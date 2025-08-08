Yogyakarta Malam, Gudeg, dan Dapur(MI/ARDI)

KULINER malam adalah berbagai jenis makanan dan minuman yang dijual atau dinikmati pada malam hari, biasanya mulai dari sore menjelang malam hingga larut malam.

Kuliner malam sering menjadi pilihan bagi orang yang mencari suasana santai, nongkrong, atau sekadar mengisi perut setelah beraktivitas seharian.

Berikut 8 Rekomendasi Kuliner Malam di Jogja

1. Gudeg Pawon

Lokasi: Jl. Janturan UH/IV No.36, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta

Harga: Mulai sekitar Rp25.000 per porsi

Jam Buka: Sekitar 17.30-21.00 WIB

2. Sate Klathak Pak Bari

Lokasi: Pasar Wonokromo, Jl. Imogiri Timur No.5, Pleret, Bantul

Harga: Sekitar Rp24.000 per porsi

Jam Buka: Sekitar 19.00-00.00 WIB

3. Bakmi Jawa Mbah Mo

Lokasi: Jl. Parangtritis Km 11, Code, Trirenggo, Bantul

Harga: Di bawah Rp50.000 per porsi

Jam Buka: Sekitar 17.00-23.00 WIB

4. Nasi Teri Pojok Gejayan

Lokasi: Jl. Affandi No.5, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta

Harga: Sekitar Rp25.000 per porsi

Jam Buka: Sekitar 21.30-03.30 WIB

5. Oseng Mercon Bu Narti

Lokasi: Jl. KH. Ahmad Dahlan No.107, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta

Harga: Sekitar Rp28.000 per porsi

Jam Buka: Sekitar 16.00-23.00 WIB

6. Mie Nyemek Bu Siti

Lokasi: Jl. Sisingamangaraja No.39, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta

Harga: Mulai dari Rp10.000

Jam Buka: Sekitar 18.00-02.00 WIB

7. Gultik Bang Jago

Lokasi: Depan Mahkota Batik, Jl. Urip Sumoharjo Seberang VINOLIA, Klitren, Gondokusuman

Harga: Sekitar Rp10.000-18.000

Jam Buka: Rabu-Senin, sekitar 21.00-03.00 WIB

8. Gudeg Bromo Bu Tekluk

Lokasi: Jl. Affandi No.2-A, Santren, Caturtunggal, Depok, Sleman

Harga: Sekitar Rp13.000-52.000 per porsi

Jam Buka: Sekitar 23.00-05.00 WIB setiap hari

Ciri khas dari kuliner malam adalah jam buka umumnya mulai sore hingga tengah malam atau dini hari, Serta menyajikan makanan hangat dan mengenyangkan, cocok untuk udara malam. (Z-4)