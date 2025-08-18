Headline
MBG Dituding Gerogoti Pos Pendidikan

Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.

Wisnu Arto Subari
18/8/2025 22:19
Ilustrasi.(Freepik)

Mengetahui nama-nama negara-negara di dunia beserta ibu kota dan benuanya adalah cara seru untuk belajar geografi. Artikel ini menyajikan daftar lengkap 195 negara yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk dua negara pengamat, yaitu Vatikan dan Palestina.

Daftar ini diurutkan berdasarkan abjad untuk memudahkan Anda memahami informasi tentang negara-negara di seluruh dunia.

Mengapa Penting Mengetahui Negara-Negara di Dunia?

Negara-negara di dunia memiliki keunikan masing-masing, mulai dari budaya, bahasa, hingga sistem pemerintahannya. Ibu kota suatu negara biasanya menjadi pusat pemerintahan dan sering kali mencerminkan identitas budaya negara tersebut. Dengan mempelajari daftar ini, Anda bisa lebih memahami letak geografis dan karakteristik setiap negara di berbagai benua.

Daftar Negara-Negara di Dunia Berdasarkan Abjad

Berikut adalah daftar lengkap negara-negara di dunia, lengkap dengan ibu kota dan benua tempat mereka berada. Daftar ini disusun secara alfabetis untuk memudahkan pencarian.

A

  1. Afghanistan - Ibu Kota: Kabul - Benua: Asia
  2. Afrika Selatan - Ibu Kota: Pretoria (administratif), Cape Town (legislatif), Bloemfontein (yudisial) - Benua: Afrika
  3. Albania - Ibu Kota: Tirana - Benua: Eropa
  4. Aljazair - Ibu Kota: Algiers - Benua: Afrika
  5. Amerika Serikat - Ibu Kota: Washington, D.C. - Benua: Amerika Utara
  6. Andorra - Ibu Kota: Andorra la Vella - Benua: Eropa
  7. Angola - Ibu Kota: Luanda - Benua: Afrika
  8. Antigua dan Barbuda - Ibu Kota: Saint John's - Benua: Amerika Latin dan Karibia
  9. Arab Saudi - Ibu Kota: Riyadh - Benua: Asia
  10. Argentina - Ibu Kota: Buenos Aires - Benua: Amerika Selatan
  11. Armenia - Ibu Kota: Yerevan - Benua: Asia
  12. Australia - Ibu Kota: Canberra - Benua: Australia
  13. Austria - Ibu Kota: Wina - Benua: Eropa
  14. Azerbaijan - Ibu Kota: Baku - Benua: Asia/Eropa

B

  1. Bahama - Ibu Kota: Nassau - Benua: Amerika Latin dan Karibia
  2. Bahrain - Ibu Kota: Manama - Benua: Asia
  3. Bangladesh - Ibu Kota: Dhaka - Benua: Asia
  4. Barbados - Ibu Kota: Bridgetown - Benua: Amerika Latin dan Karibia
  5. Belanda - Ibu Kota: Amsterdam - Benua: Eropa
  6. Belarusia - Ibu Kota: Minsk - Benua: Eropa
  7. Belgia - Ibu Kota: Brussel - Benua: Eropa
  8. Belize - Ibu Kota: Belmopan - Benua: Amerika Latin dan Karibia
  9. Benin - Ibu Kota: Porto-Novo - Benua: Afrika
  10. Bhutan - Ibu Kota: Thimphu - Benua: Asia
  11. Bolivia - Ibu Kota: La Paz (administratif), Sucre (konstitusional) - Benua: Amerika Selatan
  12. Bosnia dan Herzegovina - Ibu Kota: Sarajevo - Benua: Eropa
  13. Botswana - Ibu Kota: Gaborone - Benua: Afrika
  14. Brasil - Ibu Kota: Brasília - Benua: Amerika Selatan
  15. Britania Raya - Ibu Kota: London - Benua: Eropa
  16. Brunei - Ibu Kota: Bandar Seri Begawan - Benua: Asia
  17. Bulgaria - Ibu Kota: Sofia - Benua: Eropa
  18. Burkina Faso - Ibu Kota: Ouagadougou - Benua: Afrika
  19. Burundi - Ibu Kota: Gitega - Benua: Afrika

