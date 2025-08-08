Headline
Saatnya Evaluasi Program Bansos

Bansos harus menjadi pilihan terakhir.

8 Rekomendasi Kuliner Malam di Jogja

Reynaldi Andrian Pamungkas
08/8/2025 23:00
Yogyakarta Malam, Gudeg, dan Dapur(MI/ARDI)

KULINER malam adalah berbagai jenis makanan dan minuman yang dijual atau dinikmati pada malam hari, biasanya mulai dari sore menjelang malam hingga larut malam.

Kuliner malam sering menjadi pilihan bagi orang yang mencari suasana santai, nongkrong, atau sekadar mengisi perut setelah beraktivitas seharian.

Berikut 8 Rekomendasi Kuliner Malam di Jogja

1. Gudeg Pawon

  • Lokasi: Jl. Janturan UH/IV No.36, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta
  • Harga: Mulai sekitar Rp25.000 per porsi
  • Jam Buka: Sekitar 17.30-21.00 WIB

2. Sate Klathak Pak Bari

  • Lokasi: Pasar Wonokromo, Jl. Imogiri Timur No.5, Pleret, Bantul
  • Harga: Sekitar Rp24.000 per porsi
  • Jam Buka: Sekitar 19.00-00.00 WIB

3. Bakmi Jawa Mbah Mo

  • Lokasi: Jl. Parangtritis Km 11, Code, Trirenggo, Bantul
  • Harga: Di bawah Rp50.000 per porsi
  • Jam Buka: Sekitar 17.00-23.00 WIB

4. Nasi Teri Pojok Gejayan

  • Lokasi: Jl. Affandi No.5, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta
  • Harga: Sekitar Rp25.000 per porsi
  • Jam Buka: Sekitar 21.30-03.30 WIB

5. Oseng Mercon Bu Narti

  • Lokasi: Jl. KH. Ahmad Dahlan No.107, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta
  • Harga: Sekitar Rp28.000 per porsi
  • Jam Buka: Sekitar 16.00-23.00 WIB

6. Mie Nyemek Bu Siti

  • Lokasi: Jl. Sisingamangaraja No.39, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta
  • Harga: Mulai dari Rp10.000
  • Jam Buka: Sekitar 18.00-02.00 WIB

7. Gultik Bang Jago

  • Lokasi: Depan Mahkota Batik, Jl. Urip Sumoharjo Seberang VINOLIA, Klitren, Gondokusuman
  • Harga: Sekitar Rp10.000-18.000
  • Jam Buka: Rabu-Senin, sekitar 21.00-03.00 WIB

8. Gudeg Bromo Bu Tekluk

  • Lokasi: Jl. Affandi No.2-A, Santren, Caturtunggal, Depok, Sleman
  • Harga: Sekitar Rp13.000-52.000 per porsi
  • Jam Buka: Sekitar 23.00-05.00 WIB setiap hari

Ciri khas dari kuliner malam adalah jam buka umumnya mulai sore hingga tengah malam atau dini hari, Serta menyajikan makanan hangat dan mengenyangkan, cocok untuk udara malam. (Z-4)



Editor : Reynaldi
