Fakta tentang Abdul Qader al-Murtada, Pimpinan Houthi yang Jadi Sorotan Dunia

ABDUL Qader al-Murtada adalah pejabat senior Houthi yang menjabat sebagai Kepala Komite Nasional Urusan Tahanan. Ia dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab atas negosiasi dan pertukaran tahanan antara kelompok Houthi dan pihak pemerintah Yaman.
Dalam beberapa tahun terakhir, ia menjadi wajah publik dalam proses pembebasan tahanan. Misalnya, pada Mei 2024, ia mengumumkan pembebasan lebih dari 100 tahanan sebagai bagian dari "inisiatif kemanusiaan sepihak".
Pada Januari 2025, al-Murtada kembali mengumumkan pelepasan 153 tahanan perang secara sepihak.
Selain mengurus tahanan, Abdul Qader al-Murtada juga aktif dalam perundingan internasional. Ia berperan dalam:
Meski aktif dalam diplomasi, Abdul Qader al-Murtada juga menuai kontroversi. Ia dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS karena dituding terlibat dalam:
Sejumlah organisasi media dan aktivis HAM mengecam keterlibatannya dalam perundingan internasional, dengan alasan bahwa hal itu memberi legitimasi pada pelaku pelanggaran HAM.
Salah satu isu yang muncul adalah tudingan bahwa Abdul Qader al-Murtada terlibat dalam serangan rudal balistik Houthi ke Israel. Namun, berdasarkan catatan publik, tidak ada bukti langsung bahwa ia mengarahkan serangan militer.
Perannya terbatas pada urusan tahanan dan diplomasi, bukan operasi militer. Tokoh yang lebih erat dikaitkan dengan serangan rudal ke Israel adalah:
Abdul Qader al-Murtada adalah tokoh penting dalam struktur politik Houthi, terutama terkait negosiasi dan pembebasan tahanan. Namun, berbeda dengan pejabat militer lainnya, ia tidak dikenal sebagai pengendali serangan rudal terhadap Israel.
Dengan demikian, profilnya lebih tepat dipahami dalam konteks urusan kemanusiaan, diplomasi, dan kontroversi HAM, bukan operasi militer. (Z-10)
