13 Dampak Sering Mengurung Diri dalam Kamar

MENGURUNG diri adalah keadaan ketika seseorang dengan sengaja membatasi diri untuk tidak berinteraksi dengan lingkungan sekitar, baik dengan keluarga, teman, maupun masyarakat, biasanya dengan cara berdiam diri di satu tempat.
Mengurung diri bisa bermanfaat sesaat untuk menenangkan pikiran, tapi jika berlebihan justru berdampak buruk bagi kesehatan mental, fisik, dan hubungan sosial.
Berkurangnya interaksi dengan orang lain membuat hubungan sosial renggang.
Suasana kamar yang monoton bisa memperburuk mood.
Terlalu sering menyendiri bisa menimbulkan rasa takut bertemu orang.
Menyebabkan kekurangan vitamin D yang penting untuk tulang dan imun.
Ritme sirkadian terganggu karena kurang cahaya alami.
Kurang bergerak menurunkan daya tahan tubuh.
Karena sering rebahan dan jarang aktivitas fisik.
Akibat terlalu lama menatap layar HP atau laptop di kamar.
Kebiasaan pasif membuat produktivitas menurun.
Rasa jenuh bisa memicu mudah marah atau tersinggung.
Makin lama makin sulit beradaptasi di lingkungan luar.
Seperti depresi kronis atau gangguan kecemasan.
Terlalu sering menyendiri bisa membuat hidup terasa hampa.
Sesekali menyendiri boleh untuk menenangkan diri, tapi jika terlalu sering, justru merugikan kesehatan.
Disarankan tetap seimbang antara waktu pribadi dan interaksi sosial, serta rutin beraktivitas di luar ruangan. (Z-4)
