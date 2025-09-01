Tren Layanan Kesehatan Gigi Modern dan Premium di Jakarta

Ilustrasi(Dok Tawa Dental Studio)

KESADARAN masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Terutama di kota besar seperti Jakarta, permintaan terhadap layanan kesehatan gigi yang tidak hanya berkualitas tetapi juga memberikan kenyamanan ekstra menjadi semakin tinggi.

Banyak orang kini tidak lagi mencari klinik gigi sekadar untuk mengatasi masalah, tetapi juga untuk mendapatkan pengalaman perawatan yang menyenangkan, personal, dan hasil yang estetis. Hal ini mendorong munculnya berbagai klinik dengan pendekatan modern, menggabungkan teknologi canggih dan pendekatan layanan yang humanis.

Selain itu, lokasi strategis dan kemudahan akses menjadi faktor penting dalam pemilihan klinik gigi oleh masyarakat urban. Tak hanya warga lokal, komunitas ekspatriat di Jakarta pun turut berkontribusi terhadap permintaan layanan berstandar internasional di bidang kedokteran gigi.

Menjawab kebutuhan tersebut, Tawa Dental Studio meresmikan pembukaan cabang kedua yang berlokasi di Jl. Lombok 62, Menteng, Jakarta Pusat. Pembukaan ini menjadi bagian dari komitmen Tawa Dental Studio sebagai bagian dari Oracare Group, jaringan klinik gigi terkemuka di Asia Tenggara, untuk memperluas jangkauan layanan premium berstandar internasional di Indonesia.

Salah satu Founder Tawa Dental Studio Steven Herwono mengungkapkan, hadirnya cabang baru ini menandai langkah besar dalam menjadikan Tawa sebagai One Stop Dental Solution bagi masyarakat Indonesia maupun ekspatriat.

“Kami ingin mendekatkan layanan kami kepada mereka yang mencari perawatan gigi dengan pendekatan personal dan teknologi terbaik,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Acara grand opening yang berlangsung meriah ini dihadiri oleh para public figure, keluarga, mitra klinik, serta pasien setia. Rangkaian kegiatan meliputi ribbon cutting, pelepasan balon, sharing session, hingga tur fasilitas yang memperkenalkan inovasi dan layanan terbaru dari Tawa Dental Studio.

Tempat ini menghadirkan layanan yang lengkap untuk semua usia, mulai dari dokter gigi umum hingga spesialis. Dilengkapi dengan dental scanner modern dan teknologi diagnostik presisi lainnya, klinik ini siap mendeteksi dan menangani masalah gigi secara cepat dan akurat. Suasana klinik pun dirancang mewah dan nyaman, dengan fasilitas VIP yang memberikan privasi maksimal.

Tak hanya itu, Tawa Dental Studio juga menawarkan layanan unggulan seperti Smile Makeover, Invisalign, scaling profesional, serta Guided Biofilm Therapy (GBT) untuk pasien dengan gigi sensitif. Semua prosedur dilakukan dengan teknologi terkini yang memastikan kenyamanan dan efisiensi.

Dengan bergabungnya Tawa ke dalam jaringan Oracare, klinik ini kini didukung oleh teknologi seperti DeepCare AI, harga khusus alat premium, dan sistem operasional efisien. (E-4)