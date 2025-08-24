Perjalanan tak Terduga Menuju Kursi Legislatif

Wakil Walikota Pangkalpinang Dessy Ayustrina.(Dok Pribadi)

TIDAK pernah terpikir di benak Dessy Ayutrisna yang akrab disapa Cece Dessy untuk terjun ke dunia politik. Setelah resmi menikah dengan Muhammad Irwansyah pada 2007 silam, Dessy praktis mengabdikan dirinya sebagai ibu rumah tangga. Menurutnya, menjadi ibu rumah tangga adalah tugas mulia.

Tapi, takdir membawanya ke dunia politik pada 2024, saat dia akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak ayah mertua dan suaminya, sebagai wakil rakyat di DPRD Pangkalpinang.

”Ayah mertua saya, Sofyan Rebuin adalah mantan Wali Kota Pangkalpinang 1993-1998, lalu terpilih lagi pada 1998-2003. Lalu pada 2013-2018 suami saya menjadi Wali Kota Pangkalpinang,” ucapnya dalam keterangan resmi, Minggu (24/8).

Tak heran, saat dirinya diberi kepercayaan oleh PDI Perjuangan (PDIP) untuk mencalonkan diri sebagai calon Wakil Wali Kota Pangkalpinang, tawaran itu langsung dibarengi dukungan penuh dari seluruh keluarga besar. Ya, bukan hanya keluarga inti yang mendukung, keluarga besar kedua belah pihak memberikan motivasi agar wanita berdarah Tionghoa-Melayu itu maju pencalonan.

Awalnya dia sempat ragu, apakah bisa memenuhi ekspektasi partai dan juga warga Pangkalpinang. Tapi dukungan penuh keluarga besar membuat dirinya yakin. Bahkan, seluruh keluarga siap turun tangan membantu perjuangannya.

”Mereka mendukung penuh pencalonan saya dan meyakini bahwa saya pasti bisa mengemban amanah masyarakat. Ini menjadi dorongan energi buat saya,” ujar ibu dua orang anak yang gemar jogging ini.

Politisi PDIP itu akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatan legislatif DPRD Pangkalpinang dan meneruskan pengabdiannya di eksekutif sebagai calon Wali Kota Pangkalpinang berpasangan dengan Saparudin.

”Ini tugas besar yang saya terima. Pangkalpinang adalah kota kelahiran saya. Saya berkomitmen menata kembali kota ini agar masyarakat merasa nyaman, aman, dan bahagia,” ucapnya. (E-4)