3 Cara Mengatasi Air Sumur Bor Keruh

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
SUMUR bor adalah jenis sumur yang dibuat dengan cara mengebor tanah menggunakan mesin bor untuk mendapatkan sumber air bersih dari lapisan tanah dalam.
Sumur bor merupakan solusi modern untuk mendapatkan air tanah yang lebih bersih dan stabil, terutama di daerah padat penduduk atau tanah yang sulit digali.
Keruh karena lumpur atau pasir, biasanya pompa menyedot endapan dasar sumur.
Keruh karena zat besi atau mangan, air berwarna kuning kemerahan atau kehitaman.
Keruh karena bakteri atau organik, air berbau atau berasa tidak enak.
Keruh setelah hujan, kemungkinan sumur kurang dalam atau dinding sumur bocor.
1. Pembersihan dan Penyedotan Ulang
2. Perbaiki Kedalaman atau Saringan Pompa
3. Gunakan Tabung Filter atau Saringan Air
4. Endapkan Air di Bak Penampung
5. Tambahkan Tawas atau Kaporit
6. Pemeriksaan Sumur
Jika setelah semua cara di atas air masih tetap keruh, kemungkinan sumber air memang tercemar dari lapisan tanah. Solusinya, sumur perlu dibor ulang lebih dalam atau gunakan air PDAM sebagai alternatif. (Z-4)
BPBD dan Dinas Perkimta akan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan penanganan kekeringan dapat dilakukan secara efektif.
Program pembangunan sumur bor ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang digagas Bank Woori Saudara bersama Human Initiative.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meresmikan pengoperasian 2.664 titik air atau sumur bor di seluruh Indonesia, termasuk 389 titik air di NTT.
Sumur bor di Desa Bukit Samang, Majene, Sulawesi Barat mengeluarkan gas dan menghebohkan warga setempat.
Harapannya, para santri dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat tersebut sehingga berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan di lingkungan pesantren.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved