6 Keutamaan Doa Selamat Dunia Akhirat, Lengkap dengan Bacaannya

Berikut Keutamaan Doa Selamat Dunia Akhirat(freepik)

DOA Selamat Dunia Akhirat adalah doa yang dipanjatkan seorang muslim untuk memohon perlindungan, keberkahan, dan keselamatan hidup di dunia serta keselamatan di akhirat kelak.

Doa ini berisi permintaan kepada Allah agar diberi kebaikan dunia berupa rezeki, kesehatan, ketentraman, dan iman yang terjaga, serta kebaikan akhirat berupa ampunan, rahmat, dan dijauhkan dari siksa neraka.

Berikut 6 Keutamaan Doa Selamat Dunia Akhirat

Memohon perlindungan dari segala keburukan di dunia, seperti penyakit, bencana, fitnah, dan kesulitan hidup. Memohon keselamatan iman dan amal, agar tetap istiqamah hingga akhir hayat. Memohon rezeki yang berkah dan halal, sehingga hidup lebih tenang. Memohon ampunan serta keselamatan dari azab neraka di akhirat. Mendekatkan diri kepada Allah dengan doa yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Doa yang diajarkan dalam Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah: 201), sehingga memiliki kedudukan tinggi.

Berikut Bacaan Doa Selamat Dunia Akhirat

Bacaan Arab

Baca juga : Doa Selamat Dunia Akhirat: Arab, Latin dan Artinya

اللَّهُمَّ اجعلنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقِنا عذابَ النار

Bacaan Latin

Allahumma aj‘alnā fid-dunyā ḥasanah, wa fil-ākhirati ḥasanah, wa qinā ‘adhāban-nār.

Artinya

“Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka.”

Waktu yang Baik Membaca

Setelah shalat fardhu.

Dalam sujud terakhir shalat sunnah maupun fardhu.

Setelah membaca doa qunut.

Saat menghadapi masalah atau musibah.

Ketika berdoa untuk diri sendiri, keluarga, maupun orang lain.

Doa selamat dunia akhirat adalah doa ringkas namun sangat lengkap, karena mencakup seluruh kebutuhan manusia: keselamatan, keberkahan, dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. (Z-4)