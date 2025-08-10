Korea Selatan akan Kirim Utusan Khusus ke Indonesia, Ini yang akan Dibahas

Headline
Haufan Hasyim Salengke
10/8/2025 18:52
Juru bicara kepresidenan Korea Selatan Kang Yu-jung berbicara dalam jumpa pers pada 9 Agustus 2025.(Yonhap)

KOREA Selatan akan mengirimkan sekelompok utusan khusus ke Indonesia minggu ini untuk menegaskan kembali komitmen pemerintahan baru Lee Jae Myung dalam mempererat hubungan Seoul dengan Jakarta.

Hal itu diungkapkan kantor kepresidenan Korea Selatan, Minggu (10/8), seperti dilansir Yonhap.  

Delegasi tersebut, yang dipimpin oleh Anggota DPR Cho Jeong-sik dari Partai Demokrat yang berkuasa, akan melakukan kunjungan tiga hari ke Jakarta mulai Senin, ungkap juru bicara kepresidenan Kang Yu-jung dalam sebuah pesan kepada para wartawan.

Baca juga : Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Komando Operasi Khusus AS

"Para utusan tersebut akan bertemu dengan pejabat-pejabat penting pemerintah Indonesia dan menyampaikan surat dari Lee kepada Presiden Prabowo Subianto yang menguraikan upaya-upaya untuk memperkuat hubungan bilateral," kata Kang.

Mereka juga berencana untuk berdiskusi secara luas tentang cara-cara untuk lebih meningkatkan kerja sama praktis di berbagai bidang seperti perdagangan dan investasi, sektor pertahanan, energi dan transisi digital, serta upaya-upaya untuk mempererat hubungan di tingkat regional yang melibatkan ASEAN.

Sejak menjabat pada tanggal 4 Juni, Lee telah mengirim utusan khusus ke Uni Eropa, Prancis, Inggris, India, Polandia, dan beberapa negara lain. (B-3)

 



Editor : Haufan Salengke
