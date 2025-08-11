Headline
Saatnya Beri Jalan kepada Kaum Muda

Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.

Reynaldi Andrian Pamungkas
11/8/2025 22:30
9 Rekomendasi Kuliner Malam di Jakarta Selatan
Gulai atau yang terkenal dengan nama Gulai Tikungan (Gultik) di kawasan Mahakam, Blok M, Jakarta Selatan.(MI/RAMDANI)

KULINER malam adalah kegiatan menikmati atau mencari makanan dan minuman yang biasanya dilakukan pada malam hari, mulai dari waktu setelah magrib hingga dini hari.

Biasanya kuliner malam identik dengan menu khasnya, seperti sate, bubur, nasi goreng, mie rebus, martabak, seafood bakar, dan aneka jajanan kaki lima.

Berikut 9 Rekomendasi Kuliner Malam di Jakarta Selatan

1. Gulai Tikungan (Gultik) - Blok M

  • Alamat: Tikungan Jalan Mahakam, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
  • Harga: Rp10.000 - Rp20.000 per porsi
  • Variasi lauk seperti sate usus atau telur puyuh tersedia juga sebagai pelengkap.

2. Bubur Ayam Barito - Gandaria

  • Alamat: Jl. Gandaria Tengah III No. 3, Kramat Pela, Kebayoran Baru
  • Harga: Rp20.000 - Rp30.000 per porsi
  • Tekstur bubur lembut lengkap dengan topping seperti cakwe.

3. Roti Bakar Eddy - Ciledug

  • Alamat: Jl. Ciledug Raya No. 8, Jakarta Selatan
  • Harga: Rp15.000 - Rp30.000 per menu
  • Legendaris, dengan beragam topping klasik dan favorit anak muda.

4. HAKA Dimsum - Kemang

  • Alamat: Jl. Kemang Selatan VIII No. 44A, Mampang Prapatan
  • Harga: Mulai dari sekitar Rp13.000-an
  • Menyajikan dimsum dan hidangan Cina lainnya, buka 24 jam.

5. Sate Padang Ajo Ramon - Pasar Santa

  • Alamat: Jl. Cikajang No. 72, Petogogan, Kebayoran Baru
  • Harga: Mulai Rp5.000-an!
  • Sate Padang lengkap dengan lauk seperti lidah dan usus, cita rasa otentik dan ramah di kantong.

6. Angel Lesehan - Fatmawati

  • Alamat: Jl. RS. Fatmawati Raya No. 22b, Jakarta Selatan
  • Harga: Sekitar Rp18.000 - Rp50.000 per porsi
  • Surga pecel lele dengan suasana lesehan yang nyaman hingga dini hari.

7. Kwetiau Sapi Pontianak 555 - Radio Dalam

  • Alamat: Jl. Radio Dalam Raya Blok Haji Hamali No. 47, Gandaria Utara
  • Harga: Sekitar Rp50.000 per orang
  • Sajian kwetiau siram atau goreng daging sapi hangat, buka hingga dini hari.

8. Angkringan Fatmawati

  • Alamat: Jl. RS. Fatmawati Raya No. 57, Gandaria Utara
  • Harga: Mulai dari Rp5.000 per menu
  • Menawarkan nasi kucing, sate, dan lauk sederhana dengan suasana lesehan.

9. Bakmitopia Senopati - Senopati

  • Alamat: Jl. Senopati No. 82, Kebayoran Baru
  • Harga: Mulai dari Rp20.000
  • Sajikan pilihan mie seperti bakmi ayam sambal matah dan matcha special yang unik.

Kuliner malam ini memiliki jam buka yang lebih malam, banyak pedagang atau tempat makan baru mulai ramai setelah malam. (Z-4)



