Harris Puri Mansion Hadirkan Pengalaman Fine Dining Perdana lewat ‘Savor and Shine’

Makan malam eksklusif bertajuk “Savor and Shine”.(Dok. Harris Puri Mansion)

THE PUB, bar dan lounge milik Harris Puri Mansion, sukses menggelar makan malam eksklusif bertajuk “Savor and Shine” pada akhir pekan lalu. Acara ini menandai debut dari rangkaian fine dining yang menampilkan lima hidangan istimewa hasil kolaborasi Executive Sous Chef Harris Puri Mansion, Chef Arif, dan Guest Pastry Chef, Chef Gerald Maridet.

Malam kuliner dimulai dengan penyambutan tamu di area lobi yang diiringi alunan saxophone dan sajian canapés. Suasana semakin hangat ketika para tamu memasuki ruang makan yang telah disiapkan dengan nuansa elegan, ditemani penampilan musik live dari genre R&B 80-an hingga lagu populer masa kini.

Chef Arif menyajikan menu lengkap mulai dari hidangan pembuka hingga main course. Menu diawali dengan Charcoal Brioche Bun yang dipadukan parsley cream cheese dan keju cheddar buatan Chef Gerald.

Hidangan pembuka dilanjutkan dengan Avocado & Orange Salad with Prawn and French Dressing. Sebelum masuk ke hidangan utama, tamu disuguhkan Three Ways of Pumpkin Cream Soup yang kaya cita rasa.

Hidangan utama berupa 72 Hours Slow Cooked Short Ribs disajikan dengan pure kembang kol dan dua jenis saus kreasi chef, salah satunya berbahan dasar kopi.

“Setiap hidangan diracik untuk memadukan cita rasa yang berani, bahan segar, dan sentuhan kreativitas,” ujar Chef Arif dalam sambutannya.

Acara ditutup dengan sajian penutup spektakuler dari Chef Gerald, yaitu Chocolate Ovomaltine Muesli yang disajikan dengan Earl Grey Cremeux, Strawberry Jelly, dan Pistachio Ice Cream. Hidangan disajikan langsung di atas kaca dengan efek visual yang memukau.

THE PUB merupakan sports bar and lounge yang beroperasi setiap hari pukul 11.00–22.00 WIB. Menawarkan aneka hidangan utama dan light bites, tempat ini menjadi lokasi pilihan untuk bersantai bersama kerabat di Jakarta Barat. (RO/Z-10)