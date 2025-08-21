Ini Tarif Tes DNA di Indonesia

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
AKHIR-akhir ini, tes DNA semakin banyak dibicarakan sebagai alat untuk menegaskan hubungan keluarga, identitas, dan juga riwayat keturunan. Meningkatnya minat ini terkait dengan beberapa kasus yang menarik perhatian publik. Hal ini termasuk kasus yang melibatkan Lisa Mariana dan isu yang pernah muncul terkait Ridwan Kamil.
Tren ini juga menunjukkan bahwa informasi tentang tarif tes DNA sekarang lebih jelas dan dapat diakses oleh masyarakat. Biaya tes DNA di Indonesia berbeda-beda, tergantung pada jenis dan tujuan pemeriksaannya.
Ada beberapa variasi tes DNA yang dapat dilakukan di laboratorium, dan setiap jenis memiliki kisaran biaya yang berbeda:
Tes ini adalah yang paling umum digunakan untuk menentukan hubungan biologis antara seorang ayah dan anak.
Biasanya digunakan dalam bidang hukum atau kriminal untuk mengenali pelaku atau korban melalui sampel biologis.
Memeriksa predisposisi genetik terhadap penyakit tertentu, seperti kanker payudara (BRCA1/BRCA2), Alzheimer, dan lainnya.
Mempelajari cara tubuh bereaksi terhadap makanan dan nutrisi dengan mengacu pada data genetik.
Menelusuri asal-usul genetik dan latar belakang etnis nenek moyang.
Setiap jenis di atas dapat berbeda dalam hal metode serta dapat memengaruhi total biaya tes DNA.
Biaya tes DNA di Indonesia sangat beragam, tergantung pada laboratorium, jenis tes, dan tujuan pemeriksaan. Secara umum, berikut adalah perkiraan kisaran biayanya:
Tarif tersebut hanyalah perkiraan dan bisa berbeda berdasarkan lokasi dan teknologi yang diterapkan. (Halodoc/Z-2)
Hasil tes genetik atau DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak inisial CA diumumkan Bareskrim Polri besok.
