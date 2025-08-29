Festival Cerita Kota Onrust akan Digelar di Kepulauan Seribu 

Wisatawan berfoto dengan latar tulisan ‘Pulau Onrust(DOK BRANDO MARCELLINO MARPAUNG)

FESTIVAL Cerita Kota Onrust Unearthed, sebuah inisiatif lintas sektor yang menggabungkan pelestarian warisan budaya dengan pendekatan kreatif berbasis narasi dan permainan akan digelar di Kepulauan Seribu.

Festival ini merupakan yang pertama mengusung tema Fantasy Medieval di Pulau Onrust, menjadikannya tonggak baru dalam aktivasi ruang sejarah sebagai destinasi kreatif dan edukatif, sekaligus merupakan upaya mengangkat potensi pulau sejarah sebagai salah satu ikon wisata heritage di Kepulauan Seribu dalam mendukung peran Jakarta Kota Global serta menyongsong 500 Tahun Jakarta.

Festival tersebut akan dibuka pada Minggu, 31 Agustus 2025 pukul 08.15 – 16.00 WIB di Pulau Onrust, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Rencananya acara akan dibuka secara resmi oleh Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta, dan Direktur Eksekutif IHH Creative Hub.

Adapun agenda utama festival menghadirkan sesi talkshow bertajuk Aktivasi Pulau Bersejarah melalui Games & Permainan Kreatif dengan narasumber Wakil Menteri Kementerian Ekonomi Kreatif Irene Umar dan Kepala Pusat Arkeologi, Prasejarah dan Sejarah Irfan Mahmud. Diskusi ini akan membahas strategi lintas sektor dalam menghidupkan kembali situs sejarah melalui pendekatan kreatif, edukatif, dan partisipatif.

Festival ini turut dihadiri oleh tamu undangan dari berbagai kedutaan sahabat, sebagai bentuk dukungan terhadap diplomasi budaya dan penguatan jejaring internasional dalam sektor kreatif dan pelestarian warisan.

Sorotan program pada pertunjukan seni budaya oleh sanggar lokal, teater naratif bertema fantasi sejarah, kompetisi cerita Tales Beyond the Horizon, permainan interaktif dan pencarian harta karun, dan aktivasi edukatif bersama Ravengard Alliance dan Museum Kebaharian Jakarta.

Festival Cerita Kota Onrust Unearthed dirancang sebagai sebuah inisiatif lintas sektor yang mengintegrasikan pelestarian warisan budaya dengan pendekatan kreatif berbasis narasi, permainan, dan partisipasi publik. Melalui aktivasi Pulau Onrust sebagai ruang publik yang hidup, festival ini bertujuan untuk mengembalikan relevansi situs sejarah dalam kehidupan masyarakat urban masa kini, bukan sebagai monumen pasif, melainkan sebagai arena interaksi, pembelajaran, dan penciptaan bersama.

Secara strategis, festival ini mengusung empat pilar utama yaitu Revitalisasi Ruang Warisan Menghidupkan kembali Pulau Onrust sebagai destinasi budaya yang inklusif dan dinamis, dengan pendekatan yang menggabungkan estetika fantasi, sejarah

lokal, dan teknologi kreatif.

Kemudian pemberdayaan generasi muda: melibatkan anak muda sebagai aktor utama dalam pelestarian sejarah melalui kompetisi naratif, permainan interaktif, dan pertunjukan kolaboratif yang mendorong ekspresi, kepemimpinan, dan literasi budaya. Diplomasi budaya dan kolaborasi global membangun jejaring internasional melalui kehadiran kedutaan sahabat dan mitra lintas negara, memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat inovasi budaya yang terbuka dan kolaboratif.

Pilar terakhir yakni penguatan ekosistem ekonomi kreatif: mendorong sinergi antara komunitas kreatif, institusi publik, dan sektor swasta dalam menciptakan model aktivasi situs sejarah yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan edukatif.

Melalui pendekatan ini, Festival Cerita Kota tidak hanya menjadi peristiwa seni dan budaya, tetapi juga platform strategis untuk membentuk masa depan pelestarian warisan yang relevan, partisipatif, dan berdampak luas. Acara tersebut merupakan kerja sama IHH Creative Hub (IHHCH) dan Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta bekerjasama dengan Ravengard Alliance. (H-4)

