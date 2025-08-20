Uban Muncul di Usia Berapa? Simak Penjelasan Medisnya

Usia berapa uban muncul?(Freepik)

Uban atau rambut putih sering dianggap tanda penuaan, padahal kemunculannya sangat bervariasi pada tiap orang. Ada yang sudah beruban sejak usia 20-an, ada pula yang tetap berambut hitam hingga usia 60-an.

Lalu, sebenarnya umur berapa uban muncul?

Usia Rata-rata Munculnya Uban

Kemunculan uban dipengaruhi etnis dan genetik. Berikut perkiraan rata-ratanya:

Orang kulit putih (Caucasian): mulai muncul sekitar usia 30-an awal.

Orang Asia (termasuk Indonesia): rata-rata uban terlihat pada usia 30-an pertengahan.

Orang kulit hitam (Afrika): biasanya uban baru terlihat sekitar 40-an pertengahan.

Dengan kata lain, orang Asia umumnya mulai beruban setelah usia 30 tahun, meski ada juga yang lebih cepat atau lebih lambat.

Faktor Penyebab Uban Muncul

Selain faktor usia dan keturunan, beberapa hal berikut juga berperan mempercepat munculnya uban:

Genetik: Faktor utama. Jika orang tua beruban cepat, kemungkinan besar anak juga akan mengalaminya. Stres: Tidak secara langsung, tapi dapat mempercepat kerusakan sel penghasil pigmen rambut. Kekurangan nutrisi: Terutama vitamin B12, zat besi, tembaga, dan protein. Penyakit tertentu: Misalnya vitiligo, anemia pernisiosa, atau gangguan tiroid. Gaya hidup: Merokok terbukti mempercepat proses penuaan rambut.

Fakta Menarik: Aturan 50-50-50

Ada satu aturan populer yang sering digunakan ahli dermatologi, yaitu aturan 50-50-50:

Pada usia 50 tahun, sekitar 50% orang memiliki 50% rambut beruban.

Meski begitu, ini hanya rata-rata. Ada yang sudah penuh uban sejak muda, ada juga yang awet berambut hitam hingga usia lanjut.

Cara Memperlambat Munculnya Uban

Walau uban tidak bisa dicegah sepenuhnya, ada beberapa cara untuk memperlambat prosesnya:

Konsumsi makanan kaya vitamin B12, zat besi, dan antioksidan.

Kelola stres dengan olahraga atau meditasi.

Hindari merokok.

Gunakan perawatan rambut sehat tanpa bahan kimia berlebihan.

Kesimpulan

Uban biasanya mulai muncul pada usia 30-an, tergantung etnis dan faktor keturunan. Namun, gaya hidup sehat dan pola makan bergizi bisa membantu memperlambat prosesnya. Jadi, jangan heran jika ada orang yang sudah beruban sejak muda atau sebaliknya, masih berambut hitam pekat di usia senja.

