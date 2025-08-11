Gulai atau yang terkenal dengan nama Gulai Tikungan (Gultik) di kawasan Mahakam, Blok M, Jakarta Selatan.(MI/RAMDANI)

KULINER malam adalah kegiatan menikmati atau mencari makanan dan minuman yang biasanya dilakukan pada malam hari, mulai dari waktu setelah magrib hingga dini hari.

Biasanya kuliner malam identik dengan menu khasnya, seperti sate, bubur, nasi goreng, mie rebus, martabak, seafood bakar, dan aneka jajanan kaki lima.

Berikut 9 Rekomendasi Kuliner Malam di Jakarta Selatan

1. Gulai Tikungan (Gultik) - Blok M

Alamat: Tikungan Jalan Mahakam, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Harga: Rp10.000 - Rp20.000 per porsi

Variasi lauk seperti sate usus atau telur puyuh tersedia juga sebagai pelengkap.

2. Bubur Ayam Barito - Gandaria

Alamat: Jl. Gandaria Tengah III No. 3, Kramat Pela, Kebayoran Baru

Harga: Rp20.000 - Rp30.000 per porsi

Tekstur bubur lembut lengkap dengan topping seperti cakwe.

3. Roti Bakar Eddy - Ciledug

Alamat: Jl. Ciledug Raya No. 8, Jakarta Selatan

Harga: Rp15.000 - Rp30.000 per menu

Legendaris, dengan beragam topping klasik dan favorit anak muda.

4. HAKA Dimsum - Kemang

Alamat: Jl. Kemang Selatan VIII No. 44A, Mampang Prapatan

Harga: Mulai dari sekitar Rp13.000-an

Menyajikan dimsum dan hidangan Cina lainnya, buka 24 jam.

5. Sate Padang Ajo Ramon - Pasar Santa

Alamat: Jl. Cikajang No. 72, Petogogan, Kebayoran Baru

Harga: Mulai Rp5.000-an!

Sate Padang lengkap dengan lauk seperti lidah dan usus, cita rasa otentik dan ramah di kantong.

6. Angel Lesehan - Fatmawati

Alamat: Jl. RS. Fatmawati Raya No. 22b, Jakarta Selatan

Harga: Sekitar Rp18.000 - Rp50.000 per porsi

Surga pecel lele dengan suasana lesehan yang nyaman hingga dini hari.

7. Kwetiau Sapi Pontianak 555 - Radio Dalam

Alamat: Jl. Radio Dalam Raya Blok Haji Hamali No. 47, Gandaria Utara

Harga: Sekitar Rp50.000 per orang

Sajian kwetiau siram atau goreng daging sapi hangat, buka hingga dini hari.

8. Angkringan Fatmawati

Alamat: Jl. RS. Fatmawati Raya No. 57, Gandaria Utara

Harga: Mulai dari Rp5.000 per menu

Menawarkan nasi kucing, sate, dan lauk sederhana dengan suasana lesehan.

9. Bakmitopia Senopati - Senopati

Alamat: Jl. Senopati No. 82, Kebayoran Baru

Harga: Mulai dari Rp20.000

Sajikan pilihan mie seperti bakmi ayam sambal matah dan matcha special yang unik.

Kuliner malam ini memiliki jam buka yang lebih malam, banyak pedagang atau tempat makan baru mulai ramai setelah malam. (Z-4)