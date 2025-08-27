Headline
Sejarah Baru Perhajian Indonesia

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.

3 Cara Mengatasi Air Sumur Bor Keruh

Reynaldi Andrian Pamungkas
27/8/2025 18:30
3 Cara Mengatasi Air Sumur Bor Keruh
Warga mengambil air bersih di sumur bor yang dibangun TNI Angkatan Darat di Kamp Pengungsi Noelbaki, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur(MI/PALCE AMALO)

SUMUR bor adalah jenis sumur yang dibuat dengan cara mengebor tanah menggunakan mesin bor untuk mendapatkan sumber air bersih dari lapisan tanah dalam.

Sumur bor merupakan solusi modern untuk mendapatkan air tanah yang lebih bersih dan stabil, terutama di daerah padat penduduk atau tanah yang sulit digali.

Berikut Cara Mengatasi Air Sumur Bor Keruh

1. Identifikasi Penyebab Air Keruh

Keruh karena lumpur atau pasir, biasanya pompa menyedot endapan dasar sumur.
Keruh karena zat besi atau mangan, air berwarna kuning kemerahan atau kehitaman.
Keruh karena bakteri atau organik, air berbau atau berasa tidak enak.
Keruh setelah hujan, kemungkinan sumur kurang dalam atau dinding sumur bocor.

Baca juga : Atasi Kekeringan di Tangsel Siapkan Sumur Bor dan Distribusi Air Bersih untuk Warga

2. Cara Mengatasi Air Sumur Bor Keruh

1. Pembersihan dan Penyedotan Ulang

  • Gunakan pompa untuk menyedot lumpur hingga air kembali jernih.
  • Bisa dilakukan beberapa kali, terutama pada sumur bor baru.

2. Perbaiki Kedalaman atau Saringan Pompa

  • Pastikan pipa hisap tidak terlalu dekat dasar sumur.
  • Pasang saringan agar pasir halus tidak ikut tersedot.

3. Gunakan Tabung Filter atau Saringan Air

Baca juga : Bank Woori Saudara Lakukan CSR Aksi Pemenuhan Air Bersih di Desa Citayam

  • Filter pasir mangan, untuk mengatasi zat besi dan mangan.
  • Filter karbon aktif, untuk menghilangkan bau, warna, dan rasa.
  • Filter sediment, untuk menyaring partikel lumpur dan pasir.

4. Endapkan Air di Bak Penampung

  • Biarkan air diendapkan 4 sampai 12 jam sebelum dipakai.
  • Setelah endapan turun, air di atasnya lebih jernih.

5. Tambahkan Tawas atau Kaporit

  • Tawas untuk mengikat kotoran sehingga cepat mengendap.
  • Kaporit untuk membunuh bakteri dan kuman penyebab keruh.

6. Pemeriksaan Sumur

  • Jika air selalu keruh setelah hujan, kemungkinan ada kebocoran dinding sumur, perlu perbaikan atau penyemenan ulang atau menambah kedalaman.

3. Pencegahan Jangka Panjang

  • Jangan buang limbah rumah tangga dekat sumur.
  • Tutup rapat bagian atas sumur bor agar tidak tercemar.
  • Lakukan perawatan filter secara rutin.
  • Jika memungkinkan, gunakan mesin pengolahan air rumah tangga.

Jika setelah semua cara di atas air masih tetap keruh, kemungkinan sumber air memang tercemar dari lapisan tanah. Solusinya, sumur perlu dibor ulang lebih dalam atau gunakan air PDAM sebagai alternatif. (Z-4)



Editor : Reynaldi
