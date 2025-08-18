Myanmar Tetapkan Pemilu Nasional pada 28 Desember 2025

Ilustrasi(Freepik)

OTORITAS Myanmar pada Senin (18/8) mengumumkan jadwal pemilihan umum yang akan digelar pada 28 Desember 2025. Informasi ini disampaikan melalui laporan media nasional MRTV.

Komisi Pemilihan Persatuan menyatakan bahwa hari pemungutan suara ditetapkan pada Minggu (28/12) sebagai pemilihan umum demokratis multi-partai.

Pemilu mendatang menjadi yang pertama sejak November 2020, ketika Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi berhasil memenangkan suara mayoritas, sebelum digulingkan oleh kudeta militer pada Februari 2021.

Pengumuman tersebut disampaikan setelah junta militer Myanmar pada bulan lalu membentuk komisi pengawas pemilihan umum, ini sebuah langkah yang dianggap sebagai tanda berakhirnya masa pemerintahan darurat yang telah berlangsung lebih dari empat tahun.

Pemimpin junta, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, saat ini menyatakan dirinya sebagai presiden sementara. Kudeta militer pada awal 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih NLD membawa Myanmar ke dalam periode pemerintahan darurat yang panjang.

Dalam perkembangan terbaru, U Myint Swe, presiden sementara yang ditunjuk junta setelah kudeta 2021, meninggal dunia pada awal Agustus pada usia 74 tahun.

Setelah kepergiannya, jabatan presiden sementara diambil alih oleh Jenderal Senior Min bersamaan dengan pembentukan komisi pengawas pemilu. (Fer/I-1)