C

  1. Chad - Ibu Kota: N'Djamena - Benua: Afrika
  2. Chile - Ibu Kota: Santiago - Benua: Amerika Selatan
  3. China - Ibu Kota: Beijing - Benua: Asia
  4. Kolombia - Ibu Kota: Bogotá - Benua: Amerika Selatan
  5. Komoro - Ibu Kota: Moroni - Benua: Afrika
  6. Kongo, Republik - Ibu Kota: Brazzaville - Benua: Afrika
  7. Kongo, Republik Demokratik - Ibu Kota: Kinshasa - Benua: Afrika
  8. Kosta Rika - Ibu Kota: San José - Benua: Amerika Latin dan Karibia
  9. Kroasia - Ibu Kota: Zagreb - Benua: Eropa
  10. Kuba - Ibu Kota: Havana - Benua: Amerika Latin dan Karibia
  11. Siprus - Ibu Kota: Nicosia - Benua: Eropa/Asia
  12. Republik Ceko - Ibu Kota: Praha - Benua: Eropa

D

  1. Denmark - Ibu Kota: Kopenhagen - Benua: Eropa
  2. Djibouti - Ibu Kota: Djibouti - Benua: Afrika
  3. Dominika - Ibu Kota: Roseau - Benua: Amerika Latin dan Karibia
  4. Republik Dominika - Ibu Kota: Santo Domingo - Benua: Amerika Latin dan Karibia

E

  1. Ekuador - Ibu Kota: Quito - Benua: Amerika Selatan
  2. Mesir - Ibu Kota: Kairo - Benua: Afrika
  3. El Salvador - Ibu Kota: San Salvador - Benua: Amerika Latin dan Karibia
  4. Guinea Ekuatorial - Ibu Kota: Malabo - Benua: Afrika
  5. Eritrea - Ibu Kota: Asmara - Benua: Afrika
  6. Estonia - Ibu Kota: Tallinn - Benua: Eropa
  7. Eswatini - Ibu Kota: Mbabane (administratif), Lobamba (legislatif) - Benua: Afrika
  8. Ethiopia - Ibu Kota: Addis Ababa - Benua: Afrika

F

  1. Fiji - Ibu Kota: Suva - Benua: Oseania
  2. Filipina - Ibu Kota: Manila - Benua: Asia
  3. Finlandia - Ibu Kota: Helsinki - Benua: Eropa

G

  1. Gabon - Ibu Kota: Libreville - Benua: Afrika
  2. Gambia - Ibu Kota: Banjul - Benua: Afrika
  3. Georgia - Ibu Kota: Tbilisi - Benua: Eropa/Asia
  4. Ghana - Ibu Kota: Accra - Benua: Afrika
  5. Grenada - Ibu Kota: Saint George's - Benua: Amerika Latin dan Karibia
  6. Guatemala - Ibu Kota: Kota Guatemala - Benua: Amerika Latin dan Karibia
  7. Guinea - Ibu Kota: Conakry - Benua: Afrika
  8. Guinea-Bissau - Ibu Kota: Bissau - Benua: Afrika
  9. Guyana - Ibu Kota: Georgetown - Benua: Amerika Selatan

H

  1. Haiti - Ibu Kota: Port-au-Prince - Benua: Amerika Latin dan Karibia
  2. Honduras - Ibu Kota: Tegucigalpa - Benua: Amerika Latin dan Karibia
  3. Hungaria - Ibu Kota: Budapest - Benua: Eropa

I

  1. India - Ibu Kota: New Delhi - Benua: Asia
  2. Indonesia - Ibu Kota: Jakarta - Benua: Asia
  3. Irak - Ibu Kota: Baghdad - Benua: Asia
  4. Iran - Ibu Kota: Teheran - Benua: Asia
  5. Irlandia - Ibu Kota: Dublin - Benua: Eropa
  6. Islandia - Ibu Kota: Reykjavik - Benua: Eropa
  7. Israel - Ibu Kota: Yerusalem - Benua: Asia
  8. Italia - Ibu Kota: Roma - Benua: Eropa

J

  1. Jamaika - Ibu Kota: Kingston - Benua: Amerika Latin dan Karibia
  2. Jepang - Ibu Kota: Tokyo - Benua: Asia
  3. Jerman - Ibu Kota: Berlin - Benua: Eropa
  4. Yordania - Ibu Kota: Amman - Benua: Asia

