20 Inspirasi Resep Menu Makan Siang Lezat dan Mudah Dibuat

Menu makan siang.(Freepik)

MENU makan siang yang bervariasi dan lezat bisa membuat hari Anda lebih menyenangkan. Berikut adalah 20 resep menu makan siang yang mudah dibuat, sehat, dan cocok untuk keluarga. Dari hidangan tradisional hingga modern, semua resep ini dilengkapi bahan, takaran, dan cara membuat yang jelas. Yuk, coba sekarang!

1. Nasi Goreng Ayam Spesial

Nasi goreng adalah menu makan siang favorit yang praktis dan lezat.

Bahan-bahan:

Nasi putih - 2 piring

Dada ayam fillet, potong dadu - 200 gram

Telur ayam - 2 butir

Bawang putih, cincang - 3 siung

Kecap manis - 2 sdm

Garam - 1 sdt

Minyak goreng - 3 sdm

Cara Membuat:

Panaskan minyak, tumis bawang putih hingga harum. Masukkan ayam, masak hingga matang. Tambahkan telur, orak-arik hingga setengah matang. Masukkan nasi, kecap manis, dan garam. Aduk rata. Masak hingga bumbu meresap, sajikan hangat.

2. Capcay Sayuran

Capcay adalah pilihan menu makan siang sehat penuh serat.

Bahan-bahan:

Kolplay, iris - 100 gram

Wortel, iris tipis - 1 buah

Jagung muda, iris - 50 gram

Bawang bombay, iris - 1 buah

Saus tiram - 1 sdm

Garam dan merica - secukupnya

Air - 200 ml

Cara Membuat:

Tumis bawang bombay hingga harum. Masukkan wortel dan jagung muda, aduk. Tambahkan kolplay, saus tiram, garam, dan merica. Tuang air, masak hingga sayuran matang. Sajikan hangat dengan nasi.

3. Ayam Goreng Tepung

Menu makan siang ini disukai anak-anak karena teksturnya yang renyah.

Bahan-bahan:

Ayam, potong kecil - 300 gram

Tepung terigu - 100 gram

Tepung maizena - 50 gram

Telur - 1 butir

Garam - 1 sdt

Minyak goreng - secukupnya

Cara Membuat:

Campur ayam dengan garam, diamkan 15 menit. Kocok telur, celupkan ayam ke dalamnya. Campur tepung terigu dan maizena, balur ayam. Goreng ayam hingga kecokelatan, tiriskan. Sajikan dengan saus sambal.

4. Soto Ayam

Soto ayam hangat cocok untuk menu makan siang saat cuaca dingin.

Bahan-bahan:

Ayam, potong - 300 gram

Kunyit, haluskan - 1 sdt

Daun salam - 2 lembar

Serai, memarkan - 1 batang

Kol, iris - 100 gram

Air - 1 liter

Garam - 1 sdt

Cara Membuat:

Rebus ayam dengan air hingga empuk. Tumis kunyit, daun salam, dan serai hingga harum. Masukkan bumbu tumis ke rebusan ayam. Tambahkan kol dan garam, masak hingga matang. Sajikan dengan nasi dan sambal.

5. Tumis Kangkung

Tumis kangkung adalah menu makan siang sederhana dan cepat.

Bahan-bahan:

Kangkung, petik - 200 gram

Bawang putih, cincang - 2 siung

Cabai merah, iris - 2 buah

Saus tiram - 1 sdm

Garam - ½ sdt

Minyak - 2 sdm

Cara Membuat:

Panaskan minyak, tumis bawang putih dan cabai. Masukkan kangkung, aduk cepat. Tambahkan saus tiram dan garam, masak hingga layu. Angkat dan sajikan.

6. Pepes Ikan

Pepes ikan kaya rempah, cocok untuk menu makan siang spesial.

Bahan-bahan:

Ikan kembung - 2 ekor

Kunyit, haluskan - 1 sdt

Kemiri, haluskan - 2 butir

Daun pisang - secukupnya

Daun kemangi - 50 gram

Garam - 1 sdt

Cara Membuat:

Campur ikan dengan kunyit, kemiri, dan garam. Tambahkan kemangi, bungkus dengan daun pisang. Kukus selama 30 menit. Bakar sebentar di atas teflon, sajikan.

7. Sayur Asem

Sayur asem segar, cocok untuk menu makan siang ringan.

Bahan-bahan:

Jagung manis, potong - 1 buah

Labu siam, potong - 100 gram

Asam jawa - 1 sdm

Gula merah - 1 sdm

Air - 1 liter

Garam - 1 sdt

Cara Membuat:

Rebus air, masukkan jagung dan labu siam. Tambahkan asam jawa, gula merah, dan garam. Masak hingga sayuran empuk. Sajikan hangat.

8. Ayam Bakar

Ayam bakar dengan bumbu manis pedas, favorit keluarga.

Bahan-bahan:

Ayam, potong - 300 gram

Kecap manis - 3 sdm

Bawang merah, haluskan - 3 butir

Cabai rawit - 5 buah

Garam - 1 sdt

Cara Membuat:

Campur ayam dengan bumbu halus, kecap, dan garam. Diamkan 1 jam, panggang hingga matang. Sajikan dengan lalapan.

9. Sup Ikan

Sup ikan segar, cocok untuk menu makan siang ringan.

Bahan-bahan:

Ikan kakap - 200 gram

Tomat, potong - 1 buah

Daun bawang, iris - 1 batang

Jahe, iris - 2 cm

Air - 500 ml

Garam - 1 sdt

Cara Membuat:

Rebus air dengan jahe, masukkan ikan. Tambahkan tomat, daun bawang, dan garam. Masak hingga ikan matang, sajikan hangat.

