Berikut Keutamaan Doa Kedua Orang Tua(freepik)

DOA kedua orang tua adalah doa yang dipanjatkan seorang anak kepada Allah SWT untuk memohon ampunan, kasih sayang, dan kebaikan bagi ayah dan ibunya, baik ketika masih hidup maupun setelah wafat.

Doa ini termasuk bentuk birrul walidain yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan, Rasulullah SAW bersabda bahwa salah satu amal yang tidak terputus setelah manusia meninggal adalah doa anak yang saleh untuk kedua orang tuanya.

Berikut 6 Keutamaan Doa Kedua Orang Tua

1. Bentuk Birrul Walidain

Mendoakan orang tua termasuk salah satu cara terbesar berbakti, bahkan setelah mereka wafat.

2. Mendapat Ridha Allah

Ridha orang tua sangat erat dengan ridha Allah. Dengan mendoakan mereka, kita menunjukkan rasa syukur dan bakti.

3. Mengalirkan Pahala untuk Orang Tua

Doa anak yang saleh menjadi amalan yang terus mengalir pahalanya untuk orang tua (HR. Muslim).

4. Dikabulkan Lebih Mudah oleh Allah

Doa seorang anak untuk orang tuanya termasuk doa mustajab dan sangat Allah cintai.

5. Menenangkan Hati & Menghilangkan Dosa

Mendoakan orang tua membuat hati anak lebih tenang, penuh kasih sayang, serta menjadi penghapus dosa.

6. Mendapat Doa Balasan dari Malaikat

Saat anak mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, malaikat akan mendoakan kebaikan kembali untuk sang anak.

Berikut Bacaan Doa Kedua Orang Tua

Bacaan Arab

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Bacaan Latin

Rabbighfir lii waliwaalidayya warhamhumaa kamaa rabbayaanii shaghiiraa

Artinya

“Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil.” (QS. Al-Isra: 24)

Doa ini bisa dibaca setiap selesai sholat, dalam sujud, atau kapan pun teringat orang tua. Doa kedua orang tua adalah bentuk cinta, syukur, dan bakti anak kepada ayah dan ibunya.

Dengan doa ini, seorang anak tidak hanya berbuat baik ketika orang tua masih hidup, tetapi juga tetap bisa berbakti setelah mereka meninggal. (Z-4)