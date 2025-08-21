Baznas RI Perkuat Tata Kelola Zakat dengan Kepemimpinan Adaptif

Headline
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menegaskan pentingnya penerapan kepemimpinan adaptif untuk memperkuat tata kelola zakat sekaligus menjawab tantangan pengelolaan zakat di era modern. Kepemimpinan adaptif dinilai krusial dalam merespons dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang terus berubah.
Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Management Upgrade bertema “Penerapan Gaya Kepemimpinan” yang digelar Pusdiklat Baznas RI di Jakarta, serta disiarkan melalui kanal YouTube Baznas TV, Kamis (21/8).
Narasumber utama adalah Pimpinan Baznas RI Bidang Transformasi Digital Nasional, Nadratuzzaman Hosen, dengan peserta para amil lintas divisi dan jenjang jabatan.
Dalam paparannya, Nadratuzzaman menguraikan enam model kepemimpinan yang relevan bagi lembaga filantropi:
“Setiap model kepemimpinan punya konteks penerapannya. Kadang kita perlu inspiratif, kadang tegas, kadang memberi ruang partisipasi. Keseimbangan inilah yang membuat Baznas mampu menjalankan mandat negara sekaligus menjaga amanah umat,” tegas Nadratuzzaman.
Ia menekankan, kunci utama dalam kepemimpinan adalah komunikasi yang meyakinkan, baik kepada tim internal maupun mitra eksternal. Dengan kombinasi kepemimpinan yang tepat, Baznas diyakini mampu memperkuat kinerja penghimpunan dan penyaluran zakat, sehingga berdampak nyata pada pemberdayaan mustahik dan pengentasan kemiskinan. (Z-10)
