Uban Muncul di Usia Berapa? Simak Penjelasan Medisnya

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Uban atau rambut putih sering dianggap tanda penuaan, padahal kemunculannya sangat bervariasi pada tiap orang. Ada yang sudah beruban sejak usia 20-an, ada pula yang tetap berambut hitam hingga usia 60-an.
Lalu, sebenarnya umur berapa uban muncul?
Kemunculan uban dipengaruhi etnis dan genetik. Berikut perkiraan rata-ratanya:
Dengan kata lain, orang Asia umumnya mulai beruban setelah usia 30 tahun, meski ada juga yang lebih cepat atau lebih lambat.
Selain faktor usia dan keturunan, beberapa hal berikut juga berperan mempercepat munculnya uban:
Ada satu aturan populer yang sering digunakan ahli dermatologi, yaitu aturan 50-50-50:
Meski begitu, ini hanya rata-rata. Ada yang sudah penuh uban sejak muda, ada juga yang awet berambut hitam hingga usia lanjut.
Walau uban tidak bisa dicegah sepenuhnya, ada beberapa cara untuk memperlambat prosesnya:
Uban biasanya mulai muncul pada usia 30-an, tergantung etnis dan faktor keturunan. Namun, gaya hidup sehat dan pola makan bergizi bisa membantu memperlambat prosesnya. Jadi, jangan heran jika ada orang yang sudah beruban sejak muda atau sebaliknya, masih berambut hitam pekat di usia senja.
