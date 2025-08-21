6 Keutamaan Doa Selamat Dunia Akhirat, Lengkap dengan Bacaannya

Headline
DOA Selamat Dunia Akhirat adalah doa yang dipanjatkan seorang muslim untuk memohon perlindungan, keberkahan, dan keselamatan hidup di dunia serta keselamatan di akhirat kelak.
Doa ini berisi permintaan kepada Allah agar diberi kebaikan dunia berupa rezeki, kesehatan, ketentraman, dan iman yang terjaga, serta kebaikan akhirat berupa ampunan, rahmat, dan dijauhkan dari siksa neraka.
Bacaan Arab
Bacaan Latin
Allahumma aj‘alnā fid-dunyā ḥasanah, wa fil-ākhirati ḥasanah, wa qinā ‘adhāban-nār.
Artinya
“Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka.”
Doa selamat dunia akhirat adalah doa ringkas namun sangat lengkap, karena mencakup seluruh kebutuhan manusia: keselamatan, keberkahan, dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. (Z-4)
Allahumma inni as'alu ka assalamata fid-dunya wal-akhirah, Allahumma inni as'alu ka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, Allahumma isthur 'awrahti wa amin raw'ati
