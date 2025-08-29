100 Rumus Excel Terlengkap untuk Pemula hingga Profesional

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
MICROSOFT Excel adalah alat hebat untuk mengolah data, baik untuk pekerjaan, sekolah, atau kebutuhan pribadi. Dengan menguasai 100 rumus Excel, Anda bisa bekerja lebih cepat dan efisien. Artikel ini menyajikan daftar lengkap rumus Excel yang mudah dipahami, cocok untuk pemula hingga profesional. Kami menjelaskan setiap rumus dengan bahasa sederhana agar Anda bisa langsung menerapkannya.
Rumus Excel membantu Anda menghitung, menganalisis, dan mengelola data dengan cepat. Dari perhitungan sederhana hingga analisis kompleks, 100 rumus Excel ini akan membuat pekerjaan Anda lebih mudah. Berikut adalah panduan terstruktur untuk membantu Anda memahami dan menggunakan rumus-rumus tersebut.
Rumus dasar adalah fondasi untuk memulai. Berikut adalah beberapa rumus dasar yang sering digunakan:
=SUM(A1:A10)
=AVERAGE(B1:B10)
=MIN(C1:C10)
=MAX(D1:D10)
=COUNT(E1:E10)
=COUNTA(F1:F10)
=COUNTBLANK(G1:G10)
=ROUND(A1,2)
=ROUNDUP(A1,2)
=ROUNDDOWN(A1,2)
Rumus ini membantu dalam perhitungan matematis dan statistik:
=ABS(-10)
=SQRT(A1)
=POWER(A1,2)
=EXP(A1)
=LN(A1)
=LOG(A1,10)
=SUMIF(A1:A10,">10")
=AVERAGEIF(B1:B10,">5")
=COUNTIF(C1:C10,"Lulus")
=STDEV(D1:D10)
Rumus logika membantu membuat keputusan berdasarkan kondisi:
=IF(A1>10,"Lulus","Gagal")
=AND(A1>10,B1>20)
=OR(A1>10,B1>20)
=NOT(A1>10)
=IFERROR(A1/B1,0)
=IFNA(VLOOKUP(A1,B1:C10,2,FALSE),0)
=IF(A1>80,"A",IF(A1>60,"B","C"))
=SWITCH(A1,1,"Satu",2,"Dua","Lain")
=TRUE()
=FALSE()
Rumus ini membantu menemukan data dalam tabel:
=VLOOKUP(A1,B1:C10,2,FALSE)
=HLOOKUP(A1,B1:D2,2,FALSE)
=INDEX(A1:C10,2,3)
=MATCH(A1,B1:B10,0)
=LOOKUP(A1,B1:B10,C1:C10)
=CHOOSE(A1,"A","B","C")
=OFFSET(A1,2,3,1,1)
=INDIRECT("A"&B1)
=ROW(A1)
=COLUMN(A1)
Rumus teks membantu memanipulasi string teks:
=CONCATENATE(A1," ",B1)
=TEXT(A1,"DD/MM/YYYY")
=LEFT(A1,5)
=RIGHT(A1,5)
=MID(A1,2,5)
=LEN(A1)
=LOWER(A1)
=UPPER(A1)
=PROPER(A1)
=TRIM(A1)
Rumus ini membantu mengelola tanggal dan waktu:
=DATE(2023,12,31)
=TODAY()
=NOW()
=DAY(A1)
=MONTH(A1)
=YEAR(A1)
=HOUR(A1)
=MINUTE(A1)
=SECOND(A1)
=NETWORKDAYS(A1,B1)
Rumus keuangan cocok untuk analisis bisnis:
=PV(5%,10,1000)
=FV(5%,10,1000)
=NPV(5%,A1:A10)
=PMT(5%,12,A1)
=IPMT(5%,1,12,A1)
=PPMT(5%,1,12,A1)
=RATE(12,1000,A1)
=NPER(5%,1000,A1)
=IRR(A1:A10)
=MIRR(A1:A10,5%,6%)
Rumus ini untuk analisis data mendalam:
=MEDIAN(A1:A10)
=MODE(A1:A10)
=QUARTILE(A1:A10,1)
=PERCENTILE(A1:A10,0.9)
=RANK(A1,A1:A10)
=CORREL(A1:A10,B1:B10)
=SLOPE(A1:A10,B1:B10)
=INTERCEPT(A1:A10,B1:B10)
=FORECAST(A1,B1:B10,C1:C10)
=TREND(A1:A10,B1:B10)
Rumus ini untuk mengelola data besar:
=DSUM(A1:C10,"Nilai",E1:F2)
=DAVERAGE(A1:C10,"Nilai",E1:F2)
=DCOUNT(A1:C10,"Nilai",E1:F2)
=DMAX(A1:C10,"Nilai",E1:F2)
=DMIN(A1:C10,"Nilai",E1:F2)
=DGET(A1:C10,"Nilai",E1:F2)
=DBPRODUCT(A1:C10,"Nilai",E1:F2)
=DSTDEV(A1:C10,"Nilai",E1:F2)
=DVAR(A1:C10,"Nilai",E1:F2)
=DSTDEVP(A1:C10,"Nilai",E1:F2)
Rumus ini memberikan informasi tentang sel:
=ISBLANK(A1)
=ISERROR(A1)
=ISNUMBER(A1)
=ISTEXT(A1)
=ISLOGICAL(A1)
=ISNONTEXT(A1)
=ISREF(A1)
=TYPE(A1)
=CELL("address",A1)
=INFO("directory")
Untuk menggunakan 100 rumus Excel ini, ikuti langkah berikut:
Berikut beberapa tips agar Anda mahir menggunakan rumus Excel:
Untuk pengguna tingkat lanjut, coba tips berikut:
Dengan menguasai 100 rumus Excel ini, Anda bisa mengolah data dengan lebih cepat dan akurat. Mulai dari rumus dasar hingga lanjutan, panduan ini dirancang untuk membantu semua level pengguna.
Pelajari 20 rumus Microsoft Excel paling sering digunakan untuk pemula & pro. Tingkatkan produktivitasmu sekarang!
Pelajari 40 rumus Excel terlengkap untuk pemula hingga pro. Tingkatkan produktivitas dengan rumus Excel praktis dan mudah dipahami!
Pelajari rumus Excel pengurangan lengkap untuk pemula. Mudah dipahami dengan contoh praktis dan langkah sederhana.
Pelajari 40 rumus Excel terlengkap untuk pemula hingga pro. Tingkatkan produktivitas dengan rumus Excel praktis dan mudah dipahami!
Pelajari fungsi Microsoft Office Excel untuk olah data, hitung otomatis, hingga buat grafik. Tingkatkan produktivitas dengan fitur Excel!
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved