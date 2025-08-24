Ajak Masyarakat Indonesia Bergerak melalui Gerakan Terapi Kesehatan

Ilustrasi(Dok ist)

SEDIKITNYA 5.000 pegiat dan pecinta gerakan olah tubuh terapi kesehatan Ling Tien Kung yang tergabung dalam komunitas Eltekers Indonesia Sejahtera dari 158 sasana menggelar latihan bersama untuk merayakan hari ulang tahun pertama merekadi Stadion Universitas Indonesia (UI), Depok, Minggu (24/8)..

Ketua Umum Eltekers Indonesia Sejahtera dr Achmad Mediana menjelaskan kegiatan yang digelar dari kerja sama komunitas Eltekers Indonesia Sejahtera bersama Kelompok Riset Psikologi Olahraga dan Latihan Fakultas Psikologi UI ini ingin mendorong masyarakat Indonesia semakin sehat dan kuat melalui gerakan terapi kesehatan.

Ia menjelaskan dari sisi kesehatan, segala gerakan Ling Tien Kung akan menghasilkan panas, atau bahasa kedokterannya adalah vasodilatasi. "Dengan vasodilatasi, membuat pembunuh darah melebar, sehingga terjadi perbaikan-perbaikan seluruh sel. Bayangkan, sel-sel yang sudah rusak terjadi perbaikan. Dampaknya yakni terjadi perbaikan-perbaikan untuk menstabilkan organ tubuh," jelas Achmad.

Baca juga : Pegiat dan Pecinta Ling Tien Kung Gaungkan Hidup Sehat

"Ini juga akan berimbas pada upaya membantu penyembuhan penyakit yang beragam. Misalnya, masalah otot dan tulang. Ada pasien stroke yang nggak bisa naik tangannya, jadi bisa naik. Kemudian juga masalah metabolisme. Beberapa pasien diabetes, hipertensi, sekarang sudah banyak yang tidak pakai obat lagi. Ada juga yang sudah dijadwakan operasi dengkul, tiba-tiba rasa sakitnya hilang," terang Achmad.

Ia menjelaskan idealnya, menurut WHO, gerakan terapi Ling Tien Kung dilakukan selama 150 menit dalam satu minggu. "Kalau dikira-kira, 3 kali selama satu minggu, idealnya 41 menit tiap kali melakukan terapi. Namun, kembali lagi, semuanya sesuai dengan kemampuan," paparnya.

Ia berharap komunitas Eltekers Indonesia Sejahtera melalui gerakan terapi Ling Tien Kung bisa berkontribusi mewujudkan masyarakat Indonesia sehat paripurna (sehat fisik, emosi, sosial, spiritual, dan ekonomi), cerdas, produktif, mandiri, dan sejahtera.

Baca juga : Komunitas untuk Memahami Teknologi Mobil Listrik

Ketua Panitia HUT ke-1 Eltekers Indonesia Sejahtera Prof Ali Nina Liche Seniati mengatakan pada acara ulang tahun pertama kali ini diikuti dari 158 sasana yang tersebar di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sumatera, dari usia 40-70 tahun.

Menurut dia, gerakan olah tubuh terapi kesehatan Ling Tien Kung tidak hanya memberikan manfaat positif dari sisi kesehatan medis, tapi juga memberikan manfaat positif dari sisi psikologis.

"Dari sisi psikologis, kegiatan jenis apapun olahraga masyarakat bila dilakukan bersama-sama dan berkumpul itu kemudian orang merasa gembira. Di situ akan muncul kesehatannya secara psikologis," kata guru besar Psikologi UI tersebut.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Adil Hakim sangat mendukung upaya komunitas Eltekers Indonesia Sejahtera untuk mengajak masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam Gerakan Indonesia Aktif.

"ELtekers diharapkan dapat meningkatkan angka kesehatan masyarakat Indonesia. Peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat merupakan komponen vital dalam pembangunan sumber daya manusia," kata Adil.

Wakil Ketua Panitia HUT ke-1 Eltekers Indonesia Sejahtera Sri Waluyo menambahkan dari sejumlah testimoni pegiat dan pecinta gerakan Ling Tien Kung mendapatkan energi positif usai melakulan Ling Tien Kung.

"Ada yang susah tidur jadi mudah tidur, dan yang semula gangguan pencernaan kini jadi membaik. Jadi, saya mengajak masyarakat bisa melakukan gerakan olah tubuh terapi kesehatan Ling Tien Kung dengan rutin, mulai dari anak-anak hingga lansia," terang Sri.

Ketua Bidang Usaha Eltekers Indonesia Sejahtera Uci Nasution menambahkan latihan bersama kali ini juga sebagai sarana untuk mewujudkan sehat secara ekonomi.

Pasalnya, ada sejumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dilibatkan untuk menggerakkan potensi ekonomi mereka melalui bazar produk-produk UMKM. (H-2)

