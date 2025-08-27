Dukungan Air Minum Berkualitas di Maybank Marathon 2025

Ilustrasi(Dok Aqua)

AQUA kembali hadir sebagai official water sponsor dalam ajang Maybank Marathon 2025 di Bali United Training Center (BUTC), Gianyar, Bali. Mengusung tema 'Pace the Future', ajang lari internasional ini menargetkan partisipasi sebanyak 13.000 pelari dari berbagai kategori.

Dalam semangat keberlanjutan dan mendukung gaya hidup aktif dan sehat, Aqua mendukung penuh penyelenggaraan dengan menyediakan air mineral berkualitas bagi para pelari melalui hydration station di sepanjang lintasan, menghadirkan booth edukasi keberlanjutan, serta turut mendukung pengelolaan sampah kemasan paska penyelenggaraan Maybank Marathon 2025, secara bertanggung jawab sebagai bagian dari komitmen terhadap ekonomi sirkular di Bali.



“Partisipasi kami di Maybank Marathon 2025 bukan hanya untuk memastikan kebutuhan hidrasi para pelari terpenuhi, melainkan juga untuk memperkuat komitmen kami terhadap keberlanjutan. Untuk itu, Aqua hadir di berbagai titik hydration station sepanjang lintasan, agar para peserta tetap sehat dan bersemangat hingga garis akhir," ucap Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (27/8).

Di saat yang sama, sambung Arif, Aqua juga mengajak untuk peserta mengelola sampah kemasan secara bertanggung jawab dan memperkenalkan konsep ekonomi sirkular yang diyakini dapat diterapkan secara nyata di Bali.

Baca juga : PBB: 1 dari 4 Orang di Dunia Kekurangan Akses ke Air Minum yang Aman

"Hal ini kami lakukan dengan harapan agar peserta dapat memahami bahwa aspek kesehatan tidak hanya dilakukan dengan berolahraga seperti berlari, tapi juga sangat penting untuk mengonsumsi air mineral yang berkualitas danjuga menjaga kesehatan lingkungan dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab," terang dia.



Aqua percaya bahwa ekonomi sirkular bukan hanya konsep, tetapi solusi nyata yang bisa diterapkan di Bali. Dengan pendekatan ini, sampah plastik dapat di proses kembali menjadimenjadi bahan baku kemasan produk baru atau barang lain yang memberikan nilai ekonomi. Inisiatif ini juga sejalan dengan kampanye #BijakBerplastik dan pengelolaan sampah dilakukan bersama dengan Mahkota Giovey Abadi selaku mitra pengolahan sampah yang ditunjuk oleh pihak Maybank Marathon.

Aqua percaya bahwa ekonomi sirkular tidak hanya konsep, tetapi solusi nyata yang bisa diterapkan di Bali. Dengan pendekatan ini, sampah plastik tidak lagi dianggap sebagai limbah, melainkan sebagai sumber daya yang dapat diproses kembali dan memberikan nilai ekonomi.

“Dengan menyediakan air berkualitas dan menghadirkan edukasi lingkungan, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya hidrasi dan tanggung jawab terhadap sampah plastik” tambah Arif.



Inisiatif yang membuat tahun ini berbeda, Aqua menghadirkan booth edukasi keberlanjutan yang dapat dikunjungi oleh peserta. Di dalam booth tersebut terdapat vending machine interaktif yang menjelaskan proses inovasi Aqua Life, produk Aqua dengan kemasan 100% dari material daur ulang dan 100% dapat di daur ulang, yang juga menjelaskan rangkaian proses daur ulang dan gambaran proses hadirnya Aqua Life. Melalui pengalaman langsung ini, peserta diajak memahami keunggulan air mineral Aqua dan pentingnya memilih produk yang tidak hanya sehat, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan.



Sementara itu, Project Director Maybank Marathon Widya Permana menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi ini. Maybank sangat mengapresiasi dukungan Aqua pada penyelenggaraan Maybank Marathon 2025, termasuk upaya edukasi dan pengumpulan sampah di sekitar lokasi lomba lari yang menjadikan event Maybank senantiasa ramah lingkungan.

"Aspek hidrasi dan keberlanjutan adalah dua elemen penting yang sangat relevan bagi para pelari dan krusial untuk kesuksesan event ini. Kolaborasi ini tidak hanya memastikan peserta tetap terhidrasi dengan baik, tetapi juga menunjukkan bahwa olahraga dan pelestarian lingkungan bisa berjalan beriringan. Kolaborasi ini mencerminkan kepedulian pelaku sektor makanan-minuman dan perbankan dalam mendukung agenda keberlanjutan yang selaras dengan strategi Maybank Group M25+ untuk menjadi pemimpin ESG di kawasan ASEAN," pungkasnya.



Sejak 2018, Aqua telah menjadikan Bali sebagai fokus utama dalam menerapkan berbagai inisiatif keberlanjutan. Melalui kolaborasi multipihak, Aqua telah berhasil memberdayakan lebih dari 25.000 pemulung secara nasional. Didukung dengan ekosistem pengumpulan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mencakup 100 bank sampah binaan, 11 collection center, 3TPST, 32 TPS3R, dan 10 mitra recycling business unit secara kolektif, AQUA juga berhasil mengumpulkan lebih dari 31.500 ton sampah plastik setiap tahunnya. (E-4)