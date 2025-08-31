Tanaman Ini Dapat Dimanfaatkan Sebagai Antimalaria

Tanaman Sambiloto(Dok MI)

PREVALENSI penyakit malaria di Indonesia terbilang cukup tinggi. Malaria masih menjadi masalah kesehatan besar baik di dunia maupun di Indonesia. Malaria yang disebabkan oleh parasit darah Plasmodium yang ditularkan melalui nyamuk Anopheles memberi kerugian yang sangat fatal. Infeksi yang disebabkan oleh Plasmodium ini masih menjadi endemik di beberapa wilayah Indonesia.

Adanya resistensi parasit terhadap obat standar yang ada, perlu adanya penemuan obat malaria baru. Beberapa tanaman Indonesia diketahui memiliki aktivitas antimalaria dan secara empiris telah digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai obat malaria. Dilansir dari laman Universitas Airlangga, tanaman obat herbal yang memiliki banyak khasiat salah satunya yaitu Daun Tanaman Sambiloto yang mudah ditemukan di ladang atau halaman rumah.

Tenar sebagai tanaman herbal, sambiloto mengandung banyak senyawa aktif yaitu mengandung saponin, alkaloid, flavonoid, dan tanin, serta mengandung kalsium, karbon aktif, vitamin A, kalium dan besi. Selain itu, sambiloto memiliki sifat antiradang, penghilang nyeri, dan penawar racun.

Sambiloto (A. Paniculata) telah digunakan oleh masyarakat lokal sebagai obat untuk mengurangi rasa sakit akibat gigitan ular dan serangga. Kegunaan lain adalah untuk gangguan saluran cerna, tekanan darah tinggi, encok, raja singa, sakit haid, gangguan hati dan penyakit kuning. Selain sebagai obat, sambiloto juga memilki khasiat yaitu meningkatkan imunitas tubuh.

Secara in vivo dan in vitro maupun uji klinis, daun tanaman sambiloto ini bermanfaat sebagai obat antimalaria. Namun demikian, perlu dilakukan penelitian lebih jauh terkait hal ini. (M-2)