Daftar Lengkap Negara-Negara di Dunia: Nama, Ibu Kota, dan Benua
Wisnu Arto Subari
18/8/2025 22:19
Mengetahui nama-nama negara-negara di dunia beserta ibu kota dan benuanya adalah cara seru untuk belajar geografi. Artikel ini menyajikan daftar lengkap 195 negara yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk dua negara pengamat, yaitu Vatikan dan Palestina.
Daftar ini diurutkan berdasarkan abjad untuk memudahkan Anda memahami informasi tentang negara-negara di seluruh dunia.
Mengapa Penting Mengetahui Negara-Negara di Dunia?
Negara-negara di dunia memiliki keunikan masing-masing, mulai dari budaya, bahasa, hingga sistem pemerintahannya. Ibu kota suatu negara biasanya menjadi pusat pemerintahan dan sering kali mencerminkan identitas budaya negara tersebut. Dengan mempelajari daftar ini, Anda bisa lebih memahami letak geografis dan karakteristik setiap negara di berbagai benua.
Daftar Negara-Negara di Dunia Berdasarkan Abjad
Berikut adalah daftar lengkap negara-negara di dunia, lengkap dengan ibu kota dan benua tempat mereka berada. Daftar ini disusun secara alfabetis untuk memudahkan pencarian.
A
Afghanistan - Ibu Kota: Kabul - Benua: Asia
Afrika Selatan - Ibu Kota: Pretoria (administratif), Cape Town (legislatif), Bloemfontein (yudisial) - Benua: Afrika
Albania - Ibu Kota: Tirana - Benua: Eropa
Aljazair - Ibu Kota: Algiers - Benua: Afrika
Amerika Serikat - Ibu Kota: Washington, D.C. - Benua: Amerika Utara
Andorra - Ibu Kota: Andorra la Vella - Benua: Eropa
Angola - Ibu Kota: Luanda - Benua: Afrika
Antigua dan Barbuda - Ibu Kota: Saint John's - Benua: Amerika Latin dan Karibia
Arab Saudi - Ibu Kota: Riyadh - Benua: Asia
Argentina - Ibu Kota: Buenos Aires - Benua: Amerika Selatan
Armenia - Ibu Kota: Yerevan - Benua: Asia
Australia - Ibu Kota: Canberra - Benua: Australia
Austria - Ibu Kota: Wina - Benua: Eropa
Azerbaijan - Ibu Kota: Baku - Benua: Asia/Eropa
B
Bahama - Ibu Kota: Nassau - Benua: Amerika Latin dan Karibia
Bahrain - Ibu Kota: Manama - Benua: Asia
Bangladesh - Ibu Kota: Dhaka - Benua: Asia
Barbados - Ibu Kota: Bridgetown - Benua: Amerika Latin dan Karibia
Belanda - Ibu Kota: Amsterdam - Benua: Eropa
Belarusia - Ibu Kota: Minsk - Benua: Eropa
Belgia - Ibu Kota: Brussel - Benua: Eropa
Belize - Ibu Kota: Belmopan - Benua: Amerika Latin dan Karibia
Benin - Ibu Kota: Porto-Novo - Benua: Afrika
Bhutan - Ibu Kota: Thimphu - Benua: Asia
Bolivia - Ibu Kota: La Paz (administratif), Sucre (konstitusional) - Benua: Amerika Selatan
Bosnia dan Herzegovina - Ibu Kota: Sarajevo - Benua: Eropa
Botswana - Ibu Kota: Gaborone - Benua: Afrika
Brasil - Ibu Kota: Brasília - Benua: Amerika Selatan
Britania Raya - Ibu Kota: London - Benua: Eropa
Brunei - Ibu Kota: Bandar Seri Begawan - Benua: Asia
