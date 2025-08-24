Tengkorak Misterius Berusia 300.000 Tahun di Yunani Bukan Manusia atau Neanderthal

Tengkorak Petralona merupakan bagian misterius dan penting dalam teka-teki evolusi manusia. Gambar ini merupakan rekonstruksi tengkorak yang menempel di dinding gua.(Nadina)

PENELITIAN terbaru mengungkap adanya tengkorak misterius berusia sekitar 300.000 tahun yang memiliki stalagmit tumbuh di atasnya. Tengkorak tersebut bukan berasal dari manusia maupun Neanderthal.

Diketahui tengkorak tersebut ditemukan menempel pada dinding Gua Petralona di wilayah utara Yunani pada 1960. Sejak penemuan itu, para ilmuwan telah berusaha memahami posisi tengkorak ini dalam pohon keluarga manusia dan menghadapi tantangan dalam menentukan usianya, hingga saat ini.

Dalam penelitian terbaru yang diterbitkan secara online di Journal of Human Evolution, para peneliti menentukan usia kalsit (sebuah bentuk mineral dari kalsium karbonat yang umum ditemukan di gua) yang berada di tengkorak. Penelitian itu menemukan usia kalsit tersebut setidaknya 277.000 tahun.

Baca juga : Uni Eropa Kirim Pesawat Pemadam untuk Bantu Atasi Kebakaran Hutan di Spanyol

Meskipun tidak ada kepastian mengenai berapa lama tengkorak itu berada di gua sebelum mulai mengandung kalsit, estimasi terbaru ini membantu mempersempit rentang perkiraan usia tengkorak. Sebelumnya yang berkisar antara 170.000 hingga 700.000 tahun.

Penemuan ini memperkuat dugaan sebelumnya bahwa individu Petralona hidup di Eropa pada masa Pleistosen bersama Neanderthal. Namun mereka termasuk dalam kelompok manusia yang berbeda, yang secara umum disebut sebagai Homo heidelbergensis.

Fosil Petralona berbeda dari H. sapiens dan Neanderthal, jelas Chris Stringer, seorang paleoantropolog di Natural History Museum di London. "Estimasi usia terbaru ini mendukung kemungkinan adanya keberlangsungan dan koeksistensi populasi ini bersamaan dengan nenek moyang Neanderthal yang berevolusi di akhir Pleistosen Tengah di Eropa."

Baca juga : Kebakaran Hebat Landa Pulau Kreta, Ribuan Warga dan Turis Dievakuasi

Berdasarkan ukuran dan kekuatan fosilnya, tengkorak Petralona, yang terkadang dikenal sebagai "Manusia Petralona", kemungkinan besar berjenis kelamin laki-laki, menurut Stringer. Ia menambahkan gigi pada tengkorak tersebut menunjukkan tingkat keausan sedang, sehingga besar kemungkinan tengkorak ini milik seorang dewasa muda.

Meskipun informasi tentang penemuan tengkorak itu kurang lengkap, Stringer mengemukakan ada bukti yang mendukung tengkorak tersebut mungkin terjebak pada dinding gua oleh lapisan kalsit. Jenis yang sama yang terlihat menonjol dari tengkorak tersebut.

Untuk menentukan usia kalsit tersebut, para peneliti menerapkan metode yang dikenal sebagai penanggalan seri uranium. Kalsit mengandung sejumlah kecil uranium, yang berangsur-angsur berubah menjadi unsur radioaktif bernama torium dalam rentang waktu tertentu.

Proses peluruhan yang konsisten ini memungkinkan peneliti untuk menghitung usia berdasarkan perbandingan antara uranium dan torium dalam kalsit. Kalsit dari tengkorak ini diperkirakan berusia sekitar 286. 000 tahun, dengan keyakinan tinggi bahwa usianya minimal 277. 000 tahun.

Analisis penanggalan juga menunjukkan kalsit di dalam gua tumbuh dengan cepat. Stringer mencatat bahwa kemungkinan tengkorak ini tidak memerlukan waktu yang lama untuk membentuk lapisan kalsit pertamanya, menunjukkan umur tengkorak tersebut sekitar 300. 000 tahun. Namun, tengkorak tersebut bisa jadi lebih tua dari 300. 000 tahun jika kalsit membutuhkan waktu lebih lama untuk terbentuk.

Estimasi usia 300. 000 tahun ini sejalan dengan analisis Stringer dan rekan-rekannya terhadap fosil yang serupa dari Zambia di Afrika yang dikenal sebagai tengkorak Kabwe. Penelitian mereka di tahun 2019 menunjukkan bahwa tengkorak Kabwe, yang sering dikaitkan dengan H. heidelbergensis, berumur 299. 000 tahun.

"Fosil ini sangat mirip dengan fosil Petralona, dan saya akan mengklasifikasikan keduanya sebagai Homo heidelbergensis," ujar Stringer. (LiveScience/Z-2)