K

  1. Kamboja - Ibu Kota: Phnom Penh - Benua: Asia
  2. Kamerun - Ibu Kota: Yaoundé - Benua: Afrika
  3. Kanada - Ibu Kota: Ottawa - Benua: Amerika Utara
  4. Kazakhstan - Ibu Kota: Astana - Benua: Asia
  5. Kenya - Ibu Kota: Nairobi - Benua: Afrika
  6. Kepulauan Marshall - Ibu Kota: Majuro - Benua: Oseania
  7. Kepulauan Solomon - Ibu Kota: Honiara - Benua: Oseania
  8. Kirgizstan - Ibu Kota: Bishkek - Benua: Asia
  9. Kiribati - Ibu Kota: Tarawa - Benua: Oseania
  10. Korea Selatan - Ibu Kota: Seoul - Benua: Asia
  11. Korea Utara - Ibu Kota: Pyongyang - Benua: Asia
  12. Kosovo - Ibu Kota: Pristina - Benua: Eropa
  13. Kuwait - Ibu Kota: Kota Kuwait - Benua: Asia

L

  1. Laos - Ibu Kota: Vientiane - Benua: Asia
  2. Latvia - Ibu Kota: Riga - Benua: Eropa
  3. Lebanon - Ibu Kota: Beirut - Benua: Asia
  4. Lesotho - Ibu Kota: Maseru - Benua: Afrika
  5. Liberia - Ibu Kota: Monrovia - Benua: Afrika
  6. Libya - Ibu Kota: Tripoli - Benua: Afrika
  7. Liechtenstein - Ibu Kota: Vaduz - Benua: Eropa
  8. Lithuania - Ibu Kota: Vilnius - Benua: Eropa
  9. Luksemburg - Ibu Kota: Luxembourg - Benua: Eropa

M

  1. Madagaskar - Ibu Kota: Antananarivo - Benua: Afrika
  2. Makedonia Utara - Ibu Kota: Skopje - Benua: Eropa
  3. Maladewa - Ibu Kota: Malé - Benua: Asia
  4. Malawi - Ibu Kota: Lilongwe - Benua: Afrika
  5. Malaysia - Ibu Kota: Kuala Lumpur - Benua: Asia
  6. Mali - Ibu Kota: Bamako - Benua: Afrika
  7. Malta - Ibu Kota: Valletta - Benua: Eropa
  8. Maroko - Ibu Kota: Rabat - Benua: Afrika
  9. Mauritania - Ibu Kota: Nouakchott - Benua: Afrika
  10. Mauritius - Ibu Kota: Port Louis - Benua: Afrika
  11. Meksiko - Ibu Kota: Kota Meksiko - Benua: Amerika Utara
  12. Mesir - Ibu Kota: Kairo - Benua: Afrika
  13. Mikronesia - Ibu Kota: Palikir - Benua: Oseania
  14. Moldova - Ibu Kota: Chisinau - Benua: Eropa
  15. Monako - Ibu Kota: Monako - Benua: Eropa
  16. Mongolia - Ibu Kota: Ulaanbaatar - Benua: Asia
  17. Montenegro - Ibu Kota: Podgorica - Benua: Eropa
  18. Mozambik - Ibu Kota: Maputo - Benua: Afrika
  19. Myanmar - Ibu Kota: Naypyidaw - Benua: Asia

N

  1. Namibia - Ibu Kota: Windhoek - Benua: Afrika
  2. Nauru - Ibu Kota: Yaren (de facto) - Benua: Oseania
  3. Nepal - Ibu Kota: Kathmandu - Benua: Asia
  4. Niger - Ibu Kota: Niamey - Benua: Afrika
  5. Nigeria - Ibu Kota: Abuja - Benua: Afrika
  6. Nikaragua - Ibu Kota: Managua - Benua: Amerika Latin dan Karibia
  7. Norwegia - Ibu Kota: Oslo - Benua: Eropa

O

  1. Oman - Ibu Kota: Muscat - Benua: Asia

P

  1. Pakistan - Ibu Kota: Islamabad - Benua: Asia
  2. Palau - Ibu Kota: Ngerulmud - Benua: Oseania
  3. Palestina - Ibu Kota: Ramallah (de facto) - Benua: Asia
  4. Panama - Ibu Kota: Kota Panama - Benua: Amerika Latin dan Karibia
  5. Papua Nugini - Ibu Kota: Port Moresby - Benua: Oseania
  6. Paraguay - Ibu Kota: Asunción - Benua: Amerika Selatan
  7. Peru - Ibu Kota: Lima - Benua: Amerika Selatan
  8. Polandia - Ibu Kota: Warsawa - Benua: Eropa
  9. Portugal - Ibu Kota: Lisboa - Benua: Eropa

Q

  1. Qatar - Ibu Kota: Doha - Benua: Asia

R

  1. Republik Afrika Tengah - Ibu Kota: Bangui - Benua: Afrika
  2. Rumania - Ibu Kota: Bucharest - Benua: Eropa
  3. Rusia - Ibu Kota: Mosk استانديو Moscow - Benua: Eropa/Asia
  4. Rwanda - Ibu Kota: Kigali - Benua: Afrika