Bulgaria - Ibu Kota: Sofia - Benua: Eropa
Burkina Faso - Ibu Kota: Ouagadougou - Benua: Afrika
Burundi - Ibu Kota: Gitega - Benua: Afrika
C
Chad - Ibu Kota: N'Djamena - Benua: Afrika
Chile - Ibu Kota: Santiago - Benua: Amerika Selatan
China - Ibu Kota: Beijing - Benua: Asia
Kolombia - Ibu Kota: Bogotá - Benua: Amerika Selatan
Komoro - Ibu Kota: Moroni - Benua: Afrika
Kongo, Republik - Ibu Kota: Brazzaville - Benua: Afrika
Kongo, Republik Demokratik - Ibu Kota: Kinshasa - Benua: Afrika
Kosta Rika - Ibu Kota: San José - Benua: Amerika Latin dan Karibia
Kroasia - Ibu Kota: Zagreb - Benua: Eropa
Kuba - Ibu Kota: Havana - Benua: Amerika Latin dan Karibia
Siprus - Ibu Kota: Nicosia - Benua: Eropa/Asia
Republik Ceko - Ibu Kota: Praha - Benua: Eropa
D
Denmark - Ibu Kota: Kopenhagen - Benua: Eropa
Djibouti - Ibu Kota: Djibouti - Benua: Afrika
Dominika - Ibu Kota: Roseau - Benua: Amerika Latin dan Karibia
Republik Dominika - Ibu Kota: Santo Domingo - Benua: Amerika Latin dan Karibia
E
Ekuador - Ibu Kota: Quito - Benua: Amerika Selatan
Mesir - Ibu Kota: Kairo - Benua: Afrika
El Salvador - Ibu Kota: San Salvador - Benua: Amerika Latin dan Karibia
Guinea Ekuatorial - Ibu Kota: Malabo - Benua: Afrika
Eritrea - Ibu Kota: Asmara - Benua: Afrika
Estonia - Ibu Kota: Tallinn - Benua: Eropa
Eswatini - Ibu Kota: Mbabane (administratif), Lobamba (legislatif) - Benua: Afrika
Ethiopia - Ibu Kota: Addis Ababa - Benua: Afrika
F
Fiji - Ibu Kota: Suva - Benua: Oseania
Filipina - Ibu Kota: Manila - Benua: Asia
Finlandia - Ibu Kota: Helsinki - Benua: Eropa
G
Gabon - Ibu Kota: Libreville - Benua: Afrika
Gambia - Ibu Kota: Banjul - Benua: Afrika
Georgia - Ibu Kota: Tbilisi - Benua: Eropa/Asia
Ghana - Ibu Kota: Accra - Benua: Afrika
Grenada - Ibu Kota: Saint George's - Benua: Amerika Latin dan Karibia
Guatemala - Ibu Kota: Kota Guatemala - Benua: Amerika Latin dan Karibia
Guinea - Ibu Kota: Conakry - Benua: Afrika
Guinea-Bissau - Ibu Kota: Bissau - Benua: Afrika
Guyana - Ibu Kota: Georgetown - Benua: Amerika Selatan
H
Haiti - Ibu Kota: Port-au-Prince - Benua: Amerika Latin dan Karibia
Honduras - Ibu Kota: Tegucigalpa - Benua: Amerika Latin dan Karibia
Hungaria - Ibu Kota: Budapest - Benua: Eropa
I
India - Ibu Kota: New Delhi - Benua: Asia
Indonesia - Ibu Kota: Jakarta - Benua: Asia
Irak - Ibu Kota: Baghdad - Benua: Asia
Iran - Ibu Kota: Teheran - Benua: Asia
Irlandia - Ibu Kota: Dublin - Benua: Eropa
Islandia - Ibu Kota: Reykjavik - Benua: Eropa
Israel - Ibu Kota: Yerusalem - Benua: Asia
Italia - Ibu Kota: Roma - Benua: Eropa
J
Jamaika - Ibu Kota: Kingston - Benua: Amerika Latin dan Karibia
Jepang - Ibu Kota: Tokyo - Benua: Asia
Jerman - Ibu Kota: Berlin - Benua: Eropa
Yordania - Ibu Kota: Amman - Benua: Asia
K
Kamboja - Ibu Kota: Phnom Penh - Benua: Asia
