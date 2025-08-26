14 Fitur Mozilla Firefox yang Jarang Diketahui

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
MOZILLA Firefox adalah salah satu web browser populer yang bersifat gratis, open-source, dan lintas platform.
Browser ini dikembangkan oleh Mozilla Foundation bersama anak perusahaannya, Mozilla Corporation.
Bisa menonton video dalam jendela kecil mengambang di atas aplikasi lain.
Menghapus iklan, sidebar, dan elemen mengganggu untuk membaca artikel lebih nyaman.
Simpan artikel atau video langsung ke Pocket untuk dibaca nanti, bahkan offline.
Memisahkan akun atau identitas misalnya akun kerja dan pribadi dalam tab berbeda tanpa bentrok.
Ambil tangkapan layar langsung dari browser tanpa ekstensi tambahan.
Memberi tahu jika email atau akun kita pernah bocor dalam kebocoran data.
Melindungi dari iklan pelacak dan skrip berbahaya agar lebih aman & cepat.
Kirim tab dari PC ke HP atau sebaliknya lewat akun Firefox.
Toolbar bisa diatur sesuai kebutuhan, pindah-pindah ikon, tambah atau hapus fitur.
Sinkronisasi bookmark, password, history, dan tab di berbagai perangkat.
Bisa atur kata kunci khusus untuk mesin pencari berbeda, misalnya ketik yt musik langsung ke YouTube.
Mengelompokkan tab agar tidak berantakan, mirip fitur bawaan di browser lain.
Artikel di Reader Mode bisa dibacakan dengan suara.
Memaksa semua koneksi web menggunakan HTTPS untuk keamanan maksimal.
Dengan fitur-fitur ini, Firefox tidak hanya cepat dan ringan, tapi juga aman serta fleksibel untuk kebutuhan kerja maupun hiburan. (Z-4)
Browser ini dikenal karena kecepatan, keamanan, dan komitmennya terhadap privasi penggunanya. Firefox tersedia untuk berbagai platform, termasuk Windows, macOS
