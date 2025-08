Vertu Hotel Harmoni Resmikan Le Bistro, Restoran Prancis Modern di Jakarta

Pembukaan Le Bistro, restoran bergaya Prancis modern.(Dok. Vertue Harmoni)

Vertu Hotel Harmoni Jakarta resmi membuka Le Bistro, restoran bergaya Prancis modern yang berlokasi di lantai 5 hotel, pada sebuah upacara peresmian yang digelar baru-baru ini.

Acara pembukaan ditandai dengan pemotongan pita yang dihadiri oleh jajaran eksekutif dari AMANTARA by Agung Sedayu Group dan The Ascott Limited Indonesia. Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain CEO Commercial & Hotels AMANTARA, Natalia Kusumo; COO AMANTARA, Sirguey Georges; Direktur Operasional The Ascott Limited Indonesia, Patrick Legrand; serta General Manager Vertu & Yello Hotel Harmoni Jakarta, Akhmad Fadholi.

Le Bistro menghadirkan pengalaman bersantap khas Prancis yang dikombinasikan dengan sentuhan lokal Indonesia. Dengan kapasitas 24 kursi di area indoor, restoran ini dirancang untuk menciptakan suasana intim bagi berbagai kesempatan, mulai dari sarapan, makan siang bisnis, hingga makan malam spesial.

Restoran ini beroperasi setiap hari dari pukul 07.00 hingga 23.00, menyajikan menu yang mengangkat tradisi kuliner Prancis dengan pendekatan modern. Tim dapur Le Bistro menyuguhkan hidangan yang memadukan cita rasa klasik Prancis dengan elemen budaya kuliner Indonesia.

Le Bistro di Vertu Harmoni Jakarta diharapkan menjadi destinasi kuliner baru bagi para pecinta gastronomi yang mencari suasana dan rasa otentik khas Paris di tengah hiruk pikuk ibu kota. (Z-10)