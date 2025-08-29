Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

50 Istilah Teka-teki MPLS 2025: Makanan Puting Beliung dan Lainnya

 Gana Buana
29/8/2025 14:32
50 Istilah Teka-teki MPLS 2025: Makanan Puting Beliung dan Lainnya
Teka-teki MPLS.(Freepik)

MASA Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) adalah momen seru bagi siswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Salah satu kegiatan yang paling dinanti adalah teka-teki MPLS, di mana siswa diminta membawa makanan, minuman, atau snack dengan nama-nama unik yang membingungkan, seperti makanan puting beliung.

Artikel ini menyajikan 50 istilah teka-teki MPLS beserta jawabannya, cocok untuk siswa kelas 7-8 yang ingin memecahkan tugas MPLS dengan mudah.

Apa Itu Teka-Teki MPLS?

Teka-teki MPLS adalah permainan kata yang digunakan panitia untuk menantang kreativitas siswa baru. Istilah seperti makanan puting beliung sebenarnya merujuk pada makanan atau minuman tertentu yang harus ditebak. Tujuannya adalah membuat kegiatan lebih seru, membantu siswa berpikir kritis, dan mempererat keakraban antar siswa.

Mengapa Teka-Teki MPLS Penting?

Teka-teki seperti makanan puting beliung tidak hanya menghibur, tetapi juga melatih siswa untuk berpikir kreatif dan bekerja sama. Dengan memecahkan teka-teki, siswa baru belajar mengenal teman seangkatan dan lingkungan sekolah secara menyenangkan.

50 Istilah Teka-Teki MPLS Beserta Jawabannya

Berikut adalah daftar 50 istilah teka-teki MPLS yang sering muncul, lengkap dengan jawabannya. Istilah makanan puting beliung ada di nomor satu!

Daftar Teka-Teki Makanan, Minuman, dan Snack MPLS

  1. Makanan Puting Beliung: Twister
  2. Penyihir Manis: Sugus
  3. Snack Mobil Mewah: Lexus
  4. Snack Tiga Saudara: Tini Wini Biti
  5. Chiki Bohong: Lays
  6. Bintang Selanjutnya: Nextar
  7. Pipa Berlumpur: Astor
  8. Snack Monyet Petualang: Taro
  9. Roti Merdeka: Roti varian apa saja
  10. Biskuit Ribet: Oreo
  11. Biskuit Lebih Baik: Better
  12. Keju Berputar: Richeese
  13. Chiki Mall: Cheetos
  14. Hati Kenyal: Yupi
  15. Makanan Singa: Leo
  16. Permen Bau: Permen kaki
  17. Chiki Kentut: Oops
  18. Singkong I Love You: Kusuka
  19. Wafer Oli: Top
  20. Permen Serigala: Fox
  21. Biskuit Raja Dangdut: Roma
  22. Bata Lapis: Tango
  23. Coklat Kembar: Coki-Coki
  24. Coklat Marshanda: Cha-Cha
  25. Cokelat Berjerawat: Beng-Beng
  26. Wafer Naik: Top
  27. Ubin Berkacang: SilverQueen
  28. Coklat Gunung: Toblerone
  29. Pelicin Kuning: KitKat
  30. Coklat Rihanna: Cokelat payung
  31. Chiki Orang Kaya: Jetz
  32. Biskuit Dicelup: Oreo
  33. Permen Cium: Chupa Chups
  34. Permen Sik Asik: Ting-Ting
  35. Ayam Upin-Ipin: Ayam paha
  36. Bantal: Tahu
  37. Makanan Spongebob: Krabby Patty (burger)
  38. Telur Mata Kedip: Telur mata sapi
  39. Penyihir Pasir: Sandwich
  40. Spongebob Berwarna Kuning: Tahu kuning
  41. Sayur Cina: Capcai
  42. Sayur Basi: Sayur asem
  43. Ayam Selimut: Ayam goreng tepung
  44. Dodol Sapi: Sosis
  45. Makanan Kesenian: Ketoprak
  46. Guling Berdarah: Sosis dengan saus
  47. Nasi Betawi: Nasi uduk
  48. Rambut Keriting Goreng: Mie goreng
  49. Sayur Popeye: Sayur bayam
  50. Minuman Teletubbies Mencari Keringat: Pocari Sweat

Tips Memecahkan Teka-Teki MPLS

Untuk memecahkan teka-teki seperti makanan puting beliung, ikuti tips berikut:

  • Pikirkan secara harfiah: Kata “puting beliung” mengacu pada sesuatu yang berputar, seperti makanan Twister.
  • Hubungkan dengan merek: Banyak teka-teki merujuk pada nama merek, seperti “Singkong I Love You” untuk Kusuka.
  • Diskusikan dengan teman: Bertanya kepada teman atau kakak kelas dapat membantu menemukan jawaban.
  • Catat petunjuk: Perhatikan kata-kata unik dalam teka-teki untuk mempersempit kemungkinan.

Kesimpulan

Teka-teki MPLS, seperti makanan puting beliung, membuat kegiatan pengenalan sekolah lebih seru dan interaktif. Dengan daftar 50 istilah di atas, siswa baru dapat lebih siap menghadapi tugas MPLS tanpa kebingungan. Semoga artikel ini membantu kamu memecahkan teka-teki dan menikmati momen MPLS!

 



Editor : Gana Buana
