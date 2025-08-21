Panduan Keselamatan saat Gempa ketika Berada di Luar Ruangan

Ilustrasi(freepik)

GEMPA bumi adalah guncangan yang terjadi pada bumi akibat pergerakan lempeng tektonil, aktivitas patahan, letusan gunung berapi, atau runtuhnya bangunan. Bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi kapan saja, dan berlangsung dalam waktu singkat, sehingga berpotensi menghancurkan bangunan, jalan, jebatan, atau infrastruktur lainnya.

Selain risiko yang ada di dalam bangunan, penting untuk memperhatikan keselamatan ketika berada di luar ruangan. Seperti saat berada di jalan, taman, atau area terbuka, bahaya seperti pohon tumbang, bangunan roboh, atau benda yang berjatuhan.

Tips Lindungi Diri dari Gempa Saat Bepergian

Berikut merupakan cara agar kita dapat melindungi diri dari gempa ketika sedang bepergian:

1. Tetap tenang dan jangan panik

Kepanikan justru akan menghambat respons dan meningkatkan kemungkina cedera. Tetap tenang adalah kunci utama agar dapat bertindak dengan cepat dan tepat.

2. Berlindung di tempat aman (Drop, Cover, and Hold on)

Saat gempa berlangsung, segera menjatuhkan diri (drop) ke tanah, melindungi kepala dan leher dengan berlindung di bawah meja atau furnitur yang kokoh (cover), dan memegang erat kaki furnitur atau tempat berlindung (hold on).

3. Jauhi jendela, cermin, dan benda kaca

Jendela dan benda kaca sangat rentan pecah, serpihan kaca yang hancur bisa menimbulkan cedera serius. Oleh karena itu, pastikan untuk segera menjauh dari area yang memiliki kaca.

4. Saat berada di dalam kendaraan

Ketika berada di dalam kendaraan, segera hentikan dan hindari di bawah pohon, tiang listrik den gedung. Tetap dia di dalam kendaraan sampai gempa berhenti.

5. Jauhi gedung dan kabel listrik

Apabila gempa terjadi di luar ruangan, segera jauhi bangunan, tiang listrik, jembatan, serta pohon besar yang berisiko roboh. Carilah area yang aman untuk berlindung.

6. Jauhi laut jika berada di pantai (waspada Tsunami)

Apabila Anda sedang berada di dekat pantai saat terjadi gempa bumi besar, segera menjauhi pantai dan menuju daerah yang lebih tinggi. Hal ini penting karena gempa besar di laut berpotensi memicu tsunami yang berbahaya.

7. Siapkan tas darurat

Memiliki tas darurat yang selalu siap berisi barang-barang penting seperti air, makanan kering, obat-obatan, sentar, baterai cadangan, dan peta evakuasi merupakan langkah penting dalam menghadapi gempa.

Gempa bumi merupakan bencana alam yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, terutama di wilayah rawan gempa seperti Indonesia. Dengan memahami langkah-langkah keselamatan dan merencanakan tindakan yang tepat saat gempa berlangsung, kita dapat menyelamatkan nyawa serta mengurang risiko cedera. (Klik Dokter/BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta/Z-2)