Cara Membuat:
Campur ayam dengan bumbu halus, kecap, dan garam.
Diamkan 1 jam, panggang hingga matang.
Sajikan dengan lalapan.
9. Sup Ikan
Sup ikan segar, cocok untuk menu makan siang ringan.
Bahan-bahan:
Ikan kakap - 200 gram
Tomat, potong - 1 buah
Daun bawang, iris - 1 batang
Jahe, iris - 2 cm
Air - 500 ml
Garam - 1 sdt
Cara Membuat:
Rebus air dengan jahe, masukkan ikan.
Tambahkan tomat, daun bawang, dan garam.
Masak hingga ikan matang, sajikan hangat.
10. Tempe Goreng Tepung
Tempe goreng tepung, menu makan siang hemat dan lezat.
Bahan-bahan:
Tempe, iris tipis - 200 gram
Tepung terigu - 100 gram
Air - 100 ml
Garam - ½ sdt
Minyak goreng - secukupnya
Cara Membuat:
Campur tepung, air, dan garam hingga rata.
Celupkan tempe ke adonan tepung.
Goreng hingga kecokelatan, tiriskan.
Sajikan dengan sambal.
11. Rendang Daging
Rendang daging, menu makan siang kaya rasa.
Bahan-bahan:
Daging sapi, potong - 300 gram
Santan - 400 ml
Serai, memarkan - 1 batang
Bumbu rendang instan - 1 bungkus
Garam - 1 sdt
Cara Membuat:
Tumis bumbu rendang dan serai hingga harum.
Masukkan daging, aduk rata.
Tuang santan, masak dengan api kecil hingga kering.
Sajikan dengan nasi hangat.
12. Sayur Bayam
Sayur bayam bening, cocok untuk menu makan siang sehat.
Bahan-bahan:
Bayam, petik - 200 gram
Jagung, potong - 1 buah
Bawang merah, iris - 2 butir
Air - 500 ml
Garam - ½ sdt
Cara Membuat:
Rebus air, masukkan jagung hingga setengah matang.
Tambahkan bawang merah dan bayam.
Taburi garam, masak hingga matang.
Sajikan hangat.
13. Ikan Bakar
Ikan bakar dengan bumbu sederhana, cocok untuk makan siang.
Bahan-bahan:
Ikan nila - 2 ekor
Kecap manis - 2 sdm
Bawang putih, haluskan - 2 siung
Garam - 1 sdt
Cara Membuat:
Campur ikan dengan bawang putih, kecap, dan garam.
Diamkan 30 menit, panggang hingga matang.
Sajikan dengan sambal dan lalapan.
14. Gado-Gado
Gado-gado, menu makan siang sehat dengan bumbu kacang.
Bahan-bahan:
Kangkung, rebus - 100 gram
Tahu, goreng - 2 buah
Kacang tanah, goreng - 100 gram
Gula merah - 1 sdm
Air - 100 ml
Garam - ½ sdt
Cara Membuat:
Haluskan kacang tanah, gula merah, dan garam.
Tambahkan air, aduk hingga kental.
Tata kangkung dan tahu, siram bumbu kacang.
Sajikan dengan kerupuk.
15. Telur Dadar Sayuran
Telur dadar dengan tambahan sayuran, praktis untuk menu makan siang.
Bahan-bahan:
Telur ayam - 3 butir
Kol, iris - 50 gram
Wortel, parut - 50 gram
Garam - ½ sdt
Minyak - 2 sdm
Cara Membuat:
Kocok telur, tambahkan kol, wortel, dan garam.
Panaskan minyak, tuang adonan telur.
Masak hingga matang di kedua sisi.
Sajikan hangat.
16. Semur Daging
Semur daging manis, cocok untuk menu makan siang keluarga.
Bahan-bahan:
Daging sapi, potong - 200 gram
Kecap manis - 3 sdm
Bawang bombay, iris - 1 buah
Pala bubuk - ½ sdt
Air - 300 ml
Garam - ½ sdt
Cara Membuat:
Tumis bawang bombay hingga harum.
Masukkan daging, aduk hingga berubah warna.
Tambahkan kecap, pala, garam, dan air.
Masak hingga daging empuk, sajikan.
17. Perkedel Kentang
Perkedel kentang, pelengkap menu makan siang yang lezat.
Bahan-bahan:
Kentang, kukus - 200 gram
Telur - 1 butir
Daun bawang, iris - 1 batang
Garam - ½ sdt
Minyak - secukupnya
Cara Membuat:
Haluskan kentang, campur dengan telur, daun bawang, dan garam.
Bentuk adonan bulat pipih.
Goreng hingga kecokelatan, tiriskan.
Sajikan sebagai lauk.
18. Sayur Kolplay
Sayur kolplay dengan kuah santan, cocok untuk menu makan siang.
Bahan-bahan:
Kolplay, iris - 200 gram
Santan - 200 ml
Kunyit, haluskan - ½ sdt
Bawang merah, iris - 2 butir
Garam - ½ sdt
Cara Membuat:
Tumis bawang merah dan kunyit hingga harum.
Masukkan kolplay, aduk rata.
Tuang santan dan garam, masak hingga matang.
Sajikan dengan nasi.
19. Omelet Jamur
Omelet jamur, menu makan siang cepat dan bergizi.
Bahan-bahan:
Telur - 3 butir
Jamur kancing, iris - 100 gram
Bawang bombay, iris - ½ buah
Garam - ½ sdt
Minyak - 2 sdm
Cara Membuat:
Tumis bawang bombay dan jamur hingga layu.
Kocok telur dengan garam, tuang ke wajan.
Masak hingga matang, lipat omelet.
Sajikan hangat.
20. Tahu Tempe Bacem
Tahu tempe bacem, menu makan siang manis gurih yang ekonomis.
Bahan-bahan:
Tahu, potong - 2 buah
Tempe, potong - 200 gram
Kecap manis - 3 sdm
Gula merah - 2 sdm
Air - 300 ml
Garam - ½ sdt
Cara Membuat:
Rebus tahu, tempe, kecap, gula merah, dan garam dengan air.
Masak hingga air menyusut dan bumbu meresap.
Goreng sebentar, sajikan.
Kesimpulan
Dengan 20 inspirasi resep menu makan siang di atas, Anda bisa menyajikan hidangan lezat dan bervariasi setiap hari. Semua resep ini mudah dibuat, menggunakan bahan sederhana, dan cocok untuk keluarga. Cobalah satu per satu dan nikmati waktu makan siang yang lebih istimewa!