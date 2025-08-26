6 Keutamaan Doa Kedua Orang Tua

Headline
DOA kedua orang tua adalah doa yang dipanjatkan seorang anak kepada Allah SWT untuk memohon ampunan, kasih sayang, dan kebaikan bagi ayah dan ibunya, baik ketika masih hidup maupun setelah wafat.
Doa ini termasuk bentuk birrul walidain yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan, Rasulullah SAW bersabda bahwa salah satu amal yang tidak terputus setelah manusia meninggal adalah doa anak yang saleh untuk kedua orang tuanya.
Mendoakan orang tua termasuk salah satu cara terbesar berbakti, bahkan setelah mereka wafat.
Ridha orang tua sangat erat dengan ridha Allah. Dengan mendoakan mereka, kita menunjukkan rasa syukur dan bakti.
Doa anak yang saleh menjadi amalan yang terus mengalir pahalanya untuk orang tua (HR. Muslim).
Doa seorang anak untuk orang tuanya termasuk doa mustajab dan sangat Allah cintai.
Mendoakan orang tua membuat hati anak lebih tenang, penuh kasih sayang, serta menjadi penghapus dosa.
Saat anak mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, malaikat akan mendoakan kebaikan kembali untuk sang anak.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Rabbighfir lii waliwaalidayya warhamhumaa kamaa rabbayaanii shaghiiraa
Artinya
“Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil.” (QS. Al-Isra: 24)
Doa ini bisa dibaca setiap selesai sholat, dalam sujud, atau kapan pun teringat orang tua. Doa kedua orang tua adalah bentuk cinta, syukur, dan bakti anak kepada ayah dan ibunya.
Dengan doa ini, seorang anak tidak hanya berbuat baik ketika orang tua masih hidup, tetapi juga tetap bisa berbakti setelah mereka meninggal. (Z-4)
Dalam agama Islam, seorang anak diperintahkan untuk menjadi anak yang saleh terhadap kedua orangtuanya. Seorang anak juga dianjurkan untuk selalu mendoakan kedua orangtuanya.
