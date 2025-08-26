Headline
26/8/2025 21:19
Misteri Titik Koordinat 0,0 di Bumi: Apa yang Tersembunyi di Sana?
Tiktik Koordinat 0,0.(Dok. Freepik)

Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang ada di titik koordinat 0° lintang, 0° bujur di peta dunia? Lokasi ini memang ada di dunia nyata, tepat di tengah Samudra Atlantik, di Teluk Guinea, tidak jauh dari pesisir Afrika Barat. Namun, berbeda dengan dugaan banyak orang, tidak ada pulau, kota, atau rahasia besar di sana.

Koordinat (0,0) sering disebut sebagai “Null Island”, meskipun tidak ada daratan sama sekali. Istilah ini muncul karena sistem komputer dan perangkat GPS biasanya menggunakan titik tersebut sebagai lokasi default ketika data posisi hilang atau error. Akibatnya, seolah-olah ribuan data koordinat “salah alamat” berakhir di lokasi yang sama.

Meskipun hanya berupa laut dalam, lokasi ini bukan sepenuhnya kosong. Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat (NOAA) menempatkan sebuah buoy pemantau iklim di area tersebut. Alat ini merekam data penting tentang kondisi laut, suhu, hingga pola cuaca, sehingga berperan besar dalam penelitian iklim global.

Dengan kata lain, “Null Island” bukanlah pulau misterius, melainkan titik koordinat unik yang menjadi legenda di dunia pemetaan digital sekaligus lokasi penting untuk sains kelautan. (Z-10)

Sumber:

  • National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) – Global Drifter Program
  • GIS Geography – "What is Null Island?"
  • BBC – "The Story of Null Island"



Editor : Gana Buana
