50 Istilah Teka-teki MPLS 2025: Makanan Puting Beliung dan Lainnya

Teka-teki MPLS.(Freepik)

MASA Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) adalah momen seru bagi siswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Salah satu kegiatan yang paling dinanti adalah teka-teki MPLS, di mana siswa diminta membawa makanan, minuman, atau snack dengan nama-nama unik yang membingungkan, seperti makanan puting beliung.

Artikel ini menyajikan 50 istilah teka-teki MPLS beserta jawabannya, cocok untuk siswa kelas 7-8 yang ingin memecahkan tugas MPLS dengan mudah.

Apa Itu Teka-Teki MPLS?

Teka-teki MPLS adalah permainan kata yang digunakan panitia untuk menantang kreativitas siswa baru. Istilah seperti makanan puting beliung sebenarnya merujuk pada makanan atau minuman tertentu yang harus ditebak. Tujuannya adalah membuat kegiatan lebih seru, membantu siswa berpikir kritis, dan mempererat keakraban antar siswa.

Mengapa Teka-Teki MPLS Penting?

Teka-teki seperti makanan puting beliung tidak hanya menghibur, tetapi juga melatih siswa untuk berpikir kreatif dan bekerja sama. Dengan memecahkan teka-teki, siswa baru belajar mengenal teman seangkatan dan lingkungan sekolah secara menyenangkan.

50 Istilah Teka-Teki MPLS Beserta Jawabannya

Berikut adalah daftar 50 istilah teka-teki MPLS yang sering muncul, lengkap dengan jawabannya. Istilah makanan puting beliung ada di nomor satu!

Daftar Teka-Teki Makanan, Minuman, dan Snack MPLS

Makanan Puting Beliung: Twister Penyihir Manis: Sugus Snack Mobil Mewah: Lexus Snack Tiga Saudara: Tini Wini Biti Chiki Bohong: Lays Bintang Selanjutnya: Nextar Pipa Berlumpur: Astor Snack Monyet Petualang: Taro Roti Merdeka: Roti varian apa saja Biskuit Ribet: Oreo Biskuit Lebih Baik: Better Keju Berputar: Richeese Chiki Mall: Cheetos Hati Kenyal: Yupi Makanan Singa: Leo Permen Bau: Permen kaki Chiki Kentut: Oops Singkong I Love You: Kusuka Wafer Oli: Top Permen Serigala: Fox Biskuit Raja Dangdut: Roma Bata Lapis: Tango Coklat Kembar: Coki-Coki Coklat Marshanda: Cha-Cha Cokelat Berjerawat: Beng-Beng Wafer Naik: Top Ubin Berkacang: SilverQueen Coklat Gunung: Toblerone Pelicin Kuning: KitKat Coklat Rihanna: Cokelat payung Chiki Orang Kaya: Jetz Biskuit Dicelup: Oreo Permen Cium: Chupa Chups Permen Sik Asik: Ting-Ting Ayam Upin-Ipin: Ayam paha Bantal: Tahu Makanan Spongebob: Krabby Patty (burger) Telur Mata Kedip: Telur mata sapi Penyihir Pasir: Sandwich Spongebob Berwarna Kuning: Tahu kuning Sayur Cina: Capcai Sayur Basi: Sayur asem Ayam Selimut: Ayam goreng tepung Dodol Sapi: Sosis Makanan Kesenian: Ketoprak Guling Berdarah: Sosis dengan saus Nasi Betawi: Nasi uduk Rambut Keriting Goreng: Mie goreng Sayur Popeye: Sayur bayam Minuman Teletubbies Mencari Keringat: Pocari Sweat

Tips Memecahkan Teka-Teki MPLS

Untuk memecahkan teka-teki seperti makanan puting beliung, ikuti tips berikut:

Pikirkan secara harfiah : Kata “puting beliung” mengacu pada sesuatu yang berputar, seperti makanan Twister.

: Kata “puting beliung” mengacu pada sesuatu yang berputar, seperti makanan Twister. Hubungkan dengan merek : Banyak teka-teki merujuk pada nama merek, seperti “Singkong I Love You” untuk Kusuka.

: Banyak teka-teki merujuk pada nama merek, seperti “Singkong I Love You” untuk Kusuka. Diskusikan dengan teman : Bertanya kepada teman atau kakak kelas dapat membantu menemukan jawaban.

: Bertanya kepada teman atau kakak kelas dapat membantu menemukan jawaban. Catat petunjuk: Perhatikan kata-kata unik dalam teka-teki untuk mempersempit kemungkinan.

Kesimpulan

Teka-teki MPLS, seperti makanan puting beliung, membuat kegiatan pengenalan sekolah lebih seru dan interaktif. Dengan daftar 50 istilah di atas, siswa baru dapat lebih siap menghadapi tugas MPLS tanpa kebingungan. Semoga artikel ini membantu kamu memecahkan teka-teki dan menikmati momen MPLS!