Kamerun - Ibu Kota: Yaoundé - Benua: Afrika
Kanada - Ibu Kota: Ottawa - Benua: Amerika Utara
Kazakhstan - Ibu Kota: Astana - Benua: Asia
Kenya - Ibu Kota: Nairobi - Benua: Afrika
Kepulauan Marshall - Ibu Kota: Majuro - Benua: Oseania
Kepulauan Solomon - Ibu Kota: Honiara - Benua: Oseania
Kirgizstan - Ibu Kota: Bishkek - Benua: Asia
Kiribati - Ibu Kota: Tarawa - Benua: Oseania
Korea Selatan - Ibu Kota: Seoul - Benua: Asia
Korea Utara - Ibu Kota: Pyongyang - Benua: Asia
Kosovo - Ibu Kota: Pristina - Benua: Eropa
Kuwait - Ibu Kota: Kota Kuwait - Benua: Asia
L
Laos - Ibu Kota: Vientiane - Benua: Asia
Latvia - Ibu Kota: Riga - Benua: Eropa
Lebanon - Ibu Kota: Beirut - Benua: Asia
Lesotho - Ibu Kota: Maseru - Benua: Afrika
Liberia - Ibu Kota: Monrovia - Benua: Afrika
Libya - Ibu Kota: Tripoli - Benua: Afrika
Liechtenstein - Ibu Kota: Vaduz - Benua: Eropa
Lithuania - Ibu Kota: Vilnius - Benua: Eropa
Luksemburg - Ibu Kota: Luxembourg - Benua: Eropa
M
Madagaskar - Ibu Kota: Antananarivo - Benua: Afrika
Makedonia Utara - Ibu Kota: Skopje - Benua: Eropa
Maladewa - Ibu Kota: Malé - Benua: Asia
Malawi - Ibu Kota: Lilongwe - Benua: Afrika
Malaysia - Ibu Kota: Kuala Lumpur - Benua: Asia
Mali - Ibu Kota: Bamako - Benua: Afrika
Malta - Ibu Kota: Valletta - Benua: Eropa
Maroko - Ibu Kota: Rabat - Benua: Afrika
Mauritania - Ibu Kota: Nouakchott - Benua: Afrika
Mauritius - Ibu Kota: Port Louis - Benua: Afrika
Meksiko - Ibu Kota: Kota Meksiko - Benua: Amerika Utara
Mikronesia - Ibu Kota: Palikir - Benua: Oseania
Moldova - Ibu Kota: Chisinau - Benua: Eropa
Monako - Ibu Kota: Monako - Benua: Eropa
Mongolia - Ibu Kota: Ulaanbaatar - Benua: Asia
Montenegro - Ibu Kota: Podgorica - Benua: Eropa
Mozambik - Ibu Kota: Maputo - Benua: Afrika
Myanmar - Ibu Kota: Naypyidaw - Benua: Asia
N
Namibia - Ibu Kota: Windhoek - Benua: Afrika
Nauru - Ibu Kota: Yaren (de facto) - Benua: Oseania
Nepal - Ibu Kota: Kathmandu - Benua: Asia
Niger - Ibu Kota: Niamey - Benua: Afrika
Nigeria - Ibu Kota: Abuja - Benua: Afrika
Nikaragua - Ibu Kota: Managua - Benua: Amerika Latin dan Karibia
Norwegia - Ibu Kota: Oslo - Benua: Eropa
O
Oman - Ibu Kota: Muscat - Benua: Asia
P
Pakistan - Ibu Kota: Islamabad - Benua: Asia
Palau - Ibu Kota: Ngerulmud - Benua: Oseania
Palestina - Ibu Kota: Ramallah (de facto) - Benua: Asia
Panama - Ibu Kota: Kota Panama - Benua: Amerika Latin dan Karibia
Papua Nugini - Ibu Kota: Port Moresby - Benua: Oseania
Paraguay - Ibu Kota: Asunción - Benua: Amerika Selatan
Peru - Ibu Kota: Lima - Benua: Amerika Selatan
Polandia - Ibu Kota: Warsawa - Benua: Eropa
Portugal - Ibu Kota: Lisboa - Benua: Eropa
Q
Qatar - Ibu Kota: Doha - Benua: Asia
R
Republik Afrika Tengah - Ibu Kota: Bangui - Benua: Afrika
Rumania - Ibu Kota: Bucharest - Benua: Eropa