S

  1. Saint Kitts dan Nevis - Ibu Kota: Basseterre - Benua: Amerika Latin dan Karibia
  2. Saint Lucia - Ibu Kota: Castries - Benua: Amerika Latin dan Karibia
  3. Saint Vincent dan Grenadines - Ibu Kota: Kingstown - Benua: Amerika Latin dan Karibia
  4. Samoa - Ibu Kota: Apia - Benua: Oseania
  5. San Marino - Ibu Kota: San Marino - Benua: Eropa
  6. Sao Tome dan Principe - Ibu Kota: Sao Tome - Benua: Afrika
  7. Selandia Baru - Ibu Kota: Wellington - Benua: Oseania
  8. Senegal - Ibu Kota: Dakar - Benua: Afrika
  9. Serbia - Ibu Kota: Beograd - Benua: Eropa
  10. Seychelles - Ibu Kota: Victoria - Benua: Afrika
  11. Sierra Leone - Ibu Kota: Freetown - Benua: Afrika
  12. Singapura - Ibu Kota: Singapura - Benua: Asia
  13. Slovakia - Ibu Kota: Bratislava - Benua: Eropa
  14. Slovenia - Ibu Kota: Ljubljana - Benua: Eropa
  15. Somalia - Ibu Kota: Mogadishu - Benua: Afrika
  16. Spanyol - Ibu Kota: Madrid - Benua: Eropa
  17. Sri Lanka - Ibu Kota: Sri Jayawardenepura Kotte - Benua: Asia
  18. Sudan - Ibu Kota: Khartoum - Benua: Afrika
  19. Sudan Selatan - Ibu Kota: Juba - Benua: Afrika
  20. Suriah - Ibu Kota: Damaskus -system32> - Benua: Asia
  21. Suriname - Ibu Kota: Paramaribo - Benua: Amerika Selatan
  22. Swedia - Ibu Kota: Stockholm - Benua: Eropa
  23. Swiss - Ibu Kota: Bern - Benua: Eropa

T

  1. Taiwan - Ibu Kota: Taipei - Benua: Asia
  2. Tajikistan - Ibu Kota: Dushanbe - Benua: Asia
  3. Tanzania - Ibu Kota: Dodoma - Benua: Afrika
  4. Thailand - Ibu Kota: Bangkok - Benua: Asia
  5. Timor Leste - Ibu Kota: Dili - Benua: Asia
  6. Togo - Ibu Kota: Lomé - Benua: Afrika
  7. Tonga - Ibu Kota: Nuku'alofa - Benua: Oseania
  8. Trinidad dan Tobago - Ibu Kota: Port of Spain - Benua: Amerika Latin dan Karibia
  9. Tunisia - Ibu Kota: Tunis - Benua: Afrika
  10. Turki - Ibu Kota: Ankara - Benua: Eropa/Asia
  11. Turkmenistan - Ibu Kota: Ashgabat - Benua: Asia
  12. Tuvalu - Ibu Kota: Funafuti - Benua: Oseania

U

  1. Uganda - Ibu Kota: Kampala - Benua: Afrika
  2. Ukraina - Ibu Kota: Kyiv - Benua: Eropa
  3. Uni Emirat Arab - Ibu Kota: Abu Dhabi - Benua: Asia
  4. Uruguay - Ibu Kota: Montevideo - Benua: Amerika Selatan
  5. Uzbekistan - Ibu Kota: Tashkent - Benua: Asia

V

  1. Vanuatu - Ibu Kota: Port Vila - Benua: Oseania
  2. Vatikan - Ibu Kota: Kota Vatikan - Benua: Eropa
  3. Venezuela - Ibu Kota: Caracas - Benua: Amerika Selatan
  4. Vietnam - Ibu Kota: Hanoi - Benua: Asia

Y

  1. Yaman - Ibu Kota: Sana'a - Benua: Asia
  2. Yunani - Ibu Kota: Athena - Benua: Eropa

Z

  1. Zambia - Ibu Kota: Lusaka - Benua: Afrika
  2. Zimbabwe - Ibu Kota: Harare - Benua: Afrika

Penutup

Daftar negara-negara di dunia ini memberikan gambaran lengkap tentang keberagaman geografis dan budaya di planet kita. Dengan memahami nama, ibu kota, dan benua setiap negara, Anda bisa lebih menghargai keragaman dunia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah wawasan Anda tentang negara-negara di seluruh dunia!



Editor : Wisnu Arto Subari
