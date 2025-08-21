Berawal dari Resepsionis, Kini Jadi Marcom Executive Grand Mercure Solo Baru

Revitha Fernanda, Marketing Communication Executive Grand Mercure Solo Baru(Doc Grand Mercure Solo Baru)

MENGAWALI dari balik meja reservasi, kini berperan dalam komunikasi merek di salah satu hotel berstandar internasional di Solo Baru.

Meniti karier di industri hospitality bukanlah sesuatu yang serba cepat, melainkan perjalanan yang dibangun dari pengalaman, pembelajaran, dan ketekunan.

Hal itulah yang dijalani oleh Revitha Fernanda, perempuan kelahiran Cilacap yang kini mengemban tanggung jawab sebagai Marketing Communication Executive Grand Mercure Solo Baru.

Langkah awal Revitha dimulai dari peran sebagai staf reservasi, sebuah posisi operasional yang mungkin jarang terlihat oleh tamu, namun sangat vital bagi operasional hotel.

Dari situ, ia kemudian beralih menjadi GM Secretary, posisi yang banyak membentuk kemampuannya dalam berkomunikasi, mengelola waktu, dan memahami dinamika internal sebuah organisasi hotel. Titik balik dalam kariernya terjadi saat ia bergabung dengan Swiss-Belhotel International di Cirebon.

Awalnya ia memegang peran sebagai ECommerce & Distribution Supervisor, namun dalam perjalanannya, ia mulai menangani aspek Public Relations & Marketing Communication, perpindahan peran yang membuka ruang bagi dirinya untuk menemukan gairah baru dalam menyampaikan cerita brand kepada publik.

“Di sana saya benar-benar belajar bahwa komunikasi dan storytelling memiliki peran penting dalam membentuk persepsi tamu dan citra hotel secara keseluruhan. Di situlah saya mulai menemukan passion saya,” kenangnya.

Bermodalkan pengalaman tersebut, Revitha kemudian melanjutkan kariernya ke jaringan Accor, salah satu grup hotel internasional. Kini ia menjabat sebagai Marketing Communication Executive Grand Mercure Solo Baru, salah satu hotel bintang 5 yang berada di bawah naungan Accor.

Di posisi ini, Revitha terlibat dalam berbagai aktivitas komunikasi merek, mulai dari kampanye digital, media relation, hingga aktivasi event dan kolaborasi dengan komunitas.

Perannya berfokus pada bagaimana hotel dapat terus relevan, dikenal, dan memberikan kesan otentik kepada tamu dan masyarakat.

“Menjadi bagian dari tim komunikasi membuat saya sadar bahwa promosi bukan sekadar eksposur, tapi tentang menyampaikan nilai, membangun koneksi emosional, dan menjaga konsistensi brand dalam jangka panjang,” ujarnya.

Bagi Revitha, industri perhotelan bukan hanya soal layanan dan fasilitas, tapi juga ruang untuk tumbuh, beradaptasi, dan menciptakan dampak melalui komunikasi.

Ia percaya bahwa karier bukanlah perlombaan, melainkan perjalanan yang penuh pembelajaran.

“Setiap langkah yang saya ambil, sekecil apa pun itu, selalu membawa pelajaran baru. Dunia hospitality itu luas dan penuh peluang, asalkan kita tetap terbuka untuk belajar dan berkembang,” tutupnya. (Adv)