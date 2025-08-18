Daftar Lengkap Negara-Negara di Dunia: Nama, Ibu Kota, dan Benua

Ilustrasi.(Freepik)

Mengetahui nama-nama negara-negara di dunia beserta ibu kota dan benuanya adalah cara seru untuk belajar geografi. Artikel ini menyajikan daftar lengkap 195 negara yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk dua negara pengamat, yaitu Vatikan dan Palestina.

Daftar ini diurutkan berdasarkan abjad untuk memudahkan Anda memahami informasi tentang negara-negara di seluruh dunia.

Mengapa Penting Mengetahui Negara-Negara di Dunia?

Negara-negara di dunia memiliki keunikan masing-masing, mulai dari budaya, bahasa, hingga sistem pemerintahannya. Ibu kota suatu negara biasanya menjadi pusat pemerintahan dan sering kali mencerminkan identitas budaya negara tersebut. Dengan mempelajari daftar ini, Anda bisa lebih memahami letak geografis dan karakteristik setiap negara di berbagai benua.

Daftar Negara-Negara di Dunia Berdasarkan Abjad

Berikut adalah daftar lengkap negara-negara di dunia, lengkap dengan ibu kota dan benua tempat mereka berada. Daftar ini disusun secara alfabetis untuk memudahkan pencarian.

A

Afghanistan - Ibu Kota: Kabul - Benua: Asia Afrika Selatan - Ibu Kota: Pretoria (administratif), Cape Town (legislatif), Bloemfontein (yudisial) - Benua: Afrika Albania - Ibu Kota: Tirana - Benua: Eropa Aljazair - Ibu Kota: Algiers - Benua: Afrika Amerika Serikat - Ibu Kota: Washington, D.C. - Benua: Amerika Utara Andorra - Ibu Kota: Andorra la Vella - Benua: Eropa Angola - Ibu Kota: Luanda - Benua: Afrika Antigua dan Barbuda - Ibu Kota: Saint John's - Benua: Amerika Latin dan Karibia Arab Saudi - Ibu Kota: Riyadh - Benua: Asia Argentina - Ibu Kota: Buenos Aires - Benua: Amerika Selatan Armenia - Ibu Kota: Yerevan - Benua: Asia Australia - Ibu Kota: Canberra - Benua: Australia Austria - Ibu Kota: Wina - Benua: Eropa Azerbaijan - Ibu Kota: Baku - Benua: Asia/Eropa

B

Bahama - Ibu Kota: Nassau - Benua: Amerika Latin dan Karibia Bahrain - Ibu Kota: Manama - Benua: Asia Bangladesh - Ibu Kota: Dhaka - Benua: Asia Barbados - Ibu Kota: Bridgetown - Benua: Amerika Latin dan Karibia Belanda - Ibu Kota: Amsterdam - Benua: Eropa Belarusia - Ibu Kota: Minsk - Benua: Eropa Belgia - Ibu Kota: Brussel - Benua: Eropa Belize - Ibu Kota: Belmopan - Benua: Amerika Latin dan Karibia Benin - Ibu Kota: Porto-Novo - Benua: Afrika Bhutan - Ibu Kota: Thimphu - Benua: Asia Bolivia - Ibu Kota: La Paz (administratif), Sucre (konstitusional) - Benua: Amerika Selatan Bosnia dan Herzegovina - Ibu Kota: Sarajevo - Benua: Eropa Botswana - Ibu Kota: Gaborone - Benua: Afrika Brasil - Ibu Kota: Brasília - Benua: Amerika Selatan Britania Raya - Ibu Kota: London - Benua: Eropa Brunei - Ibu Kota: Bandar Seri Begawan - Benua: Asia Bulgaria - Ibu Kota: Sofia - Benua: Eropa Burkina Faso - Ibu Kota: Ouagadougou - Benua: Afrika Burundi - Ibu Kota: Gitega - Benua: Afrika

