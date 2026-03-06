Konsultan Pendidikan Independen Dukung Aspirasi Akademik Pelajar Indonesia Tempuh Studi di Pendidikan Global

Ilustrasi(Dok Go Study)

PENINGKATAN kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia masih menjadi salah satu agenda penting dalam rencana pembangunan nasional. Di tengah penguatan institusi domestik, menempuh studi di pusat pendidikan global tetap dipandang sebagai investasi strategis.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pelajar Indonesia yang melanjutkan studi ke luar negeri terus menunjukkan pertumbuhan, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi. Selain reputasi akademik, efisiensi durasi studi, serta prospek pengembangan karir menjadi faktor pertimbangan utama. Peningkatan minat turut memperketat persaingan dalam proses penerimaan di berbagai universitas tujuan.

Menjawab tantangan tersebut, PT Studi Internasional Ultima Kemitraan yang beroperasi dengan nama GoStudy International, hadir sebagai konsultan pendidikan independen berbasis di Indonesia, yang berfokus pada fasilitasi akses pelajar Indonesia ke pendidikan tinggi internasional, dengan spesialisasi destinasi ke Inggris Raya (UK) dan Irlandia.

“GoStudy International terbentuk dari tim yang memiliki passionbesar dalam mendukung kemajuan talenta muda Indonesia. Peran kami bukan sekadar membantu proses pendaftaran, tetapi menjadi mitra strategis yang memastikan setiap keputusan akademik diambil secara objektif, terukur, dan mendukung tujuan jangka panjang mereka,” ucap Gianti Atmojo, Director GoStudy International, dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (6/3).

Dengan tim konsultan berpengalaman dengan pemahaman mendalam terhadap sistem penerimaan universitas global, GoStudy International menghadirkan pendekatan konsultasi berbasis analisa dan keselarasan profil calon mahasiswa.

Melalui Free Expert Guidance, GoStudy International memberikan pendampingan tenaga ahli secara gratis. Konsultasi personal turut mempertimbangkan tujuan studi, rencana karir, kesiapan beradaptasi di lingkungan baru, serta aspek finansial/ pembiayaan dari masing-masing calon mahasiswa.

Selain layanan konsultasi, GoStudy International secara berkala juga menghadirkan akses eksklusif bagi pelajar dan orang tua melalui Pameran Pendidikan Study in UK & Ireland, Open Days, serta Workshop. Inisiatif ini memberikan kesempatan emas untuk berinteraksi langsung dengan para perwakilan universitas dunia, memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif mengenai institusi serta program studi yang diminati, sekaligus membantu persiapan/ perencanaan akademik secara lebih matang.

Di sisi lain, keahlian GoStudy International diperkuat dengan adanya komunikasi aktif perusahaan dengan berbagai institusi pendidikan ternama. Sebagai bagian dari penguatan koneksi, GoStudy International baru-baru ini menyelenggarakan Iftar Gathering bersama perwakilan asosiasi universitas riset terkemuka di Inggris, Russel Group.

“Kami memahami bahwa setiap pelajar memiliki aspirasi dan karakteristik yang berbeda. Melalui pendekatan personal dan berbasis keahlian, kami ingin menghadirkan pengalaman konsultasi yang kredibel dan berdampak. GoStudy International berkomitmen untuk terus memperkuat kontribusi dalam mendukung dan membuka peluang lebih besar bagi talenta muda kita dalam menggapai mimpi dan mencapai potensi penuh mereka, baik secara akademis maupun profesional, hingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa,” pungkas Gianti. (E-4)