10. Tempe Goreng Tepung

Tempe goreng tepung, menu makan siang hemat dan lezat.

Bahan-bahan:

Tempe, iris tipis - 200 gram

Tepung terigu - 100 gram

Air - 100 ml

Garam - ½ sdt

Minyak goreng - secukupnya

Cara Membuat:

Campur tepung, air, dan garam hingga rata. Celupkan tempe ke adonan tepung. Goreng hingga kecokelatan, tiriskan. Sajikan dengan sambal.

11. Rendang Daging

Rendang daging, menu makan siang kaya rasa.

Bahan-bahan:

Daging sapi, potong - 300 gram

Santan - 400 ml

Serai, memarkan - 1 batang

Bumbu rendang instan - 1 bungkus

Garam - 1 sdt

Cara Membuat:

Tumis bumbu rendang dan serai hingga harum. Masukkan daging, aduk rata. Tuang santan, masak dengan api kecil hingga kering. Sajikan dengan nasi hangat.

12. Sayur Bayam

Sayur bayam bening, cocok untuk menu makan siang sehat.

Bahan-bahan:

Bayam, petik - 200 gram

Jagung, potong - 1 buah

Bawang merah, iris - 2 butir

Air - 500 ml

Garam - ½ sdt

Cara Membuat:

Rebus air, masukkan jagung hingga setengah matang. Tambahkan bawang merah dan bayam. Taburi garam, masak hingga matang. Sajikan hangat.

13. Ikan Bakar

Ikan bakar dengan bumbu sederhana, cocok untuk makan siang.

Bahan-bahan:

Ikan nila - 2 ekor

Kecap manis - 2 sdm

Bawang putih, haluskan - 2 siung

Garam - 1 sdt

Cara Membuat:

Campur ikan dengan bawang putih, kecap, dan garam. Diamkan 30 menit, panggang hingga matang. Sajikan dengan sambal dan lalapan.

14. Gado-Gado

Gado-gado, menu makan siang sehat dengan bumbu kacang.

Bahan-bahan:

Kangkung, rebus - 100 gram

Tahu, goreng - 2 buah

Kacang tanah, goreng - 100 gram

Gula merah - 1 sdm

Air - 100 ml

Garam - ½ sdt

Cara Membuat:

Haluskan kacang tanah, gula merah, dan garam. Tambahkan air, aduk hingga kental. Tata kangkung dan tahu, siram bumbu kacang. Sajikan dengan kerupuk.

15. Telur Dadar Sayuran

Telur dadar dengan tambahan sayuran, praktis untuk menu makan siang.

Bahan-bahan:

Telur ayam - 3 butir

Kol, iris - 50 gram

Wortel, parut - 50 gram

Garam - ½ sdt

Minyak - 2 sdm

Cara Membuat:

Kocok telur, tambahkan kol, wortel, dan garam. Panaskan minyak, tuang adonan telur. Masak hingga matang di kedua sisi. Sajikan hangat.

16. Semur Daging

Semur daging manis, cocok untuk menu makan siang keluarga.

Bahan-bahan:

Daging sapi, potong - 200 gram

Kecap manis - 3 sdm

Bawang bombay, iris - 1 buah

Pala bubuk - ½ sdt

Air - 300 ml

Garam - ½ sdt

Cara Membuat:

Tumis bawang bombay hingga harum. Masukkan daging, aduk hingga berubah warna. Tambahkan kecap, pala, garam, dan air. Masak hingga daging empuk, sajikan.

17. Perkedel Kentang

Perkedel kentang, pelengkap menu makan siang yang lezat.

Bahan-bahan:

Kentang, kukus - 200 gram

Telur - 1 butir

Daun bawang, iris - 1 batang

Garam - ½ sdt

Minyak - secukupnya

Cara Membuat:

Haluskan kentang, campur dengan telur, daun bawang, dan garam. Bentuk adonan bulat pipih. Goreng hingga kecokelatan, tiriskan. Sajikan sebagai lauk.

18. Sayur Kolplay

Sayur kolplay dengan kuah santan, cocok untuk menu makan siang.

Bahan-bahan:

Kolplay, iris - 200 gram

Santan - 200 ml

Kunyit, haluskan - ½ sdt

Bawang merah, iris - 2 butir

Garam - ½ sdt

Cara Membuat:

Tumis bawang merah dan kunyit hingga harum. Masukkan kolplay, aduk rata. Tuang santan dan garam, masak hingga matang. Sajikan dengan nasi.

19. Omelet Jamur

Omelet jamur, menu makan siang cepat dan bergizi.

Bahan-bahan:

Telur - 3 butir

Jamur kancing, iris - 100 gram

Bawang bombay, iris - ½ buah

Garam - ½ sdt

Minyak - 2 sdm

Cara Membuat:

Tumis bawang bombay dan jamur hingga layu. Kocok telur dengan garam, tuang ke wajan. Masak hingga matang, lipat omelet. Sajikan hangat.

20. Tahu Tempe Bacem

Tahu tempe bacem, menu makan siang manis gurih yang ekonomis.

Bahan-bahan:

Tahu, potong - 2 buah

Tempe, potong - 200 gram

Kecap manis - 3 sdm

Gula merah - 2 sdm

Air - 300 ml

Garam - ½ sdt

Cara Membuat:

Rebus tahu, tempe, kecap, gula merah, dan garam dengan air. Masak hingga air menyusut dan bumbu meresap. Goreng sebentar, sajikan.

Kesimpulan

Dengan 20 inspirasi resep menu makan siang di atas, Anda bisa menyajikan hidangan lezat dan bervariasi setiap hari. Semua resep ini mudah dibuat, menggunakan bahan sederhana, dan cocok untuk keluarga. Cobalah satu per satu dan nikmati waktu makan siang yang lebih istimewa!