All Size Artinya Apa? Pahami Istilah Ukuran Pakaian untuk Belanja Cerdas

PERNAHKAH kamu bingung saat melihat label "all size" di pakaian? Istilah ini sering muncul di toko online atau offline, tapi apa sebenarnya all size artinya? Artikel ini akan menjelaskan makna all size dan istilah ukuran pakaian lainnya dengan bahasa sederhana, sehingga kamu bisa belanja pakaian dengan lebih percaya diri.

Apa Itu All Size dalam Ukuran Pakaian?

All size artinya ukuran pakaian yang dirancang untuk muat pada berbagai bentuk tubuh, biasanya setara dengan ukuran M atau L. Istilah ini populer di Indonesia, terutama untuk pakaian seperti kaos, dress, atau celana yang memiliki bahan elastis atau desain longgar. Namun, all size tidak selalu cocok untuk semua orang karena setiap merek memiliki standar ukuran yang berbeda.

Contohnya, all size pada kaos mungkin muat untuk lingkar dada 80-100 cm, tapi kamu tetap perlu cek detail ukuran dari penjual untuk memastikan kecocokan.

Mengapa All Size Populer?

Fleksibel: Cocok untuk berbagai ukuran tubuh.

Cocok untuk berbagai ukuran tubuh. Ekonomis: Produsen tidak perlu membuat banyak ukuran.

Produsen tidak perlu membuat banyak ukuran. Praktis: Cocok untuk belanja online tanpa ribet pilih ukuran.

Istilah Ukuran Pakaian Lain yang Perlu Kamu Tahu

Selain all size, ada banyak istilah ukuran pakaian lain yang sering digunakan. Berikut penjelasannya:

1. Ukuran Standar: S, M, L, XL, XXL

Ini adalah ukuran paling umum yang kamu temui:

S (Small): Cocok untuk tubuh mungil, seperti lingkar dada 80-86 cm.

Cocok untuk tubuh mungil, seperti lingkar dada 80-86 cm. M (Medium): Ukuran sedang, biasanya untuk lingkar dada 86-92 cm.

Ukuran sedang, biasanya untuk lingkar dada 86-92 cm. L (Large): Untuk tubuh lebih besar, lingkar dada 92-100 cm.

Untuk tubuh lebih besar, lingkar dada 92-100 cm. XL (Extra Large): Untuk lingkar dada 100-108 cm.

Untuk lingkar dada 100-108 cm. XXL: Ukuran lebih besar, biasanya di atas 108 cm.

2. Ukuran Angka: 36, 38, 40, dst.

Ukuran ini sering digunakan untuk pakaian formal seperti kemeja atau celana. Contohnya, celana ukuran 30 mengacu pada lingkar pinggang sekitar 76 cm. Ukuran ini lebih presisi dan umum di pakaian pria.

3. Ukuran Plus Size

Plus size merujuk pada pakaian untuk tubuh yang lebih besar dari ukuran standar, seperti 2XL ke atas atau lingkar dada di atas 110 cm. Istilah ini sering digunakan untuk pakaian wanita yang inklusif.

4. Ukuran Anak dan Bayi

Ukuran anak biasanya berdasarkan usia, seperti 2T (untuk usia 2 tahun) atau ukuran angka seperti 100 (tinggi badan 100 cm). Untuk bayi, ukuran ditulis dalam bulan, seperti 0-3M (0-3 bulan).

Tips Memilih Ukuran Pakaian yang Tepat

Agar tidak salah beli, ikuti tips ini:

Ukur Tubuhmu: Gunakan pita pengukur untuk mengetahui lingkar dada, pinggang, dan pinggul. Cek Size Chart: Setiap merek punya ukuran berbeda, jadi selalu periksa tabel ukuran dari penjual. Perhatikan Bahan: Bahan elastis (seperti spandex) lebih fleksibel dibandingkan bahan kaku (seperti denim). Baca Review: Ulasan pembeli bisa memberi gambaran apakah ukuran sesuai atau cenderung kecil/besar.

Contoh Kasus: Membeli Pakaian All Size

Misalnya, kamu ingin membeli kaos all size. Penjual mencantumkan detail: lingkar dada 90-110 cm, panjang 65 cm. Jika lingkar dadamu 95 cm, kaos ini kemungkinan besar muat. Tapi, jika tubuhmu lebih tinggi, pastikan panjang kaos tidak kekecilan.

Kesimpulan

All size artinya ukuran pakaian yang fleksibel untuk berbagai tubuh, biasanya setara M atau L. Namun, kamu juga perlu paham istilah lain seperti S, M, L, XL, plus size, atau ukuran angka untuk belanja lebih cerdas. Selalu ukur tubuhmu dan cek size chart agar pakaian yang kamu beli pas dan nyaman.

Sudah paham tentang all size dan ukuran pakaian lainnya? Yuk, mulai belanja dengan percaya diri!