Doa Selamat: Bacaan, Arti, dan Keutamaannya untuk Kehidupan Sehari-hari

Ilustrasi(freepik)

Doa selamat adalah doa yang sering dipanjatkan umat Islam untuk memohon keselamatan, keberkahan, dan perlindungan dari Allah SWT dalam berbagai aspek kehidupan. Doa ini biasanya dibaca dalam acara-acara penting seperti pernikahan, kelahiran, atau perjalanan. Artikel ini akan membahas bacaan doa selamat, artinya, serta keutamaannya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

Pengertian Doa Selamat

Doa selamat adalah permohonan kepada Allah SWT agar diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Doa ini mencakup perlindungan dari bencana, musibah, dan segala bentuk keburukan, serta harapan untuk keberkahan dalam hidup. Membaca doa selamat mencerminkan keimanan dan ketawakalan seorang Muslim kepada Allah.

Bacaan Doa Selamat

Berikut adalah salah satu bacaan doa selamat yang umum digunakan:

Teks Arab:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ سَلاَمَةً فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَعَافِيَةً فِي الْجَسَدِ، وَزِيَادَةً فِي الْعِلْمِ، وَبَرَكَةً فِي الرِّزْقِ، وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ، وَرَحْمَةً عِنْدَ الْمَوْتِ، وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ

Teks Latin:

Allahumma inna nas'aluka salaamatan fid diin wad dunyaa wal aakhirah, wa 'aafiyatan fil jasad, wa ziyaadatan fil 'ilmi, wa barakatan fir rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut.

Arti:

Ya Allah, kami memohon kepada-Mu keselamatan dalam agama, dunia, dan akhirat, kesehatan pada jasad, tambahan ilmu, keberkahan dalam rezeki, taubat sebelum kematian, rahmat saat kematian, dan ampunan setelah kematian.

Referensi Al-Qur'an dan Hadits

Doa selamat memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam. Salah satu ayat Al-Qur'an yang mendukung pentingnya memohon keselamatan adalah:

Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 201:

Teks Arab:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Teks Latin:

Wa minhum man yaquulu rabbanaa aatinaa fid dunyaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa 'adzaaban naar.

Arti:

Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka."

Selain itu, dalam sebuah hadits shahih, Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya memohon perlindungan. Dalam Hadits Riwayat Muslim No. 2723, Rasulullah SAW bersabda:

Teks Arab:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

Teks Latin:

Kana rasulullahi shallallahu 'alaihi wa sallam yata'awwadzu min jahdil bala' wa darakisy syaqa' wa suu'il qada' wa syamaatatil a'daa'.

Arti:

Rasulullah SAW sering berlindung dari beratnya cobaan, celaka yang menyedihkan, buruknya takdir, dan ejekan musuh.

Keutamaan Membaca Doa Selamat

Membaca doa selamat memiliki banyak manfaat, di antaranya:

Perlindungan dari Bahaya: Doa ini memohon perlindungan dari musibah dan keburukan.

Doa ini memohon perlindungan dari musibah dan keburukan. Keberkahan Hidup: Meminta keberkahan dalam rezeki, ilmu, dan kesehatan.

Meminta keberkahan dalam rezeki, ilmu, dan kesehatan. Ketenangan Hati: Membaca doa membantu menenangkan jiwa karena keyakinan bahwa Allah adalah pelindung.

Membaca doa membantu menenangkan jiwa karena keyakinan bahwa Allah adalah pelindung. Persiapan Akhirat: Doa ini mencakup permohonan ampunan dan rahmat di akhirat.

Kapan Doa Selamat Dibaca?

Doa selamat dapat dibaca kapan saja, terutama pada momen-momen berikut:

Saat memulai perjalanan jauh untuk memohon keselamatan.

Pada acara syukuran, seperti pernikahan atau kelahiran anak.

Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas penting.

Saat menghadapi situasi sulit untuk meminta perlindungan Allah.

Cara Mengamalkan Doa Selamat

Untuk mengamalkan doa selamat, ikuti langkah-langkah berikut:

Bersuci dengan berwudu agar doa lebih khusyuk. Menghadap kiblat sebagai bentuk penghormatan. Membaca doa dengan penuh keyakinan dan kekhusyukan. Mengakhiri doa dengan membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW.

Penutup

Doa selamat adalah wujud keimanan seorang Muslim dalam memohon perlindungan dan keberkahan dari Allah SWT. Dengan membaca doa ini, kita menyerahkan segala urusan kepada-Nya sambil berusaha menjalani hidup dengan penuh kebaikan. Semoga artikel ini membantu Anda memahami bacaan, arti, dan keutamaan doa selamat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.