C

Chad - Ibu Kota: N'Djamena - Benua: Afrika Chile - Ibu Kota: Santiago - Benua: Amerika Selatan China - Ibu Kota: Beijing - Benua: Asia Kolombia - Ibu Kota: Bogotá - Benua: Amerika Selatan Komoro - Ibu Kota: Moroni - Benua: Afrika Kongo, Republik - Ibu Kota: Brazzaville - Benua: Afrika Kongo, Republik Demokratik - Ibu Kota: Kinshasa - Benua: Afrika Kosta Rika - Ibu Kota: San José - Benua: Amerika Latin dan Karibia Kroasia - Ibu Kota: Zagreb - Benua: Eropa Kuba - Ibu Kota: Havana - Benua: Amerika Latin dan Karibia Siprus - Ibu Kota: Nicosia - Benua: Eropa/Asia Republik Ceko - Ibu Kota: Praha - Benua: Eropa

D

Denmark - Ibu Kota: Kopenhagen - Benua: Eropa Djibouti - Ibu Kota: Djibouti - Benua: Afrika Dominika - Ibu Kota: Roseau - Benua: Amerika Latin dan Karibia Republik Dominika - Ibu Kota: Santo Domingo - Benua: Amerika Latin dan Karibia

E

Ekuador - Ibu Kota: Quito - Benua: Amerika Selatan Mesir - Ibu Kota: Kairo - Benua: Afrika El Salvador - Ibu Kota: San Salvador - Benua: Amerika Latin dan Karibia Guinea Ekuatorial - Ibu Kota: Malabo - Benua: Afrika Eritrea - Ibu Kota: Asmara - Benua: Afrika Estonia - Ibu Kota: Tallinn - Benua: Eropa Eswatini - Ibu Kota: Mbabane (administratif), Lobamba (legislatif) - Benua: Afrika Ethiopia - Ibu Kota: Addis Ababa - Benua: Afrika

F

Fiji - Ibu Kota: Suva - Benua: Oseania Filipina - Ibu Kota: Manila - Benua: Asia Finlandia - Ibu Kota: Helsinki - Benua: Eropa

G

Gabon - Ibu Kota: Libreville - Benua: Afrika Gambia - Ibu Kota: Banjul - Benua: Afrika Georgia - Ibu Kota: Tbilisi - Benua: Eropa/Asia Ghana - Ibu Kota: Accra - Benua: Afrika Grenada - Ibu Kota: Saint George's - Benua: Amerika Latin dan Karibia Guatemala - Ibu Kota: Kota Guatemala - Benua: Amerika Latin dan Karibia Guinea - Ibu Kota: Conakry - Benua: Afrika Guinea-Bissau - Ibu Kota: Bissau - Benua: Afrika Guyana - Ibu Kota: Georgetown - Benua: Amerika Selatan

H

Haiti - Ibu Kota: Port-au-Prince - Benua: Amerika Latin dan Karibia Honduras - Ibu Kota: Tegucigalpa - Benua: Amerika Latin dan Karibia Hungaria - Ibu Kota: Budapest - Benua: Eropa

I

India - Ibu Kota: New Delhi - Benua: Asia Indonesia - Ibu Kota: Jakarta - Benua: Asia Irak - Ibu Kota: Baghdad - Benua: Asia Iran - Ibu Kota: Teheran - Benua: Asia Irlandia - Ibu Kota: Dublin - Benua: Eropa Islandia - Ibu Kota: Reykjavik - Benua: Eropa Israel - Ibu Kota: Yerusalem - Benua: Asia Italia - Ibu Kota: Roma - Benua: Eropa

J

Jamaika - Ibu Kota: Kingston - Benua: Amerika Latin dan Karibia Jepang - Ibu Kota: Tokyo - Benua: Asia Jerman - Ibu Kota: Berlin - Benua: Eropa Yordania - Ibu Kota: Amman - Benua: Asia

