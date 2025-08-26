14 Fitur Mozilla Firefox yang Jarang Diketahui

A- A+

Berikut Fitur Mozilla Firefox(freepik)

MOZILLA Firefox adalah salah satu web browser populer yang bersifat gratis, open-source, dan lintas platform.

Browser ini dikembangkan oleh Mozilla Foundation bersama anak perusahaannya, Mozilla Corporation.

Berikut 14 Fitur Mozilla Firefox

1. Picture in Picture Mode

Bisa menonton video dalam jendela kecil mengambang di atas aplikasi lain.

2. Reader Mode

Menghapus iklan, sidebar, dan elemen mengganggu untuk membaca artikel lebih nyaman.

3. Pocket Integration

Simpan artikel atau video langsung ke Pocket untuk dibaca nanti, bahkan offline.

4. Multi-Account Containers

Memisahkan akun atau identitas misalnya akun kerja dan pribadi dalam tab berbeda tanpa bentrok.

5. Built-in Screenshot Tool

Ambil tangkapan layar langsung dari browser tanpa ekstensi tambahan.

6. Firefox Monitor

Memberi tahu jika email atau akun kita pernah bocor dalam kebocoran data.

7. Tracking Protection

Melindungi dari iklan pelacak dan skrip berbahaya agar lebih aman & cepat.

8. Send Tab to Device

Kirim tab dari PC ke HP atau sebaliknya lewat akun Firefox.

9. Customizable Toolbar

Toolbar bisa diatur sesuai kebutuhan, pindah-pindah ikon, tambah atau hapus fitur.

10. Firefox Sync

Sinkronisasi bookmark, password, history, dan tab di berbagai perangkat.

11. Search Keywords

Bisa atur kata kunci khusus untuk mesin pencari berbeda, misalnya ketik yt musik langsung ke YouTube.

12. Tab Groups via Extensions

Mengelompokkan tab agar tidak berantakan, mirip fitur bawaan di browser lain.

13. Reader View Voice

Artikel di Reader Mode bisa dibacakan dengan suara.

14. HTTPS Only Mode

Memaksa semua koneksi web menggunakan HTTPS untuk keamanan maksimal.

Dengan fitur-fitur ini, Firefox tidak hanya cepat dan ringan, tapi juga aman serta fleksibel untuk kebutuhan kerja maupun hiburan. (Z-4)