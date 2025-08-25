Lirik dan Chord Lagu Nina Bobo oleh Theresa dan Kak Nunuk - Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(Dok YouTube GNP Music)

Lagu Nina Bobo adalah salah satu lagu pengantar tidur paling terkenal di Indonesia. Dinyanyikan oleh Theresa dan Kak Nunuk, lagu ini memiliki melodi yang lembut dan lirik sederhana yang mudah dihafal. Artikel ini akan membahas lirik lagu Theresa Nina Bobo, chord gitar untuk memainkannya, serta fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk Anda yang ingin bernostalgia atau mengenalkan lagu ini kepada anak-anak!

Lirik Lagu Nina Bobo

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Nina Bobo yang dinyanyikan oleh Theresa dan Kak Nunuk:

Nina bobo, oh nina boboKalau tidak bobo, digigit nyamukMarilah bobo, oh nona manisKalau tidak bobo, digigit nyamuk

Lirik ini sederhana namun penuh makna. Kata "nina" berasal dari bahasa Portugis "menina" yang berarti gadis, tetapi lagu ini dinyanyikan untuk anak laki-laki maupun perempuan. Melodi keroncong yang lembut membuatnya sangat cocok sebagai pengantar tidur.

Chord Gitar Lagu Nina Bobo

Bagi Anda yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord sederhana dalam nada dasar C:

[C] Nina bobo, oh nina [G] boboKalau tidak [F] bobo, digigit [C] nyamuk[C] Marilah bobo, oh nona [G] manisKalau tidak [F] bobo, digigit [C] nyamuk

Chord ini sangat mudah dipelajari, bahkan untuk pemula. Anda bisa memainkannya dengan tempo lambat agar sesuai dengan nuansa pengantar tidur.

Fakta Menarik di Balik Lagu Nina Bobo

Lagu Nina Bobo bukan sekadar lagu anak-anak biasa. Ada beberapa fakta menarik yang membuat lagu ini begitu istimewa:

Asal-Usul Lagu: Lagu ini konon diciptakan oleh seorang ibu bernama Mustika untuk putrinya, Helnina Mustika Van Rodjnik, yang mengalami insomnia akut. Lagu ini dibuat untuk membantu Helnina tidur.

Lagu ini konon diciptakan oleh seorang ibu bernama Mustika untuk putrinya, Helnina Mustika Van Rodjnik, yang mengalami insomnia akut. Lagu ini dibuat untuk membantu Helnina tidur. Pengaruh Budaya: Lagu ini memiliki pengaruh budaya Portugis dan Belanda, terlihat dari kata "nina" (dari "menina") dan gaya keroncong yang populer di masa kolonial.

Lagu ini memiliki pengaruh budaya Portugis dan Belanda, terlihat dari kata "nina" (dari "menina") dan gaya keroncong yang populer di masa kolonial. Isu Mistis: Beberapa cerita menyebutkan bahwa lagu ini memiliki aura mistis karena kisah di baliknya. Namun, ini lebih merupakan legenda urban yang belum terbukti kebenarannya.

Beberapa cerita menyebutkan bahwa lagu ini memiliki aura mistis karena kisah di baliknya. Namun, ini lebih merupakan legenda urban yang belum terbukti kebenarannya. Popularitas Internasional: Lagu ini juga dikenal di Belanda, dipopulerkan oleh penyanyi seperti Anneke Grönloh dan Wieteke van Dort.

Mengapa Lagu Nina Bobo Tetap Populer?

Lagu Nina Bobo tetap dicintai karena kesederhanaannya dan kemampuannya membawa ketenangan. Liriknya yang mudah dihafal membuatnya ideal untuk dinyanyikan oleh orang tua kepada anak-anak. Selain itu, melodi keroncong memberikan sentuhan nostalgia yang hangat. Versi Theresa dan Kak Nunuk menjadi salah satu yang paling dikenal karena aransemennya yang sederhana namun memikat.

Tips Memainkan dan Menyanyikan Lagu Nina Bobo

Untuk menyanyikan lagu ini, gunakan nada yang lembut dan tempo lambat agar suasana tenang tercipta. Jika memainkan dengan gitar, pastikan petikan senar dilakukan dengan halus untuk menjaga nuansa pengantar tidur. Anda juga bisa menambahkan selimut untuk anak agar sesuai dengan pesan lagu, yaitu menghindari gigitan nyamuk!

Dengan lirik lagu Theresa Nina Bobo dan chord di atas, Anda bisa langsung mempraktikkannya di rumah. Lagu ini tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa kenangan indah dan nilai budaya yang kaya.