K

Kamboja - Ibu Kota: Phnom Penh - Benua: Asia Kamerun - Ibu Kota: Yaoundé - Benua: Afrika Kanada - Ibu Kota: Ottawa - Benua: Amerika Utara Kazakhstan - Ibu Kota: Astana - Benua: Asia Kenya - Ibu Kota: Nairobi - Benua: Afrika Kepulauan Marshall - Ibu Kota: Majuro - Benua: Oseania Kepulauan Solomon - Ibu Kota: Honiara - Benua: Oseania Kirgizstan - Ibu Kota: Bishkek - Benua: Asia Kiribati - Ibu Kota: Tarawa - Benua: Oseania Korea Selatan - Ibu Kota: Seoul - Benua: Asia Korea Utara - Ibu Kota: Pyongyang - Benua: Asia Kosovo - Ibu Kota: Pristina - Benua: Eropa Kuwait - Ibu Kota: Kota Kuwait - Benua: Asia

L

Laos - Ibu Kota: Vientiane - Benua: Asia Latvia - Ibu Kota: Riga - Benua: Eropa Lebanon - Ibu Kota: Beirut - Benua: Asia Lesotho - Ibu Kota: Maseru - Benua: Afrika Liberia - Ibu Kota: Monrovia - Benua: Afrika Libya - Ibu Kota: Tripoli - Benua: Afrika Liechtenstein - Ibu Kota: Vaduz - Benua: Eropa Lithuania - Ibu Kota: Vilnius - Benua: Eropa Luksemburg - Ibu Kota: Luxembourg - Benua: Eropa

M

Madagaskar - Ibu Kota: Antananarivo - Benua: Afrika Makedonia Utara - Ibu Kota: Skopje - Benua: Eropa Maladewa - Ibu Kota: Malé - Benua: Asia Malawi - Ibu Kota: Lilongwe - Benua: Afrika Malaysia - Ibu Kota: Kuala Lumpur - Benua: Asia Mali - Ibu Kota: Bamako - Benua: Afrika Malta - Ibu Kota: Valletta - Benua: Eropa Maroko - Ibu Kota: Rabat - Benua: Afrika Mauritania - Ibu Kota: Nouakchott - Benua: Afrika Mauritius - Ibu Kota: Port Louis - Benua: Afrika Meksiko - Ibu Kota: Kota Meksiko - Benua: Amerika Utara Mesir - Ibu Kota: Kairo - Benua: Afrika Mikronesia - Ibu Kota: Palikir - Benua: Oseania Moldova - Ibu Kota: Chisinau - Benua: Eropa Monako - Ibu Kota: Monako - Benua: Eropa Mongolia - Ibu Kota: Ulaanbaatar - Benua: Asia Montenegro - Ibu Kota: Podgorica - Benua: Eropa Mozambik - Ibu Kota: Maputo - Benua: Afrika Myanmar - Ibu Kota: Naypyidaw - Benua: Asia

N

Namibia - Ibu Kota: Windhoek - Benua: Afrika Nauru - Ibu Kota: Yaren (de facto) - Benua: Oseania Nepal - Ibu Kota: Kathmandu - Benua: Asia Niger - Ibu Kota: Niamey - Benua: Afrika Nigeria - Ibu Kota: Abuja - Benua: Afrika Nikaragua - Ibu Kota: Managua - Benua: Amerika Latin dan Karibia Norwegia - Ibu Kota: Oslo - Benua: Eropa

O

Oman - Ibu Kota: Muscat - Benua: Asia

P

Pakistan - Ibu Kota: Islamabad - Benua: Asia Palau - Ibu Kota: Ngerulmud - Benua: Oseania Palestina - Ibu Kota: Ramallah (de facto) - Benua: Asia Panama - Ibu Kota: Kota Panama - Benua: Amerika Latin dan Karibia Papua Nugini - Ibu Kota: Port Moresby - Benua: Oseania Paraguay - Ibu Kota: Asunción - Benua: Amerika Selatan Peru - Ibu Kota: Lima - Benua: Amerika Selatan Polandia - Ibu Kota: Warsawa - Benua: Eropa Portugal - Ibu Kota: Lisboa - Benua: Eropa

Q

Qatar - Ibu Kota: Doha - Benua: Asia

R

Republik Afrika Tengah - Ibu Kota: Bangui - Benua: Afrika Rumania - Ibu Kota: Bucharest - Benua: Eropa Rusia - Ibu Kota: Mosk استانديو Moscow - Benua: Eropa/Asia Rwanda - Ibu Kota: Kigali - Benua: Afrika

