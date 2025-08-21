Rayakan Perjalanan di Tahun ke-3, Grand Mercure Solo Gelar Berbagai Acara

Grand Mercure Solo Baru rayakan perjalanannya yang ketiga(Doc Grand Mercure Solo Baru)

TIGA tahun perjalanan Grand Mercure Solo Baru tepat di tanggal 1 Agustus 2025 dengan tagline “ALL Heart ALL In”, perjalanan sebagai kisah penuh dedikasi, kerja sama, dan komitmen untuk terus memberikan pengalaman terbaik bagi dara tamu.

Tahun ini, perayaan dilaksanakan secara hangat melalui acara syukuran internal yang dipadukan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Momen ini menjadi wujud rasa syukur sekaligus penguatan kebersamaan, di mana semangat kemerdekaan selaras dengan kebersamaan yang tulus dan penuh makna.

Baca juga : Bersepeda Menyusuri Kota Solo Bersama Grand Mercure Solo Baru dan Berkaeyuh

Acara syukuran berlangsung di Violan Meeting Room dengan diawali doa bersama, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas pencapaian yang telah dilalui serta diakhir dengan kegiatan rangkaian perayaan HUT RI Ke-80.

General Manager Grand Mercure Solo Baru, Djati A Wijaya, menyampaikan apresiasi mendalam tidak hanya kepada tim internal, tetapi juga kepada para tamu, mitra, dan seluruh pihak yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan ini.

“Tiga tahun ini adalah perjalanan yang luar biasa bagi kami. Setiap pencapaian yang diraih tidak mungkin terwujud tanpa kerja keras dan dedikasi seluruh tim. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80, kami ingin mengingatkan bahwa semangat kemerdekaan juga berarti kebebasan untuk berinovasi, berkembang, dan melayani dengan sepenuh hati. Saya berharap baik pelayanan ataupun fasilitas dari Grand Mercure Solo Baru selalu dapat ditingkatkan setiap tahunnya. Perayaan ini kami dedikasikan untuk Anda semua,” ujarnya.

Grand Mercure Solo Baru berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan terbaik yang berpadu dengan kekayaan budaya lokal. Tiga tahun perjalanan hanyalah awal, dan langkah ke depan akan diiringi dengan inovasi, kolaborasi, serta pelayanan yang semakin tulus dan penuh hati. (Adv)