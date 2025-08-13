Astronot NASA Kembali ke Bumi setelah 5 Bulan di ISS

Headline
PADA 9 Agustus, empat astronot SpaceX Crew-10 kembali ke Bumi setelah hampir lima bulan di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS). Kapsul Crew Dragon "Endurance" mendarat di Samudra Pasifik, dekat pantai California, pukul 11.33 waktu timur AS.
Kru Crew-10 terdiri dari Anne McClain dan Nichole Ayers (NASA), Takuya Onishi (JAXA), dan Kirill Peskov (Roscosmos). Misi ini adalah misi ke-10 SpaceX untuk NASA dalam program "Commercial Crew Program".
McClain menjabat sebagai komandan, Ayers pilot, dan Onishi serta Peskov sebagai spesialis misi. Mereka berangkat pada 14 Maret menggunakan roket SpaceX Falcon 9 dan tiba di ISS dua hari kemudian. Selama di ISS, mereka melakukan berbagai eksperimen ilmiah.
Kepulangan dimulai pada 2 Agustus setelah Crew-11 tiba dengan empat astronot baru. Kru Crew-10 memberi pengarahan kepada pengganti mereka sebelum mempersiapkan kepulangan.
"Kami berhasil mencapai banyak hal luar biasa," kata Ayers dalam acara perpisahan pada 5 Agustus.
Pada 8 Agustus, pintu penghubung antara Endurance dan ISS ditutup pukul 16.20 waktu timur AS. Kapsul lepas dua jam kemudian dan melakukan manuver menuju pendaratan di laut.
Ini adalah pendaratan pertama di Samudra Pasifik dalam program "Commercial Crew Program", sebelumnya semua misi mendarat di dekat pantai Florida. Pemindahan lokasi dilakukan untuk mengurangi risiko puing luar angkasa yang jatuh ke daratan.
Bagi Ayers dan Peskov, ini adalah pengalaman pertama ke luar angkasa, sedangkan McClain dan Onishi sudah menjalani misi kedua. Onishi juga pernah menjadi komandan Ekspedisi 73 ISS dari April hingga awal Agustus. (SpaceX/Z-10)