Rusia - Ibu Kota: Moscow - Benua: Eropa/Asia
Rwanda - Ibu Kota: Kigali - Benua: Afrika
S
Saint Kitts dan Nevis - Ibu Kota: Basseterre - Benua: Amerika Latin dan Karibia
Saint Lucia - Ibu Kota: Castries - Benua: Amerika Latin dan Karibia
Saint Vincent dan Grenadines - Ibu Kota: Kingstown - Benua: Amerika Latin dan Karibia
Samoa - Ibu Kota: Apia - Benua: Oseania
San Marino - Ibu Kota: San Marino - Benua: Eropa
Sao Tome dan Principe - Ibu Kota: Sao Tome - Benua: Afrika
Selandia Baru - Ibu Kota: Wellington - Benua: Oseania
Senegal - Ibu Kota: Dakar - Benua: Afrika
Serbia - Ibu Kota: Beograd - Benua: Eropa
Seychelles - Ibu Kota: Victoria - Benua: Afrika
Sierra Leone - Ibu Kota: Freetown - Benua: Afrika
Singapura - Ibu Kota: Singapura - Benua: Asia
Slovakia - Ibu Kota: Bratislava - Benua: Eropa
Slovenia - Ibu Kota: Ljubljana - Benua: Eropa
Somalia - Ibu Kota: Mogadishu - Benua: Afrika
Spanyol - Ibu Kota: Madrid - Benua: Eropa
Sri Lanka - Ibu Kota: Sri Jayawardenepura Kotte - Benua: Asia
Sudan - Ibu Kota: Khartoum - Benua: Afrika
Sudan Selatan - Ibu Kota: Juba - Benua: Afrika
Suriah - Ibu Kota: Damaskus - Benua: Asia
Suriname - Ibu Kota: Paramaribo - Benua: Amerika Selatan
Swedia - Ibu Kota: Stockholm - Benua: Eropa
Swiss - Ibu Kota: Bern - Benua: Eropa
T
Taiwan - Ibu Kota: Taipei - Benua: Asia
Tajikistan - Ibu Kota: Dushanbe - Benua: Asia
Tanzania - Ibu Kota: Dodoma - Benua: Afrika
Thailand - Ibu Kota: Bangkok - Benua: Asia
Timor Leste - Ibu Kota: Dili - Benua: Asia
Togo - Ibu Kota: Lomé - Benua: Afrika
Tonga - Ibu Kota: Nuku'alofa - Benua: Oseania
Trinidad dan Tobago - Ibu Kota: Port of Spain - Benua: Amerika Latin dan Karibia
Tunisia - Ibu Kota: Tunis - Benua: Afrika
Turki - Ibu Kota: Ankara - Benua: Eropa/Asia
Turkmenistan - Ibu Kota: Ashgabat - Benua: Asia
Tuvalu - Ibu Kota: Funafuti - Benua: Oseania
U
Uganda - Ibu Kota: Kampala - Benua: Afrika
Ukraina - Ibu Kota: Kyiv - Benua: Eropa
Uni Emirat Arab - Ibu Kota: Abu Dhabi - Benua: Asia
Uruguay - Ibu Kota: Montevideo - Benua: Amerika Selatan
Uzbekistan - Ibu Kota: Tashkent - Benua: Asia
V
Vanuatu - Ibu Kota: Port Vila - Benua: Oseania
Vatikan - Ibu Kota: Kota Vatikan - Benua: Eropa
Venezuela - Ibu Kota: Caracas - Benua: Amerika Selatan
Vietnam - Ibu Kota: Hanoi - Benua: Asia
Y
Yaman - Ibu Kota: Sana'a - Benua: Asia
Yunani - Ibu Kota: Athena - Benua: Eropa
Z
Zambia - Ibu Kota: Lusaka - Benua: Afrika
Zimbabwe - Ibu Kota: Harare - Benua: Afrika
Penutup
Daftar negara-negara di dunia ini memberikan gambaran lengkap tentang keberagaman geografis dan budaya di planet kita. Dengan memahami nama, ibu kota, dan benua setiap negara, Anda bisa lebih menghargai keragaman dunia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah wawasan Anda tentang negara-negara di seluruh dunia!