Ini Rekomendasi 5 Restoran Teppanyaki untuk Bersantap Akhir Pekan dengan Keluarga di Jakarta

Maison Tatsuya merupakan salah satu restoran teppanyaki paling terkenal di Jakarta saat ini. Berdiri sejak tahun 2008, restoran ini menawarkan pengalaman menikmati teppanyaki dengan konsep open kitchen, di mana chef yang bertugas akan memasak di hadapan para tamu dengan mempertunjukkan aksi atraktif seperti juggling spatula, makanan dan fire show.

Pengalaman yang mewah namun tetap hangat ini sangat cocok bagi tamu dari berbagai kalangan, khususnya keluarga. Selain itu, pengalaman menikmati teppanyaki di Maison Tatsuya juga didukung oleh sentuhan arsitektur ala rumah Jepang, yang dilengkapi dengan private seating yang elegan dan nyaman.

Di Maison Tatsuya, menu yang disajikan sangat beragam dan dibagi ke dalam dua kategori, yaitu set course dan a la carte. Menu set course menawarkan delapan pilihan set, mulai dari daging ayam, seafood, hingga AUS/US/Wagyu beef. Selain layanan dine in, Maison Tatsuya juga menyediakan layanan Outside Catering. Dengan layanan ini, chef yang bertugas akan datang ke tempat Anda, lengkap dengan meja teppanyaki dan peralatan memasak lainnya.

Dengan atraksi dari Chef Maison Tatsuya, acara Anda akan menjadi lebih hidup dan berkesan. Sampai saat ini, Maison Tatsuya memiliki 9 cabang yang tersebar di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Tangerang, serta Bekasi. Restoran ini juga menyediakan private room di beberapa cabang, seperti Kebon Sirih, Gatot Subroto, Pakubuwono, Sopo Del, Arena Lakeside Kemayoran dan BCBD Summarecon Bekasi.

