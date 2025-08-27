Teka-teki MPLS: Mengungkap Misteri Buah Putri Salju

Headline
TEKA-teki MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) selalu menjadi bagian seru saat ospek sekolah. Salah satu teka-teki yang sering muncul adalah buah putri salju. Apa sebenarnya buah ini? Yuk, kita cari tahu jawabannya dengan cara yang mudah dipahami!
Teka-teki MPLS adalah permainan asah otak yang diberikan panitia ospek untuk menguji kreativitas siswa baru. Biasanya, teka-teki ini berupa nama benda, makanan, atau minuman yang disamarkan dengan istilah unik, seperti buah putri salju. Tujuannya? Membuat siswa berpikir kritis sambil bersenang-senang!
Kata buah putri salju terdengar seperti nama buah yang mewah, tapi sebenarnya ini adalah teka-teki. Dalam cerita dongeng, Putri Salju terkenal dengan apel yang digigitnya. Nah, dalam konteks MPLS, buah putri salju sering merujuk pada apel! Kenapa? Karena apel adalah buah yang identik dengan kisah Putri Salju dalam dongeng.
Berikut beberapa langkah sederhana untuk memecahkan teka-teki buah putri salju:
Selain buah putri salju, ada teka-teki MPLS lain yang juga seru, seperti:
Agar kamu jago memecahkan teka-teki seperti buah putri salju, coba tips berikut:
Selain seru, teka-teki seperti buah putri salju juga punya manfaat, lho:
Teka-teki buah putri salju dalam MPLS sebenarnya merujuk pada apel, buah yang terkenal dari dongeng Putri Salju. Dengan memahami petunjuk dan berpikir sederhana, kamu bisa dengan mudah memecahkan teka-teki ini. Jadi, siapkah kamu menghadapi teka-teki MPLS lainnya? Ayo, asah otakmu dan nikmati keseruannya!
