Astronom Sukses Ungkap Keberadaan Triple Lubang Hitam, Ini Hasilnya!

Lubang hitam supermasiv(Dok. Scitechdaily)

PARA astronom Tiongkok mengumumkan temuan luar biasa: sistem tiga lubang hitam (triple black hole) yang saling "menari" dalam tarian gravitasi kompleks. Ini bisa menjadi pertama kalinya manusia menyaksikan kematian unik lubang hitam biner akibat pengaruh raksasa tersembunyi.

Pada 2019, LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) mendeteksi peristiwa GW190814: tabrakan dua lubang hitam dengan massa 23 dan 2,6 matahari. Rasio massa yang sangat timpang ini membuat ilmuwan terkejut, karena biasanya lubang hitam biner berukuran mirip agar bisa menyatu.

Sebuah studi baru di The Astrophysical Journal Letters mengungkap bahwa ketidaknormalan ini bukan kebetulan. Ada objek ketiga yang tersembunyi, kemungkinan lubang hitam supermasif, yang memberi dorongan gravitasi sehingga dua lubang hitam kecil dapat bertabrakan.

Bukti Kehadiran Lubang Hitam Supermasif

Tim peneliti menemukan "sidik jari" unik dalam data gelombang gravitasi, tanda khas adanya pengaruh objek raksasa. Wen-Biao Han dari Akademi Ilmu Pengetahuan China menyebut ini sebagai "bukti jelas pertama adanya objek padat ketiga dalam penggabungan lubang hitam biner."

Lubang hitam supermasif ini diperkirakan memiliki massa minimal 100.000 kali Matahari, menjadikannya jauh lebih besar daripada pasangan yang awalnya terdeteksi. Analogi sederhananya: dua lubang hitam kecil menari mengelilingi satu sama lain, sambil tetap terikat dalam orbit besar mengitari lubang hitam raksasa.

Implikasi Besar untuk Sains

Simulasi menunjukkan lubang hitam gabungan baru akan terus mengorbit si supermasif selama miliaran tahun, hingga akhirnya ditelan. Temuan ini membuka jalan untuk:

Memahami proses pembentukan lubang hitam biner.

Menemukan lubang hitam supermasif tersembunyi di balik peristiwa gravitasi serupa.

Mengungkap rahasia baru tentang struktur gravitasi paling ekstrem di alam semesta.

Sejak deteksi pertama pada 2015, LIGO telah mencatat lebih dari 100 peristiwa gelombang gravitasi. Namun, penemuan triple black hole ini menjadi salah satu yang paling penting dalam sejarah astronomi modern. (Livescience/Z-10)