Fakta tentang Abdul Qader al-Murtada, Pimpinan Houthi yang Jadi Sorotan Dunia

Profil Abdul Qader al-Murtada(AFP)

ABDUL Qader al-Murtada adalah pejabat senior Houthi yang menjabat sebagai Kepala Komite Nasional Urusan Tahanan. Ia dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab atas negosiasi dan pertukaran tahanan antara kelompok Houthi dan pihak pemerintah Yaman.

Dalam beberapa tahun terakhir, ia menjadi wajah publik dalam proses pembebasan tahanan. Misalnya, pada Mei 2024, ia mengumumkan pembebasan lebih dari 100 tahanan sebagai bagian dari "inisiatif kemanusiaan sepihak".

Pada Januari 2025, al-Murtada kembali mengumumkan pelepasan 153 tahanan perang secara sepihak.

Peran Abdul Qader al-Murtada dalam Perundingan

Selain mengurus tahanan, Abdul Qader al-Murtada juga aktif dalam perundingan internasional. Ia berperan dalam:

Negosiasi di Swiss, dengan prinsip “all for all” (semua untuk semua), terkait pertukaran tahanan antara pihak Houthi dan pemerintah Yaman.

Pertemuan dengan utusan PBB Hans Grundberg, yang membahas lanjutan implementasi kesepakatan tahanan.

Dialog di Muskat, Oman, yang bertujuan memfasilitasi proses pertukaran tahanan skala besar.

Kontroversi dan Sanksi Internasional

Meski aktif dalam diplomasi, Abdul Qader al-Murtada juga menuai kontroversi. Ia dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS karena dituding terlibat dalam:

Penyiksaan terhadap tahanan politik.

Penahanan jurnalis, aktivis HAM, hingga staf PBB.

Pelanggaran berat di penjara-penjara yang dikuasai Houthi.

Sejumlah organisasi media dan aktivis HAM mengecam keterlibatannya dalam perundingan internasional, dengan alasan bahwa hal itu memberi legitimasi pada pelaku pelanggaran HAM.

Salah satu isu yang muncul adalah tudingan bahwa Abdul Qader al-Murtada terlibat dalam serangan rudal balistik Houthi ke Israel. Namun, berdasarkan catatan publik, tidak ada bukti langsung bahwa ia mengarahkan serangan militer.

Perannya terbatas pada urusan tahanan dan diplomasi, bukan operasi militer. Tokoh yang lebih erat dikaitkan dengan serangan rudal ke Israel adalah:

Muhammad Abd al-Karim al-Ghamari → Panglima Staf Houthi yang bertanggung jawab atas operasi militer.

Yahya Saree → Juru bicara militer Houthi yang secara rutin mengumumkan klaim serangan ke Israel dan kapal-kapal terkait.

Kesimpulan

Abdul Qader al-Murtada adalah tokoh penting dalam struktur politik Houthi, terutama terkait negosiasi dan pembebasan tahanan. Namun, berbeda dengan pejabat militer lainnya, ia tidak dikenal sebagai pengendali serangan rudal terhadap Israel.

Dengan demikian, profilnya lebih tepat dipahami dalam konteks urusan kemanusiaan, diplomasi, dan kontroversi HAM, bukan operasi militer. (Z-10)

