50 Istilah Teka-teki MPLS 2025: Makanan Puting Beliung dan Lainnya
Gana Buana
29/8/2025 14:32
MASA Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) adalah momen seru bagi siswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Salah satu kegiatan yang paling dinanti adalah teka-teki MPLS, di mana siswa diminta membawa makanan, minuman, atau snack dengan nama-nama unik yang membingungkan, seperti makanan puting beliung.
Artikel ini menyajikan 50 istilah teka-teki MPLS beserta jawabannya, cocok untuk siswa kelas 7-8 yang ingin memecahkan tugas MPLS dengan mudah.
Apa Itu Teka-Teki MPLS?
Teka-teki MPLS adalah permainan kata yang digunakan panitia untuk menantang kreativitas siswa baru. Istilah seperti makanan puting beliung sebenarnya merujuk pada makanan atau minuman tertentu yang harus ditebak. Tujuannya adalah membuat kegiatan lebih seru, membantu siswa berpikir kritis, dan mempererat keakraban antar siswa.
Teka-teki seperti makanan puting beliung tidak hanya menghibur, tetapi juga melatih siswa untuk berpikir kreatif dan bekerja sama. Dengan memecahkan teka-teki, siswa baru belajar mengenal teman seangkatan dan lingkungan sekolah secara menyenangkan.
50 Istilah Teka-Teki MPLS Beserta Jawabannya
Berikut adalah daftar 50 istilah teka-teki MPLS yang sering muncul, lengkap dengan jawabannya. Istilah makanan puting beliung ada di nomor satu!
Daftar Teka-Teki Makanan, Minuman, dan Snack MPLS
Makanan Puting Beliung: Twister
Penyihir Manis: Sugus
Snack Mobil Mewah: Lexus
Snack Tiga Saudara: Tini Wini Biti
Chiki Bohong: Lays
Bintang Selanjutnya: Nextar
Pipa Berlumpur: Astor
Snack Monyet Petualang: Taro
Roti Merdeka: Roti varian apa saja
Biskuit Ribet: Oreo
Biskuit Lebih Baik: Better
Keju Berputar: Richeese
Chiki Mall: Cheetos
Hati Kenyal: Yupi
Makanan Singa: Leo
Permen Bau: Permen kaki
Chiki Kentut: Oops
Singkong I Love You: Kusuka
Wafer Oli: Top
Permen Serigala: Fox
Biskuit Raja Dangdut: Roma
Bata Lapis: Tango
Coklat Kembar: Coki-Coki
Coklat Marshanda: Cha-Cha
Cokelat Berjerawat: Beng-Beng
Wafer Naik: Top
Ubin Berkacang: SilverQueen
Coklat Gunung: Toblerone
Pelicin Kuning: KitKat
Coklat Rihanna: Cokelat payung
Chiki Orang Kaya: Jetz
Biskuit Dicelup: Oreo
Permen Cium: Chupa Chups
Permen Sik Asik: Ting-Ting
Ayam Upin-Ipin: Ayam paha
Bantal: Tahu
Makanan Spongebob: Krabby Patty (burger)
Telur Mata Kedip: Telur mata sapi
Penyihir Pasir: Sandwich
Spongebob Berwarna Kuning: Tahu kuning
Sayur Cina: Capcai
Sayur Basi: Sayur asem
Ayam Selimut: Ayam goreng tepung
Dodol Sapi: Sosis
Makanan Kesenian: Ketoprak
Guling Berdarah: Sosis dengan saus
Nasi Betawi: Nasi uduk
Rambut Keriting Goreng: Mie goreng
Sayur Popeye: Sayur bayam
Minuman Teletubbies Mencari Keringat: Pocari Sweat
Tips Memecahkan Teka-Teki MPLS
Untuk memecahkan teka-teki seperti makanan puting beliung, ikuti tips berikut:
Pikirkan secara harfiah: Kata “puting beliung” mengacu pada sesuatu yang berputar, seperti makanan Twister.
Hubungkan dengan merek: Banyak teka-teki merujuk pada nama merek, seperti “Singkong I Love You” untuk Kusuka.
Diskusikan dengan teman: Bertanya kepada teman atau kakak kelas dapat membantu menemukan jawaban.
Catat petunjuk: Perhatikan kata-kata unik dalam teka-teki untuk mempersempit kemungkinan.
Kesimpulan
Teka-teki MPLS, seperti makanan puting beliung, membuat kegiatan pengenalan sekolah lebih seru dan interaktif. Dengan daftar 50 istilah di atas, siswa baru dapat lebih siap menghadapi tugas MPLS tanpa kebingungan. Semoga artikel ini membantu kamu memecahkan teka-teki dan menikmati momen MPLS!