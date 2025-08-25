Ini Syarat Astronomy Goes To School untuk Siswa SD

Planetarium & Observatorium Jakarta kembali mengajak siswa SD kelas 5-6 di DKI Jakarta belajar astronomi lewat program gratis "Astronomy Goes To School". (MI/Usman Iskandar)

PLANETARIUM dan Observatorium Jakarta kembali hadir menyapa para pelajar melalui program "Astronomy Goes To School". Program ini mengajak tim Planetarium untuk mengunjungi sekolah di wilayah DKI Jakarta untuk memberikan edukasi seputar astronomi. Periode pelaksanaan program berlangsung dari 28 Agustus hingga 2 Desember.

Pilihan Kegiatan Menarik

Terdapat tiga jenis kegiatan yang bisa dipilih sekolah, yaitu:

Pertunjukan Planetarium Mini (Indoor): Simulasi langit malam di dalam kubah mini selama 15-25 menit. Kuota peserta 20-25 orang per sesi.

Paparan Materi Astronomi (Indoor): Presentasi materi astronomi menggunakan PowerPoint selama 45 menit, diikuti sesi tanya jawab 15 menit. Kuota maksimal 70 peserta.

Peneropongan Matahari (Outdoor): Mengamati Matahari menggunakan teleskop khusus dengan filter, dipandu oleh petugas. Kegiatan ini hanya bisa dilakukan saat cuaca cerah.

Syarat dan Ketentuan Pendaftaran

Berikut adalah syarat dan ketentuan bagi sekolah yang ingin mendaftar:

Sekolah harus berada di wilayah DKI Jakarta dan pesertanya merupakan siswa SD kelas 5 atau 6.

Jumlah peserta maksimal 70 siswa per hari.

Sekolah harus menyiapkan ruangan tertutup minimal 6x6 meter dengan tinggi 3 meter untuk pertunjukan Planetarium Mini, atau ruang kelas yang cukup untuk Paparan Materi Astronomi.

Sekolah juga wajib menyediakan daya listrik minimal 5.000 watt, proyektor, layar, dan sound system jika memilih kegiatan Paparan Materi.

Untuk Pertunjukan Planetarium Mini, sekolah harus menyediakan transportasi untuk mengangkut peralatan.

Pendaftaran dilakukan paling lambat 7 hari sebelum tanggal pelaksanaan.

Tanggal pelaksanaan dan ketersediaan jadwal bisa dilihat di Kalender Astronomy Goes to School. Jadwal yang tersedia ditandai dengan status "Tersedia".

Pihak sekolah diwajibkan membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan kegiatan.

Cara Pendaftaran

Baca dan pahami seluruh persyaratan kegiatan.

Cek ketersediaan tanggal pada Kalender Astronomy Goes to School.

Siapkan berkas yang diperlukan, seperti Surat Permohonan Kegiatan dan Lembar Pernyataan Persetujuan Peserta.

Isi formulir pendaftaran dan unggah berkas-berkas tersebut.

Pihak Planetarium akan menjadwalkan kunjungan setelah formulir lengkap dan benar.

Pantau status pendaftaran secara berkala melalui Kalender.

Nama sekolah yang terjadwal akan muncul di Kalender, diikuti konfirmasi dari narahubung Planetarium.

Jika terjadi pembatalan, pihak sekolah wajib menginformasikan kepada narahubung paling lambat H-5 dari hari kegiatan.



Semua kegiatan ini gratis atau tidak dipungut biaya. Untuk informasi lebih lanjut, sekolah dapat menghubungi pihak Planetarium dan Observatorium Jakarta. (Instagram Planetarium/Z-2)