S

Saint Kitts dan Nevis - Ibu Kota: Basseterre - Benua: Amerika Latin dan Karibia Saint Lucia - Ibu Kota: Castries - Benua: Amerika Latin dan Karibia Saint Vincent dan Grenadines - Ibu Kota: Kingstown - Benua: Amerika Latin dan Karibia Samoa - Ibu Kota: Apia - Benua: Oseania San Marino - Ibu Kota: San Marino - Benua: Eropa Sao Tome dan Principe - Ibu Kota: Sao Tome - Benua: Afrika Selandia Baru - Ibu Kota: Wellington - Benua: Oseania Senegal - Ibu Kota: Dakar - Benua: Afrika Serbia - Ibu Kota: Beograd - Benua: Eropa Seychelles - Ibu Kota: Victoria - Benua: Afrika Sierra Leone - Ibu Kota: Freetown - Benua: Afrika Singapura - Ibu Kota: Singapura - Benua: Asia Slovakia - Ibu Kota: Bratislava - Benua: Eropa Slovenia - Ibu Kota: Ljubljana - Benua: Eropa Somalia - Ibu Kota: Mogadishu - Benua: Afrika Spanyol - Ibu Kota: Madrid - Benua: Eropa Sri Lanka - Ibu Kota: Sri Jayawardenepura Kotte - Benua: Asia Sudan - Ibu Kota: Khartoum - Benua: Afrika Sudan Selatan - Ibu Kota: Juba - Benua: Afrika Suriah - Ibu Kota: Damaskus -system32> - Benua: Asia Suriname - Ibu Kota: Paramaribo - Benua: Amerika Selatan Swedia - Ibu Kota: Stockholm - Benua: Eropa Swiss - Ibu Kota: Bern - Benua: Eropa

T

Taiwan - Ibu Kota: Taipei - Benua: Asia Tajikistan - Ibu Kota: Dushanbe - Benua: Asia Tanzania - Ibu Kota: Dodoma - Benua: Afrika Thailand - Ibu Kota: Bangkok - Benua: Asia Timor Leste - Ibu Kota: Dili - Benua: Asia Togo - Ibu Kota: Lomé - Benua: Afrika Tonga - Ibu Kota: Nuku'alofa - Benua: Oseania Trinidad dan Tobago - Ibu Kota: Port of Spain - Benua: Amerika Latin dan Karibia Tunisia - Ibu Kota: Tunis - Benua: Afrika Turki - Ibu Kota: Ankara - Benua: Eropa/Asia Turkmenistan - Ibu Kota: Ashgabat - Benua: Asia Tuvalu - Ibu Kota: Funafuti - Benua: Oseania

U

Uganda - Ibu Kota: Kampala - Benua: Afrika Ukraina - Ibu Kota: Kyiv - Benua: Eropa Uni Emirat Arab - Ibu Kota: Abu Dhabi - Benua: Asia Uruguay - Ibu Kota: Montevideo - Benua: Amerika Selatan Uzbekistan - Ibu Kota: Tashkent - Benua: Asia

V

Vanuatu - Ibu Kota: Port Vila - Benua: Oseania Vatikan - Ibu Kota: Kota Vatikan - Benua: Eropa Venezuela - Ibu Kota: Caracas - Benua: Amerika Selatan Vietnam - Ibu Kota: Hanoi - Benua: Asia

Y

Yaman - Ibu Kota: Sana'a - Benua: Asia Yunani - Ibu Kota: Athena - Benua: Eropa

Z

Zambia - Ibu Kota: Lusaka - Benua: Afrika Zimbabwe - Ibu Kota: Harare - Benua: Afrika

Penutup

Daftar negara-negara di dunia ini memberikan gambaran lengkap tentang keberagaman geografis dan budaya di planet kita. Dengan memahami nama, ibu kota, dan benua setiap negara, Anda bisa lebih menghargai keragaman dunia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah wawasan Anda tentang negara-negara di seluruh dunia!